Neapsisprendžiantiems: kaip išsirinkti sau tinkamą IT specialybę?

Remiantis Pasaulio ekonomikos forumo skaičiavimais, 2025 metais modernios technologijos pakeis 85 milijonus įvairių sričių darbo vietų, tuo pat metu sukurdamos milžinišką 97 milijonų IT specialistų deficitą. Tokios tendencijos rodo, jog į technologijų sritį netolimoje ateityje turės pasukti dar daugiau žmonių, o jai reikalingų kompetencijų diapazonas tik platės.

„Visuomenėje bet kokį su IT susijusį darbą dirbantys asmenys vis dar automatiškai sutapatinami su programuotojais, todėl vyrauja klaidingas įsitikinimas, jog šioje srityje svarbūs tik tiksliųjų mokslų gabumai. Vis dėlto realybėje situacija skiriasi – technologijų sektoriuje taip pat kritiškai svarbios ir tokios savybės, kaip gebėjimas aiškiai komunikuoti bei dirbti komandoje, o didelė IT darbų įvairovė leidžia jame lygiai taip pat sėkmingai įsitvirtinti ir socialinių ar kitų mokslų žinių turintiems žmonėms“, – teigia „Telia Global Services Lithuania“ skaitmeninių kanalų skyriaus vadovė Justina Valentukevičė.

Platus IT specialybių pasirinkimas

Pasak jos, šiuo metu populiariausių IT specialybių vietą vis dar užima tos, kurios yra susijusios su programinių sprendimų kūrimu, bet šiomis dienomis stebimas ir didelis duomenų analizės, kibernetinio saugumo, debesų kompiuterijos bei automatizavimo sprendimų ekspertų poreikis. Kita vertus, IT sprendimams sudėtingėjant, jų kūrimo procese vien techninių žinių nepakanka, todėl reikalingi ir įvairių kitų įgūdžių turintys asmenys.

„Dalis komandos narių būna orientuoti į techninį darbą – programavimą ir testavimą, tačiau nemažesnės svarbos rolė tenka ir sprendimus apie kuriamų produktų tobulinimą priimantiems verslo analitikams, produkto vadovams bei už gerą vartotojo patirtį atsakingiems UX/UI dizaineriams. Taip pat vis dažniau IT organizacijoms reikalingi tokie darbuotojai, kaip techninių tekstų rašytojai, rengiantys produktų naudojimo instrukcijas ir aprašymus, talentų paieškos specialistai ir tinkamai kompanijos viduje funkcionuojančiais procesais besirūpinantys operacijų vadovai“, – atskleidžia pašnekovė.

Nors šioms specialybėms reikalingos pakankamai skirtingos kompetencijos, visoms joms praverčia domėjimasis technologijomis, problemų sprendimo įgūdžiai bei gebėjimas dirbti komandoje. Tuo metu kalbėdama apie programavimo įgūdžius J. Valentukevičė nėra linkusi teigti, kad visiems IT srities darbams jie yra vienodai svarbūs. Programavimas, be abejo, yra kritinė kompetencija technologijų komandoje, tačiau ne programuotojams nėra būtina. Ji galbūt padės greičiau įsitvirtinti ir siekti karjeros, tačiau už tai ne mažiau svarbios socialinių mokslų žinios – kaip veikia rinka ir organizacijos, kaip valdomi projektai, kokia žmogaus psichologija ir kas yra gera vartotojo patirtis.

Būtent todėl universitetai kombinuoja technologijų ir programavimo disciplinas su socialiniais mokslais, siūlydami tokias studijų programas, kurios suteikia žinių apie projektų valdymą, informacinių sistemų analizę, inovacijų valdymą ar vartotojo sąsajos dizainą.

Kaip išsirinkti sau tinkamą IT specialybę?

Pašnekovės teigimu, renkantis IT profesiją vertėtų pradėti ne nuo finansinių ar įsidarbinimo galimybių aspekto, o visų pirma nuo to, kuris skaitmeninio produkto kūrimo darbas yra arčiausiai širdies.

„Svarbu išsiaiškinti, kas iš tiesų domina – ar sugebėsiu didžiąją laiko dalį spręsti kodo galvosūkius, o galbūt man labiau patinka bendrauti su įvairiais žmonėmis, gilintis kaip technologijos gali būti panaudojamos spręsti organizacijų ir žmonių problemas, ar gal įdomiau būtų kurti vartotojo sąsajos dizainą, kuris atsižvelgtų į žmogaus psichologiją ir kognityvinius gebėjimus bei kurtų gerą vartotojo patirtį. Taip pat reikėtų išsigryninti, kokios asmeninės savybės dominuoja – loginis mąstymas ir dėmesys detalėms, kūrybiškumas ir idėjų generavimas, o gal lyderystė, ir organizaciniai gebėjimai“, – pataria ekspertė.

Savęs tyrinėjimo procesui palengvinti galima panaudoti kurią nors vieną iš internete esančių apklausų, pavyzdžiui, „Thinkful“. Teisingai išsigryninus polinkius ir pasukus tinkamu keliu, padidėja tikimybė užsitarnauti savirealizacijos ir augimo galimybes suteikiančią karjerą su patraukliu atlygiu, kuri, be to, dar ir prasminga, nes IT sprendimai gerina žmonių gyvenimą suteikdami naujas galimybes ir sprendžia svarbias pasaulio problemas.

J. Valentukevičė taip pat akcentuoja, jog profesinio kelio paieškos gali tęstis ir jau įsidarbinus. Neretai atėjusieji dirbti į IT sritį pabando keletą skirtingų pozicijų – pradeda nuo QA (testuotojo), o vėliau pereina į verslo analitiką, programavimą ar atvirkščiai.

„Svarbu, kad aplinka ir organizacija, kurioje dirbi, skatintų augimą, savęs paiešką ir suteiktų vidinių karjeros galimybių. „Telia Global Services Lithuania“ daug dėmesio skiriame vidinei karjerai – daugiau negu 20 proc. mūsų naujų pozicijų užima esami darbuotojai. Su patirtimi ir atitinkamomis asmeninėmis savybėmis atsiveria vertikalios karjeros galimybės augti į architektūrines ar vadovaujančias pozicijas, kuriose taip pat keičiasi darbo pobūdis. Tačiau galima judėti ir augti horizontaliai – keičiant specializaciją ir didinant įgūdžių kraitį“, – reziumuoja skaitmeninių kanalų skyriaus vadovė Justina Valentukevičė.