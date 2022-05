Rusai Mariupolyje pradėjo naudoti orveliškas priemones

Kremliui toliau stengiantis integruoti naujai okupuotas teritorijas Ukrainos pietuose, Rusija prie humanitarinės pagalbos punktų užgrobtame Mariupolio mieste dislokavo propagandinius automobilius su dideliais ekranais ir televizoriais.

Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti, kaip furgonai, kuriuos ji pavadino „mobiliaisiais informaciniais kompleksais“, vietiniams gyventojams sugriautame mieste, kuriame vis dar nėra elektros ir vandentiekio, rodo Rusijos valstybinės televizijos žinių siužetus ir politinių pokalbių laidas, kuriose ekspertai palaiko invaziją.

Šis orveliškas posūkis nutiko tuo metu, kai didžioji Mariupolio dalis buvo sugriauta per ilgalaikį artilerijos apšaudymą, per kurį žuvo tūkstančiai žmonių. Vienas iš mikroautobusų buvo dislokuotas netoli Mariupolio dramos teatro griuvėsių, kur kovo mėnesį per oro antskrydį žuvo šimtai žmonių.

Dabar mieste patruliuoja keli sunkvežimiai, kurie daugiausia transliuoja Rusijos televizijos naujienų laidas. „Mariupolio gyventojai dėl elektros energijos trūkumo jau tris mėnesius yra faktiniame informaciniame vakuume“, – rašoma Nepaprastųjų situacijų ministerijos pareiškime.

Pranešama, kad mobilieji ekranai buvo dislokuoti tose vietose, kur Mariupolio gyventojai gauna humanitarinę pagalbą, rusiškus dokumentus, ir tose miesto vietose, kur galima gauti geriamojo vandens.

„Praktika „nėra ką valgyti, tad maitinkite juos melu“ įgauna pagreitį“, – rašo Ukrainos Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka. Jo teigimu, tai „aukščiausio lygio cinizmas“.

„Tiesa ir propaganda, – rašo Ukrainos vidaus reikalų ministerijos patarėjas Antonas Gerašenka, paskelbęs vaizdo įrašą, kuriame automobiliai matyti miesto griuvėsių fone. – Tai yra „Ruskij mir“.

Pastangos įdiegti Rusijos propagandą sugriautame mieste yra dalis didesnių pastangų sutramdyti ir integruoti užgrobtus miestus – tokius kaip Mariupolį – nepaisant ankstesnių Vladimiro Putino patikinimų, kad Rusija nesiekia užimti naujų teritorijų Ukrainoje.

Trečiadienį V.Putinas pasirašė įstatymą, pagal kurį bus paspartintas prašymų dėl pilietybės suteikimo nagrinėjimas iš Mariupolio, taip pat iš dalies vyriausybės kontroliuojamų Ukrainos Chersono ir Zaporožės regionų.

Kremliaus sprendimas buvo pasmerktas kaip „pasportizacija“ – bandymas aneksuoti teritorijas, de facto užpildant jas Rusijos piliečiais.

Aukšto rango Kremliaus pareigūnai jau pažadėjo likti Pietų Ukrainoje „amžiams“.

„Supaprastinta sistema leis mums visiems aiškiai matyti, kad Rusija čia yra ne tik ilgam, bet ir visam laikui“, – Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „RIA Novosti“ sakė Maskvos paskirtas okupuotos Chersono srities vadovo pavaduotojas Kirilas Stremousovas.

„Neteisėtas pasų išdavimas ... yra šiurkštus Ukrainos suvereniteto ir teritorinio vientisumo, taip pat tarptautinės humanitarinės teisės normų ir principų pažeidimas“, – sakoma trečiadienį paskelbtame Ukrainos užsienio reikalų ministerijos pareiškime.

Rusijos kontroliuojama Chersono administracija taip pat paskelbė, kad ketvirtadienį pradės išduoti atlyginimus rubliais, faktiškai įvesdama Rusijos valiutą ir taip vykdydama „šliaužiančią“ pietinių Ukrainos teritorijų aneksiją.

Rusijos įkurtos vietos valdžios institucijos taip pat pareiškė, kad gali oficialiai prašyti aneksijos.

Parengta pagal „The Guardian“.