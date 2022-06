Ukraina praneša: vokiškos haubicos „PzH 2000“ jau papildė šalies arsenalą

„Panzerhaubitze 2000“ pagaliau tapo Ukrainos artilerijos 155 mm haubicų arsenalo dalimi.

Vertinu visas kolegės [iš Vokietijos gynybos ministerijos] Christine Lambrecht pastangas remiant [Ukrainą]. Mūsų artileristai į mūšio lauką įneš ugnies!“, – rašė jis.

Kaip prieš daugiau nei mėnesį rašė karinės technikos ir karybos naujienų šaltinis janes.com, gegužės 9 d. Vokietijoje turėjo būti pradėti artileristų komandų, dirbsiančių su šiomis savaeigėmis haubicomis, mokymai. Iš viso buvo planuojama apmokyti 60 žmonių.

Pirminiais duomenimis, Vokietija buvo pažadėjusi Ukrainai perduoti septynias „PzH 2000“ haubicas.

Savaeigės haubicos „PzH 2000“ šiuo metu naudojamos ir Lietuvos kariuomenėje. Šios haubicos laikomis vienomis pajėgiausių šiuolaikinių savaeigių haubicų pasaulyje. Jos gali šaudyti labai dideliu greičiu – skirtingais režimais jos gali iššauti tris šovinius per devynias sekundes, dešimt šovinių per 56 sekundes ir priklausomai nuo vamzdžio įkaitimo, gali nepertraukiamai iššauti nuo 10 iki 13 šovinių per minutę.

PzH 2000 automatiškai palaiko iki 5 MRSI (angl. Multiple Rounds Simultaneous Impact) šūvių – kai paeiliui iššauti sviediniai lekia skirtingomis trajektorijomis, bet taikinį pasiekia tuo pačiu metu.

Sviedinių užtaisymas šiose haubicose yra automatizuotas. Du operatoriai per mažiau nei 12 minučių gali pakrauti 60 užtaisų. Šūvio nuotolis – nuo 30 iki 67 km.

„PzH 2000“ taip pat naudoja Italijos, Nyderlandų, Graikijos, Vengrijos, Kataro ir Kroatijos kariuomenės.

Vienos „PzH 2000“ bazinė kaina 2022 m siekė 17 milijonus eurų.