Karo analitikai: Maskva patyrė šachą, NATO gins kiekvieną šalių narių teritorijos centimetrą

Jūsų dėmesiui – birželio 22 dienos apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

Europos Komisija į Rusijos kaltinimus dėl Kaliningrado tranzito ribojimo sureagavo žaibiškai. EK vyriausiasis įgaliotinis Josepas Borrellis pareiškė, kad sausumos tranzitas tarp Kaliningrado ir kitų Rusijos dalių nėra uždraustas. J. Borrellis patikino, kad Lietuva nesiėmė jokių vienašališkų apribojimų ir pritaikė būtent Europos Sąjungos sankcijas. „Kaltinimas, kad Lietuva įgyvendina lietuviškas sankcijas, yra melagingas. Visiška propaganda“, – akcentavo J. Borrellis.

Lankydamasis Kaliningrade Rusijos saugumo šefas Nikolajus Patruševas pareiškė, kad Lietuvos blokadą išprovokavo Vakarai, „pažeisdami... tarptautinę teisę“. Rusijos saugumo tarybos sekretorius įspėjo, kad „artimiausiu metu“ bus imtasi „atitinkamų priemonių. <...> Jų pasekmės turės rimtą neigiamą poveikį Lietuvos gyventojams“, – grasina vienas skerdynių Ukrainoje iniciatorių.

Maskvos pareiškimai, kad „Rusija pasilieka teisę imtis veiksmų savo nacionaliniams interesams ginti“ kol kas yra lojimas bėgant šalia didelio traukinio. Šįkart jie nieko nepeš. Taip, kad mielieji mūsų skaitytojai, šiandien miegokite ramiai. Šitą partiją Kremlius prapylė, Maskva patyrė šachą tiek tarptautinėje, tiek ES arenoje, tiek savo darže. ES/EK ir JAV, pakartodamos, kad NATO gins kiekvieną savo šalių narių teritorijos centimetrą, sureagavo nedelsiant ir pademonstravo, jog esame ne vieni, o galingos sistemos dalis.

Na, o tuos, kurie ir toliau skaldo malkas, sėdami nepasitenkinimą dėl tranzito apribojimų, norime sudrausminti ir paklausti, ar tikrai užsimanėte stoti į rusofašistų rėmėjų gretas?

Tuo šį klausimą uždarome ir daugiau nekomentuosime.

Estija atkreipė Baltijos šalių dėmesį paskelbdama, jog Rusija pradėjo karines pratybas, kurių metu imituojamos raketų atakos prieš Estiją. Be to, rusų kariniai sraigtasparniai pažeidė Estijos, taigi – NATO, oro erdvę. Ar matome didėjančią įtampą tarp Maskvos ir NATO? Galbūt. Mūsų vertinimu, neabejotinai argumentuotai Baltijos šalys siekia, kad mūsų regionas gautų didžiausią NATO paramą nuo Šaltojo karo pabaigos. Dėl to reikia skubiai susitarti birželio 28–30 d. Madride vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime.

Deja, panašu, kad tai gali neįvykti. Šaltiniai teigia, jog Baltijos šalių prašymai ir siūlymai gali būti atmesti, nes teikiami kaip tik tuo metu, kai Aljansas susiduria su dešimtmečiais nematytais globaliais iššūkiais: Rusijos (ir Baltarusijos) invazija, Kinijos dominavimas, Arkties problemos, islamo sukilėliai, pabėgėliai, sausros ir klimato kaita, ir net nauji iššūkiai kosmose.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasirašė Stambulo konvencijos ratifikavimo įstatymą. Konvencija ratifikuota per savaitę, kai tuo tarpu mes dėl šios konvencijos ėdamės ne pirmus metus. Mums gerai – mes galime nesutarti, diskutuojant apie vyrų ir moterų teises bei santykius, kai tuo tarpu ukrainietei, pabudusiai iš komos po Mariupolio bombardavimo ir pamačius namo griuvėsiuose vyrą be galvos ir žuvusius vaikus, tokie klausimai nekyla.

Ukrainos rytų fronte atsirado vokiečių „Panzerhaubitze 2000“ su apmokytomis įgulomis. Gynybos ministras Oleksejus Reznikovas padėkojo Vokietijos partneriams už paramą. Vokietijos vyriausybė paskelbė karinės paramos, kurią rengiamasi perduoti Ukrainai, sąrašą. Tai 30 savaeigių artilerijos sistemų „Gepard“, oro gynybos sistemos IRIS-T SLM ir šarvuočiai M113, 10 prieštankinių patrankų, 10 šarvuočių, 80 „Toyota“ pikapų, 22 sunkieji sunkvežimiai, prieštankinė kovos sistema COBRA ir trys daugkartinių raketų paleidimo sistemos MARS, 10 000 artilerijos sviedinių, 53 000 priešlėktuvinių sviedinių, 5,8 mln. šovinių, 5 000 apsauginių šalmų, aštuonios mobilios radijo ryšio sistemos ir termovizorinės kameros bei aštuoni žvalgybiniai dronai.

