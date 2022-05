– Kodėl „Bitė“ 5G partneriais pasirinko būtent „Ericsson“?

– Tai lėmė keli aspektai. Pirma – ilgalaikė partnerystė su „Ericsson“, nemažai bendro darbo ir patirties. Antra – „Ericsson“ per paskutinių dešimt metų praėjo tokius įdomius bandymo plėstis etapus. Jie bandė eiti į medijų verslą, bet pripažino, kad tai nedavė norimų rezultatų ir grįžo ten, kur buvo istoriškai stiprūs – ir radijo tinklus, į bazines, kertines technologijas. Ir dabar pasaulyje apie pusė 5G tinklų naudojami „Ericssono“ sprendimai.

Taip pat matome jų R&D (angl. research and development, liet. tyrimai ir vystymas – lrytas.lt past.) investicijas bei progresą. Anksčiau būdavo, kad naujos technologijos ateina iš Azijos, bet dabar matome, kad „Ericsson“ susifokusavus į ten, kur buvo stiprūs, progresas yra didelis ir jie arba jau susigrąžino savo lyderystę, arba tuoj susigrąžins. Tuo tarpu Azijos gamintojams esant tam tikriems ribojimams matyt ir investicijos lėtėja – ir matyt sulėtės ir progresas.

Atsižvelgę į visa tai ir pasirinkome „Ericsson“.

– 5G ryšys smarkiai padidins sunaudojamų duomenų kiekį. Kaip tai nulems operatorių planų kainodarą?

– Kainodara per gigabaitą nuolat mažėja. Taip yra dėl to, kad žmonės vartoja daug duomenų (augimas siekia 40–50 proc. per metus), o naujos technologijos leidžia mobiliais tinklais perleisti žymiai daugiau duomenų. 2G nieko nepraleisdavo, 3G – jau kažką, 4G – jau labai stipriai, atsirado net neriboti planai (su sąžiningo naudojimo politika).

Tinklų efektyvumas ir pralaidumas leidžia praleisti žymiai daugiau duomenų išlaikant panašaus dydžio investicijas – o kaina per gigabaitą mažėja.

Ir sunaudojamų duomenų kiekiai didės – augs poreikiai žaidimams, vaizdo turinio kokybei, televizijų ir transliavimo paslaugų (angl. streaming) žiūrėjimui, ateinančioms AR ir VR – tad turbūt matysime judėjimą į neribotų duomenų planus.

Taip pat žmonės kartais nepastebi, bet kartais už trečiųjų paslaugas, kurias jis gauna kartu su internetu (pavyzdžiui, televizijos ar net susimokėjimą už parkavimą) jis taip pat sumoka operatoriui. Tad dėl viso spektro paslaugų, kurį operatorius teikia ir teiks, pati duomenų vieneto kaina pigs (ir sparčiai pigs), bet klientų visapusis sunaudojimas (tiek duomenų, tiek per tuos duomenis ateinančių paslaugų) augs ir kliento sąskaita didės. Tačiau kainos augimas bus ne dėl operatoriaus paslaugų brangimo, o dėl dėl paslaugų įvairovės augimo – įvairių paslaugų prenumeratų ir panašiai.

– Ar turite preliminarią datą, kada privatus (ne verslo) „Bitės“ klientas jau galės naudotis 5G ryšiu?

– Priėmėme tokį sprendimą, kad ne laukiame dažnių aukciono, o jau montuojame įrangą į tinklą – tai reiškia, kad kai tik gausime dažnius (o juos tikrai gausime), paleisime ne vieną, bet nemažai bazinių stočių. Dabar viskas remiasi į aukcionus, ar jie įvyks kaip planuojama – 700 MHz kitą savaitę, o 3,5 GHz birželį ar vėliausiai liepą. Priklausomai nuo to, manome, kad „Bitės“ klientai 5G internetą gaus rugpjūčio ar vėliausiai rugsėjo mėnesį.

Ir 5G ryšio pradžioje fokusuojamės tiek į didžiuosiuos miestus, kur yra daug žmonių ir daug mobilumo, tiek ir į ten, kur šiandien nėra normalios ir kokybiškos, klientų poreikius atitinkančios infrastruktūros (tiek fiksuoto ryšio, tiek nefiksuoto) – į sodus, priemiesčius, naujai besikuriančius kvartalus ir panašiai.

– Ir ką gaus 5G vartotojas? Greitą internetą? Bet jus jis jau ir dabar pakankamai greitas. Ar bus kažkokių papildomų prasmingai greitį išnaudojančių paslaugų?

