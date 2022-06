Karybos analitikai apie galimus susitarimus už uždarų durų: vaizdas per rakto skylutę kol kas labai miglotas

Jūsų dėmesiui – gegužės 31 dienos padėties apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pranešė, kad telefonu kalbėjosi ir su Volodymyru Zelenskiu, ir su Vladimiru Putinu bei siūlė surengti Rusijos, Ukrainos ir Jungtinių Tautų derybas Stambule. Be to, jis akcentavo ir būtinybę atblokuoti Odesos jūrų uostą, iš kurio pasauliui galėtų būti tiekiami grūdai. Kremlius susilaikė nuo komentarų apie taikos derybas, tačiau patvirtino Turkijos pastangas atverti jūrų kelią grūdų eksportui. Mes jau rašėme apie keistus sutapimus ir ryškėjantį Turkijos vaidmenį pasaulio galingųjų žaidime. Ar tai tik dar viena beviltiška pastanga, kitų beviltiškų pastangų serijoje, ar R.T.Erdoganui duota valia veikti prieš tai Vašingtonui, Kremliui ir Kyjivui susitarus, anksčiau ar vėliau sužinosime.

Šiame telefoninių pokalbių fone sutampa (?) Joe Bideno įjungtas atbulinis dėl „HIMARS“ tiekimo Ukrainai. Ši moderni toliašaudė salvinės ugnies raketų paleidimo sistema neva suteiktų ukrainiečiams galimybę smogti priešo taikiniams Rusijoje. Nežiūrint to, kalbama, kad ukrainiečiams bus tiekiama kiek senesnė „MLRS M270“. Visa tai atrodo keistokai, nes abi sistemos, priklausomai nuo užtaisų (raketų), gali pasiekti taikinius iki 300 km atstumu. Kažkas vyksta už uždarų durų, o vaizdas per rakto skylutę kol kas labai ir labai miglotas.

Vakar vakare Oleksijus Arestovičius teigė, kad Rusijai sustabdyti pakaks ir turimos ginkluotės, o be to, šiomis dienomis fronto liniją pasieks dar 12 savaeigių lenkiškų, 8 slovakiškos ir keliolika prancūziškų artilerijos sistemų. Mes suvokiame, kad to nepakanka perlaužti karo eigai ir minčių bei sąmokslo teorijų gali kilti visokių. Faktas tas, kad Vakarai vis dar krūpčioja prieš Maskvos treptelėjimus ir rimtai užvožti žarstekliu banditui per kaktą, be pačių ukrainiečių, kol kas nėra kam. Taip pat aišku, kad Vakarai neturi jokio plano, kaip demontuoti šiandieninę Rusijos imperiją – ir linkę toliau, nors ir ribotai, bendrauti su V.Putinu. Tai vienadienės politikos pasekmė, ilgalaikės strategijos nebuvimas.

ES vadovai pagaliau pasiekė kompromisinį susitarimą dėl Rusijos naftos importo draudimo. Naftos tiekimas bus nestabdomas tik naftotiekiais (jais importuojama apie trečdalį visos Rusijos naftos). Be to, naujas Europos sankcijų paketas apims Rusijos banko „Sberbank“ atjungimą nuo tarptautinės tarpbankinės sistemos SWIFT, dar trijų Rusijos valstybinių transliuotojų transliacijų ES blokavimą ir sankcijų taikymą asmenims, atsakingiems už karo nusikaltimus Ukrainoje. Puiku. Naftos ir dujų bei kitų žaliavų embargas Rusijai yra būtinas vertybiškai. Bet kaip uždaryti išaugusį pinigų srautą į Rusijos biudžetą, štai kur klausimas.

Daugiau kaip 200 įstatymų leidėjų iš maždaug 30 NATO šalių vienbalsiai pritarė deklaracijai „Stand with Ukraine / Palaikyti Ukrainą“, kurioje „griežtai smerkiamas Rusijos pradėtas karas“. Oho! Rimtai čia. Vis dėlto, du dalykai labai svarbūs. Pirma, NATO Parlamentinė Asamblėja reikalauja, kad priešišką veiklą vykdantys Rusijos diplomatai būtų išsiųsti iš NATO šalių. Kalbama apie jų „darbą“ – neapykantos, dezinformacijos skleidimą ir konfliktų kurstymą. Antra, pabrėžiama, kad reikia įsteigti specialų tarptautinį tribunolą, kuris ištirtų, persekiotų ir patrauktų atsakomybėn asmenis, atsakingus už agresiją prieš Ukrainą.