Štai koks rezultatas, kai atkakliai minama ant nuospaudos. Nepakanka pastuksenti į duris. Į jas reikia smarkiai belsti, norint, kad kas atidarytų. Atkakliai. Kitą savaitę Stambule gali įvykti Rusijos, Ukrainos, Turkijos ir JT atstovų derybos dėl grūdų eksporto iš Ukrainos. Mums tokie pareiškimai kelia šypseną: jei Kremlius ir toliau tyčiosis iš Ukrainos siųsdamas derybų grupei vadovauti Vladimiro Putino patarėją kultūros klausimais, V. Zelenskis drąsiai gali deleguoti atstovauti šalį Kyjivo zoologijos sodo direktorių (nenorim jo įžeisti, ne toks palyginimo tikslas).

Operacinis lygmuo

Šiandien Rusijai didi diena, ypač žinant V. Putino obsesiją datoms. Turime galvoje, kad 1941 m. birželio 22 d. nacių Vokietija įsiveržė į diktatoriaus Josifo Stalino valdomą Sovietų Sąjungą. Atrodo, kad režimas spaudžia šią dieną švęsti pergalę pilnai užimant Severodonecką, tačiau ukrainiečiai atkakliai ginasi. Mums nerimą kelia susidariusi kišenė nuo Lysičiansko link Zolotoje gyvenvientės, kurią rusai gali visiškai apsupti. Be to, rusai jau giriasi, kad abu miestai – Severodenckas ir Lysičianskas yra atkirsti nuo ukrainiečių kontroliuojamos teritorijos. Rusai dar intensyviau apšaudo Charkivą ir apylinkes, ruošdamiesi puolimui, kuriam kol kas neturi resursų. Per pastarąją parą vykusį apšaudymą žuvo 15 žmonių ir 16 buvo sužeista.

Ukrainos kariuomenė praneša, kad karinių dalinių veiksmai pietų kryptimi, Chersono link, yra sėkmingi. Pralaužtos antra ir trečia gynybinė linija, tad okupantai naudoja rezervinius gynybos pajėgumus. Ukrainos kariuomenės vadovybė prašo gyventojus elgtis ramiai, neskelbti ir neplatinti jokios informacijos apie vykstantį kontrpuolimą.

Taktinis lygmuo

Šiaurėje Charkivo apylinkėse rusai vykdo oro žvalgybą, siekdami nustatyti ukrainiečių dislokacijos vietas, intensyvia artilerijos ugnimi apšaudytos ukrainiečių pozicijos netoli Charkivo.

Šiaurės rytuose okupantai minosvaidžiais ir artilerijos sviediniais apšaudė Sumų, Černihiv sritis ir kitas gyvenvietes. Iš įprastos (statinės) ir reaktyvinės artilerijos toliau pliekiama civilinė infrastruktūra.

Rytuose Slovjansko kryptimi okupantai tęsia sistemingą apšaudymą, siekdami pasirengti šio miesto šturmui.

Rusams ir toliau nesiseka išstumti ukrainiečių iš Severodonecko, kovos mieste tęsiasi.

Pietryčiuose ir pietuose Kramatorsko, Avdijivkos, Novopavlovsko ir Zaporižės apylinkėse rusai apšaudo ukrainiečių pozicijas, siekdami sulaikyti puolimą.

Rusijos karo laivynas ir toliau blokuoja civilinę laivybą. Juodojoje jūroje dreifuoja jau šeši laivai, ginkluoti sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“ .

Pranešama apie Ukrainos aviacijos smūgius į rusų pozicijas. Sunaikinta 10 šarvuotų kovos mašinų, daug gyvosios jėgos ir keli amunicijos sandėliai.

Mariupolyje, Azovstalio teritorijoje, „išsiminavo“ du okupantai ir nurūko tiesiai į pragarą.

A.Navys ir M.Sėjūnas dėkoja visiems, kurie finansiškai remia analitikų įkurtą VšĮ „Visuomenės informacinio saugumo agentūra“. Jie pabrėžia, kad nors jų tekstus perpublikuoja žiniasklaidos priemonės, patys šio turinio kūrėjai yra visiškai nepriklausomi ir savo veiklą tęsia tik privačių rėmėjų dėka.