– Taip, gaus greitą internetą. Ir taip, sutinku, kad jis ir dabar greitas, bet esminį skirtumą pajus tie klientai, kurie šiandien mobilų internetą naudoja namams – ne atskirai telefone ar planšetėje, bet visam namų ūkiui: žiūri televiziją, srautines transliacijas, žaidžia ir panašiai. Kai kuriems iš jų dalyje Lietuvos nebepakanka dažnių, o pastatyti naują bokštą dėl įvairių priežasčių būna sunku – bet įvedus 5G, skirtumas čia labai pasijus: tiek greičio, tiek uždelsimo (angl. latency).

Kitas skirtumas – mobilusis internetas atsiras ten, kur iki šiol jo gero nebuvo. Ten, kur iki šiol buvo DSL, varinis kabelis ar silpnas 4G. Ir tokių vietų Lietuvoje yra daug, o jas ypač gerai atskleidė COVID-19 situacija. Dabar vartotojas galės įsigyti 5G paslaugą su nauju maršrutizatoriumi – ir gaus nepalyginamai geresnį internetą.

Ir taip, mes visi gausime 5G ryšį į savo telefonus – bet ten, išskyrus greičių testų parodymus, labai didelio skirtumo nebus.

Tačiau dar yra ir verslai. Kai kuriuose, kur yra stipri gamyba, automatizacija, jau egzistuoja daiktų interneto apraiškos – manau, ten bus labai didelis progresas. Deja, reikia pripažinti, Lietuvoje nors ir turime nemažai inžinerinės pramonės, daiktų internetas išnaudojamas dar silpnai. Tačiau su 5G, su operatorių fokusu ir noru pritraukti investicijas visa tai augs, tegul ir lėčiau.

Tai net palies ir siaurajuostį ryšį, pavyzdžiui, išmaniuosius skaitiklius – nors tai ir nėra 5G ryšys, bet tai yra varijavimas dažniais, ta pati „5G mantra“.

– Ar yra kokių aspektų, ko Lietuva galėtų pasimokyti iš kitų šalių, ko nereikėtų daryti diegiant 5G internetą? Ar reikėtų daryti kaip nors kitaip?

– Vienas iš tokių dalykų, ką jau pamatėme – manymas, kad esamiems vartotojams paleidus 5G ryšį mobiliesiems telefonuose, kažkas labai stipriai pasikeis. Didelis greitis yra smagus ir geras dalykas, bet klientų poreikis yra ne ten. 3G, 4G buvo vystomi telefonams, bet 5G pirmenybė yra toli gražu ne telefonai. Tai yra namų ir biuro internetas ten, kur jo iki šiol nebuvo ar kur jis buvo nepakankamais, ir panašiai. Bus reikšmingas pokytis ir tame, nuo kokių vietų miestuose 5G bus pradedamas diegti.

Kitas dalykas, ką pamatėme kitose šalyse – didelis dėmesys į verslą nepasiteisino. Buvo šalių, kur buvo bandoma eiti į verslą, daryti viską tinkle – bet tai nepasiteisino. 5G turi ateiti kaip specializuoti sprendimai atskiroms šakoms, į kurias ateidamas turi įsigilinti nuo A iki Z. Manau, 5G į verslą ateis ne kaip masinė technologija, o kaip specialūs pritaikyti ir iškart išdirbti sprendimai.

– Panašu kad 5G verslo prasme labai priklausys nuo turinio. Ar manote, kad atėjo tas laikas, kai telekomunikacijų kompanijos turėtų investuoti į turinio kūrimą – žaidimų kūrimo studijas, išplėstosios realybės kūrėjus ir panašiai?

– Pradėkime nuo to, kad mes – ne kaip „Bitė“, bet kaip visa verslo grupė – jau investuojame į tai. Prieš kurį laiką įsigijome medijų verslus, ir to priežastis buvo ne tik tai, kad mums įdomūs patys media verslai, bet ir turinys. Ir jei šiandien pažvelgtume į mūsų grupės sukurtą paslaugą „Go3“, tai pamatytume, kad tai yra sparčiausiai auganti televizija Baltijos šalyse – vien Lietuvoje turime daugiau nei 100 tūkst. aktyvių ir kas mėnesį mokančių klientų.

Ir viena iš tokios sėkmės priežasčių – vietinis turinys, kurį gamina mūsų grupės įmonės: žinios, pramoginis turinys, filmai, serialai. Sakydamas, kad esame vietinis „Netflixas“ beveik nejuokauju. Pavyzdžiui, turime „Netflix“ ar „HBO+“ lygio serialą – ir turime vietinį, mūsų padarytą serialą. Biudžetai skiriasi šimtus kartų, bet mūsų serialą žiūri dešimt kartų daugiau mūsiškių vartotojų. Tai yra fenomenas – galbūt kažkiek susijęs ir su tuo, kad būtinai norime turėti kažką savo: savo automobilį, savo namą, savo turinį.

