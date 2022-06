Strategiškai patogus uostas ir branduoliniai ginklai – kodėl Rusijai Kaliningradas toks svarbus?

Kaliningrado srities gubernatorius Antonas Alichanovas sakė, kad dėl draudimo į teritoriją nebebus galima įvežti pusės prekių – didžioji dalis jų gabenama geležinkeliais. Taip pat į Kaliningradą iš Rusijos nebebus galima tiekti naftos.

Be to, balandžio mėn. ES uždraudė 21-os sertifikuotos Rusijos oro linijų bendrovės skrydžius, todėl prekės į Kaliningradą taip pat negalėjo būti skraidinamos. Dabar vienintelis likęs nepertraukiamas tranzito į šią teritoriją būdas – jūrų kelias per tarptautinius vandenis.

Rusija pareiškė, kad Lietuvai už šiuos veiksmus gresia „rimtos“ pasėkmės, tačiau neįvardijo, kokios jos gali būti.

Kadangi Lietuva – NATO narė, bet kokie tiesioginiai Rusijos kariniai veiksmai priverstų taikyti sutarties 5-ąjį straipsnį ir visas aljansas atsidurtų karo su Rusija padėtyje. JAV prezidentas Joe Bidenas Sajungos padėties kalboje (angl. State of the Union Address) pažadėjo ginti „kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“. Kovo mėnesį JAV Lietuvoje dislokuotų karių skaičių padidino iki maždaug 1 000.

Kodėl Kaliningradas yra Rusijos dalis?

Kaliningrado sritis – Rusijos teritorija. Ji, kaip eksklavas, nuo Rusijos sostinės Maskvos nutolusi kiek daugiau nei 1000-tį kilometrų.

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Potsdamo konferencijoje Sovietų Sąjungai buvo perduota Kaliningrado srities kontrolė. 1991 m. žlugus Sovietų Sąjungai, teritorija taip ir liko Rusijos Federacijos dalimi, tačiau buvo apsupta naujų nepriklausomų šalių, kurios ilgainiui užmezgė glaudžius ryšius su Vakarais. Galiausiai Lenkija ir Lietuva prisijungė prie NATO aljanso.

Kuo Kaliningradas svarbus?

Kaliningradas – vienintelis Rusijos uostamiestis Baltijos jūroje. Ši jūra neužšąla ištisus metus ir yra svarbus šalies karinio jūrų laivyno starto taškas. Dėl strateginės uosto padėties laivams nereikia apiplaukti Skandinavijos šiauriniu keliu ir keliauti per Arkties vandenyną. Būtent tokiu maršrutu laivai turi plaukti iš antrojo Baltijos laivyno uosto Sankt Peterburge.

Kaliningrado padėtis svarbi ir todėl, kad Rusijos kariniai laivai gali būti dislokuoti už NATO linijos.

Visgi, teritorija svarbi ne tik dėl laivyno – Lietuvos teigimu, ten Rusija yra dislokavusi ir branduolinių ginklų. Kovo mėnesį Rusija dėl, jų teigimu, didėjančio spaudimo iš NATO šalių, darančių „agresyvius pareiškimus apie jų šalį“, įsakė savo branduolinėms pajėgoms pereiti prie sustiprintos kovinės padėties.

Iš esmės, NATO teritorijoje dislokuotos ir prie trumpojo ar vidutinio nuotolio balistinių raketų pritvirtintos branduolinės galvutės reikštų, kad Rusija smogti galėtų užtikrinčiau, kadangi taikinius Europoje pasiekti būtų galima greičiau.

Koks buvo Rusijos atsakas?

Rusija išreiškė pasipiktinimą Lietuvos veiksmais ir pažadėjo atsakyti taip, kad Lietuvos piliečiai pajustų pasėkmes, tačiau nenurodė, kaip tai padarys.

Rusija tranzito draudimą pavadino „blokada“ ir pareiškė, kad šis žingsnis – tarptautinės teisės pažeidimas. Kaliningradui prekių ir medžiagų importas iš Rusijos yra labai svarbus.

Lietuva teigė, kad tai – tiesiog žingsnis, kurio imtasi siekiant laikytis Rusijai nuo jos invazijos į Ukrainą pradžios taikomų ES sankcijų.

„Keleivių ir nesankcionuotų prekių tranzitas į Kaliningrado sritį ir iš jos per Lietuvą vis dar tęsiasi, – teigiama Lietuvos užsienio reikalų ministerijos pranešime. – Lietuva nėra nustačiusi jokių vienašališkų, individualių ar papildomų tranzito apribojimų. Lietuva nuosekliai įgyvendina ES sankcijas, kurios turi skirtingus pereinamuosius laikotarpius ir įsigaliojimo datas“.

Parengta pagal „Defense News“.