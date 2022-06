Siekdama atremti tokią artilerijos ugnį, Ukraina paprašė sąjungininkų aprūpinti ją moderniomis artilerijos sistemomis, galinčiomis ir šaudyti, ir operatyviai judėti. Kitaip tariant, tokiomis, kai po šūvio galima pasitraukti dar net sviediniui nepasiekus taikinio. Dėl to priešui labai sunku kontratakuoti – kol išsiaiškinama, iš kur buvo šauta, artilerijos vienetas jau būna pasišalinęs.

Prancūzija pranešė, kad balandį paskolino dvylika, o šio mėnesio pradžioje – dar šešias sunkvežimiuose montuojamas haubicas „Caesar“ – jas Prancūzijos kariuomenė anksčiau naudojo Afganistane, Irake ir Malyje. Kitos „Caesar“ haubicas turinčios šalys – Čekija, Danija, Indonezija, Marokas, Saudo Arabija ir Tailandas. Ketinimą įsigyti šią ginkluotę pasirašė ir Lietuva.

Štai ką verta žinoti apie „Caesar“ haubicas.

Lengva naudoti

Ukrainiečių kariai vos per dvi savaites poligone Prancūzijoje išmoko naudotis 19,5 tonos sveriančiomis „Caesar“ haubicomis (jas gamina Prancūzijos bendrovė „Nexter“). Ukrainiečiams perduota ginkluotė sumontuota ant 6×6 važiuoklės sunkvežimio – jo 245 arklio galių variklis gali išvystyti maksimalų maždaug 80 kilometrų per valandą greitį įprastame kelyje ir daugiau nei 50 kilometrų per valandą greitį bekelėje. Šio sunkvežimio ilgis – kiek daugiau nei dešimt metrų, plotis – maždaug 2,5 metro, o aukštis – kiek daugiau nei 3,5 metro. Vienu kartu šis sunkvežimis gali nuvažiuoti maždaug 600 kilometrų, jį galima transportuoti lėktuvais.

Praėjusią savaitę Paryžiuje vykusioje sausumos ginkluotės parodoje „Eurosatory“ portalas „Popular Science“ kalbėjosi su „Caesar“ įgula – anot jų, ginklą gali valdyti keturių žmonių įgula, „bet penkiese viskas vyksta greičiau“. Visi išskyrus vieną įgulos nariai glai būti eiliniais kariais.

Transporto priemonės vairuotojas pastato sunkvežimį ir nuleidžia hidrauliniu būdu valdomą galinę platformą. Ji stumiama žemyn, dėl to kelis centimetrus nuo žemės pakyla sunkvežimio galiniai ratai. Tai būtina, nes šaudymo metu atsiranda stiprios vibracijos. Amunicijos tiekėjas nuneša šaudmenis krovikui, kuris juos įstato į pusiau automatinę sistemą. Tuo tarpu artileristas taikytojas (angl. gunlayer) naudodamasis palydovine padėties nustatymo sistema (pavyzdžiui GPS arba žemėlapiu) nustato koordinates ir iššauna.

Greitis

Nuo sustojimo momento „Caesar“ gali būti paruošiama šūviui per mažiau nei 60 sekundžių. 155 mm/52 kalibro pusiau automatiniam ginklui iššauti šešis sviedinius į taikinį bet kokiu oru užtrunka mažiau nei minutę, o taikinys gali būti už maždaug 5–50 kilometrų. Praėjus mažiau nei 40 sekundžių po paskutinio šovinio paleidimo, „Caesar“ gali pajudėti iš vietos ir važiuoti toliau.

Tuo tarpu JAV kariuomenė naudoja velkamą 155 mm haubicą „M777“ (jų yra perdavusi ir Ukrainai) – ją reikia nuvilkti į vietą ir atkabinti nuo vilkiko, o tada jos valdymu rūpinasi mažiausiai aštuoni kariai. Gynybos departamentas siekia ją pakeisti sunkvežimiuose montuojamomis sistemomis – tokiomis, kokias gamina Prancūzija, Švedija, Čekija, Slovakija, Serbija, Kinija, Izraelis, Japonija ir Pietų Afrika.

Galingumas

Šio ginklo detonacinės kameros (vieta ginklų sistemoje, kurioje įvyksta sviedinį išstumiantis sprogimas) talpa siekia 23 litrus, kai tuo tarpu JAV velkamosios haubicos „M777“ – 18 litrų. Tai reiškia, kad „Caesar“ detonacinėje kameroje telpa daugiau užtaiso, kuris greičiau ir toliau iššauna sviedinius. „Caesar“ šaudo visais 39/52 kalibro šaudmenimis, atitinkančiais NATO standartus, arba ERFB (angl. Extended-Range Full-Bore) ar pažangiaisiais šaudmenimis – tokiais kaip „BONUS“ ir „SPACIDO“.

Netrukus laukia atnaujinimas

Naujoji „Caesar“ versija, pavadinta „Caesar NG“ (angl. New Generation – Naujoji Karta), gali būti montuojama ant kelių važiuoklės versijų (6x6 ir 8x8) ir pirmąją modifikaciją jau įsigijo Belgija bei ketina pirkti Lietuva. „Caesar NG“ sveria 27,56 t – yra beveik 8 tonomis sunkesnė už pirmosios kartos versiją, nes sunkvežimio kabina šarvuota pagal „2 STANAG“ lygį (tai NATO standartas), o ne papildomai apsaugota prie kabinos prisukamais šarvais, kaip pirmosios kartos versijoje.

„2 STANAG“ lygis apsaugo įgulą nuo 7,6×39 mm kalibro kulkos, paleistos iš 30 metrų atstumo, nuo 6 kg minos, padėtos po bet kuriuo sunkvežimio ratu ar po pačiu sunkvežimiu ir nuo 155 mm kalibro didelės sprogstamosios galios užtaiso, paleisto iš 80 metrų atstumo.

Kadangi 8×8 sunkvežimis sunkesnis, jis varomas 460 AG varikliu (6×6 sunkvežimis varomas 245 AG varikliu), todėl kelyje ir bekelėje bus galima išvystyti tokį pat greitį, kokį išvysto ankstenė versija. Sunkvežimyje taip pat bus įmontuota nauja automatinė pavarų dėžė ir nauja važiuoklė. „Caesar NG“ taip pat ir didesnis: maždaug 12 metrų ilgio, beveik 3 metrų pločio ir kiek daugiau nei 3 metrų aukščio.

„Caesar NG“ veiklai paruoštos turėtų būti iki 2024 m. Tada Prancūzija turės pasirinkti – ar užsakyti 109 tokius sunkvežimius, ar užsakyti tik 33 ir atnaujinti jau turimus 76 – su sąlyga, kad nė vienas iš Ukrainai paskolintų sunkvežimių nebus sunaikintas.

lietuva-pasirase-ketinima-pirkti-haubicas-caesar-mk2-kuo-pasizymi-si-ginkluote--23674004" target="_blank">Kaip jau anksčiau rašė portalas Lrytas.lt, šių metų birželio 13 dieną Lietuvos Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas su Prancūzijos gynybos ministru Sébastienu Lecornu Paryžiuje pasirašė ketinimą įsigyti 18 savaeigių 155 mm haubicų „Caesar Mk2“ („Caesar NG“). Numatoma pirkinio, kuris Lietuvą turi pasiekti iki 2027 m. vertė – 110–150 mln. eurų.

Parengta pagal „Popsci“.