Operacinis lygmuo

Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad okupantai nesubombarduotame Mariupolio uoste pradėjo vykdyti krovimo darbus. Nedidelėmis partijomis gabenami metalo kroviniai. Teigiama, kad Mariupolio uoste yra šeši civiliniai transporto laivai, priklausantys užsienio įmonėms, kuriais okupantai gali eksportuoti grūdus ir metalą.

Orkai toliau siekia iškelto operacinio tikslo – visiškos Luhanso ir Donecko rajonų kontrolės. Severodonecko, Bachmuto ir Limano kryptimis priešas toliau koncentravo savo pajėgas ir tęsė puolimą, griaudamas ir niokodamas civilinę infrastruktūrą, inžinerinius įtvirtinimus ir ukrainiečių karių pozicijas. Tolesnis okupanto tikslas – Slovianskas ir Kramatorskas.

Ukrainiečių jungtinės pajėgos pietuose neleidžia rusams persigrupuoti ir pasirengti puolimui Kryvyj Riho ir Mykolaivo kryptimi. Linkime jiems sėkmės ir sumanumo ne tik tiesiogiai lupant priešą, bet ir išnaudojant partizaninę / psichologinių operacijų taktiką okupuotose teritorijose tam, kad palengvintų reguliarioms pajėgoms kelią į pergalę.

Taktinis lygmuo

Chersono ir Zaporižės kryptimis Ukrainos jungtinių pajėgų „Pietūs“ kariams pavyko kontratakuoti ir prasiskverbti į rusų kontroliuojamas teritorijas 8–10 kilometrų. Šiose kryptyse rusų karių moralė itin žema dėl vėl sutrikdyto tiekimo – orkams tenka šaudyti ir ėsti šunis. O dar du mėnesius atgal prie Kyjivo ir Charkivo išsigimėliai smaginosi juos tiesiog kardami ar gyviems lupdami odą.

Ukrainiečių žvalgyba praneša apie rusų ketinimus pulti Slobožansko kryptimi. Matyt, Andrejus Žuravliovas turi užduotį, susijusią su Charkivu ir tiekimo keliais iš Rusijos į Iziumą.

Orkai naktį raketomis apšaudė Sloviansko gyvenamuosius kvartalus. Mažiausiai trys žmonės žuvo, šeši sužeisti.

Gegužės 30 d. rytą galingas sprogimas nugriaudėjo okupuoto Melitopolio centre, netoli Zaporižės srities prorusiško gauleiterio, Rusijos statytinio, buvusio Ukrainos parlamento nario Jevheno Balickio namų. Du kolaborantus išvežė į ligoninę, kur jiems buvo suteikta skubi medicininė pagalba. Partizanai ateina ne tik pas Ivaną į namus, jie siunčia žinią ir kolaborantams – kaip ir mūsų žaliukai karo po karo metu, 1944–1965 m.

Praktikuojantis psichiatras Romanas Dolinskis teigia, kad atlikus išsamią Putkos veiksmų analizę, galima daryti išvadą, kad jam pastebimai trūksta empatijos, jis yra žiaurus savo artimiausios aplinkos atžvilgiu, nepasitiki savimi ir mano, kad teisus tas, kuris fiziškai stipresnis ir agresyvesnis. Psichitaras daro išvadą, kad Putlerio elgesys yra artimas priešmirtinei Stalino būsenai. Štai kaip. Mes tokias išvadas padarėme prieš 22 metus, nors nesame praktikuojantys. Ehm, psichiatrai.

A.Navys ir M.Sėjūnas dėkoja visiems, kurie finansiškai remia analitikų įkurtą VšĮ „Visuomenės informacinio saugumo agentūra“. Jie pabrėžia, kad nors jų tekstus perpublikuoja žiniasklaidos priemonės, patys šio turinio kūrėjai yra visiškai nepriklausomi ir savo veiklą tęsia tik privačių rėmėjų dėka.