Tad žiūrint į mūsų sėkmę ir vieną iš jos variklių – vietinį turinį – tokį gaminome, gaminame ir gaminsime žymiai daugiau, ir čia jau kalba apie milijonines investicijas. O augant klientų skaičiui ir konkuruodami su „Netflix (nors jis Lietuvoje turi žymiai mažiau vartotojų nei „Go3“), fragmentuojantis rinkai, mūsų išskirtinumas bus būtent vietinis turinys. Nes nupirkti tarptautinį turinį daug kas gali. Bet norint gaminti vietinį, reikia žinių, kompetencijos ir infrastruktūros – tad investicijos didės kartais.

– Iki šiol vartotoją reikėjo įtikinėti, kad 4G yra geriau už 3G – bet ar dabar tikrai reikės įtikinėti dėl 5G? Nes apima toks jausmas, kad ši ryšio karta atsidurs infrastruktūriniu pamatu, ant jo bus statoma daug technologijų, bet 5G vartotojui taps visiškai nematomu. Ar nenutiks taip, kad dabar paskutinį kartą išvis kalbame apie ryšio kartą? Ar nebus taip, kad 6G jau domėsis tik specialistai ir industrija, bet ne vartotojas?

– Tai priklausys nuo to, ką 5G atneš. Paralele galėtų būti „iPhone“ telefonas – ar ateis laikas, kai žmogus nebežinos, kokį jis „iPhone“ turi, tryliktą ar keturioliktą, nes kiekvienas naujas modelis atneša vis mažiau naujienų? Jei paklaustume to pačių „Apple“, jie, žinoma, sakytų ne. Lygiai taip pat ir uždavus tokį klausimą „Ericssonui“, „Nokiai“ ir kitiems infrastruktūrininkams – jie pasakytų „ne ne!“.

Bet jei paklaustum vartotojo – atsakymas turbūt būtų toks, kad su 5G dar laukia didelis žingsnis. Aš pats sakyčiau, kad 3G ir 4G buvo juntamas žingsnis, o tarp 4G ir 5G jis bus dar ryškesnis, ir (ne greitai, ne iš karto) eliminuos vartotojo supratimą, kaip teikiamas internetas. Šiandien vartotojai dar vis galvoja – yra mobilusis internetas, šviesolaidis, dar turbūt DSL – tačiau mano nuomone, ne už ilgo tai bus jau tik istorija.

Manau, tai bus didžiulis pokytis, nes laidai turi savo specifiką – pravedimą, kaštus, prieinamumą.

Antra – kai milijonai, dešimtys milijonų daiktų susijungs į daiktų internetą, tai padarys pokytį, žmonės supras, kad jie turi 5G. Jei tai būtų buvę galima padaryti su 4G, tai ir būtų buvę padaryta – bet ten tinklas ne taip sudėtas. Tad 5G irgi labai pakeis supratimą, atneš naudą, kuri bus vienareikšmiškai siejama su 5G.

O kalbant apie 6G ar 7G, ar mes jau būsime pamiršę tuos pavadinimus – manau, kad apie tai kalbėti per anksti. Priklauso, ką ryšys realiai atneš vartotojui. Pats skaičius savaime nieko nereiškia – esmė tame, ar jis atneša kažką apčiuopiamą proveržį, pokyti – ar ne. Tai 5G tokį pokyti tikrai atneš, ir tai bus daugelio pokyčių telekomunikacijose atributas, dėl to galėčiau vienareikšmiškai lažintis. Bet kalbėti apie 6G dar kiek ankstoka – nors esu šį tą girdėjęs, bet nenorėčiau plėstis, nes tai, ką girdėjome apie 5G, per penkerius metus smarkiai pasikeitė.

Tad norėčiau, palinkėti, kad ryšio kartų žingsniai būtų šis tas daugiau nei naujas „iPhone“ modelis (šypsosi).

– Na ir baigiant pokalbį – planuojama, kad šiame ar kitame dešimtmetyje Mėnulyje pradės veikti žmonių bazė. Sprendžiant pagal viską, ten jau turėtų veikti būtent 5G?

– Reikėtų klausti Elono Musko (juokiasi). Tikėtina, kad taip – bet čia labiau klausimas inžinieriams: kitokia atmosfera, kitaip sklindantis signalas. Bet tikėtina, kad taip.