Kanada Ukrainai perdavė ypatingus artilerijos sviedinius – kuo jie išskiria iš kitų?

„Excalibur“ pirmą kartą buvo pradėti naudoti Irake 2007 m., kai reikėjo kuo labiau sumažinti šalutinę žalą miestuose ar mūšiuose sudėtingose vietovėse. Oficialus sviedinio pavadinimas – „M982 Excalibur“. Kaip ir „Claymore“, tai dar vienas JAV šaudmuo, pavadintas pagal kalaviją.

Sviedinys buvo sukurtas bendradarbiaujant JAV kariuomenės mokslinių tyrimų laboratorijai ir JAV kariuomenės ginkluotės mokslinių tyrimų, plėtros ir inžinerijos centrui. „M982“ laikomas tiksliuoju sviediniu. Jis manevrinių pajėgų vadams užtikrina geresnę ugnies paramą ir padidina mirtiną žalą, o be viso to, sumažina nepageidaujamą šalutinę žalą.

Taikiniui surasti „Excalibur“ naudoja GPS ir inercines orientavimo sistemas. Iš dalies „Excalibur“ patrauklus tuo, kad jį galima naudoti situacijose, kai reikia artimos paramos, kai reikia ugnies 75–150 metrų atstumu nuo draugiškų pajėgų arba kai taikiniai gali būti per arti civilių gyventojų, kad juos būtų galima atakuoti tradiciniais artilerijos sviediniais.

Sviedinio misijos kompiuteris naudoja patobulintą nešiojamąjį indukcinį artilerijos sprogdiklį, į kurį įvedami taikinio, platformos ir kiti su GPS susiję duomenys.

„Excalibur“ inercinei navigacijos sistemai atnaujinti naudoja trukdžiams atsparų vidinį GPS imtuvą. Taip užtikrinamas tikslus orientavimas skrydžio metu ir žymiai padidinamas tikslumas, iki mažiau nei dviejų metrų paklaidos, nepriklausomai nuo nuotolio.

Galimi trys detonacijos variantai (taškinė detonacija, taškinė detonacija su uždelsimu ir detonacija, priklausoma nuo aukščio). Sviedinį galima naudoti bet kokiomis oro sąlygomis, bet kokioje vietovėje. Be to, dėl ypatingo tikslumo ginklas dažnai leidžia paveikti taikinį pirmuoju šūviu – dėl to nereikia šauti kelių šūvių paeiliui.

Pradiniame sviedinio variante yra vienkartinė didelės sprogstamosios galios kovinė galvutė, galinti prasiskverbti pro miesto struktūras, taip pat veiksminga prieš personalą ir kitus lengvuosius taikinius. Tačiau kiek žinoma, kanadiečiai nenurodė, kokį tiksliai „Excalibur“ variantą jie išsiuntė į Ukrainą.

Vaizdo įraše užfiksuota, kaip „Excalibur“ sviedinys iš 65 km atstumo sunaikina visureigį. Vaizdas užfiksuotas JAV kariuomenės Jumos poligone:

Mažiau pažangūs „Excalibur“ variantai gali pataikyti į taikinius, esančius už 40 kilometrų.

„Excalibur“ specifikacijos:

Kilmės šalis:Jungtinės Amerikos Valstijos

Pradėta naudoti: 2007 m.

Kalibras: 155 mm Sviedinio svoris: 48 kg

Kovinės galvutės svoris: 22 kg

Sprogmenų kiekis: 22 kg

Šaudymo nuotolis: 40–65 km

Nukreipimas: GPS valdymas

Tikėtina paklaida: 5 metrai

Jei norite išsamiau susipažinti su šaudmeniu ir jo veikimu, galite peržiūrėti šį išsamų pristatymą, kurį parengė „Picatinny Arsenal“ Kovinės amunicijos projektų biuro produkto vadybininkas Mike'as Milneris.