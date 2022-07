Kijevo Rusia: kaip vikingai ir slavai kartu kūrė istoriją

Šiame straipsnyje apie senąsias rytų žemes nagrinėjamas vadinamosios Kijevo Rusios – viduramžių rytų slavų genčių federacijos, turėjusios unikalią ir turtingą istoriją – atsiradimas ir istorija. Šiuolaikinės Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos valstybės yra kilusios iš Kijevo Rusios istorijos. Tačiau kas buvo šios federacijos valdovai? Ir kas buvo didžiausi lyderiai?

Ankstyvosios ištakos

Pačioje šiaurėje, Novgorodo miesto apylinkėse, klestėjo Ilmenio slavų gentis, kuri kalbiškai buvo susijusi su vakaruose esančiais polabės slavais. Su jais kaimynystėje gyveno galinga slavų genčių sąjunga krivičiai. Kiti Ilmenio slavų kaimynai buvo drevlianai, volynai, polianai, radimičiai, dregovičiai ir viatičiai. Į šiaurę nuo Ilmenio slavų gyveno finų gentys – daugiausia chudai ir vepai. O į rytus buvo Volgos – finų gentys mordvinai, meriai, mariai ir muromai.

Daugybė genčių, skirtingų kalbų ir kultūrų sukūrė įdomią aplinką. Tačiau šių genčių santykiai iš esmės buvo taikūs, manoma, kad kildavo tik nedideli konfliktai.

Šio regiono slavų ir finų gentys dažniausiai buvo paprasti, taikūs žemdirbiai. Jie garbino gausų politeistinį panteoną, neturėjo stiprios centrinės valdžios. Šios gentys dažniausiai buvo šeimyniniai klanai, panašūs į Škotijos kalnų klanus ar senąsias serbų gentis Juodkalnijoje.

Rytų slavų ir finų gentys didesnių ir galingesnių kaimynų buvo išnaudojamos. Maždaug IX mūsų eros amžiuje šių tautų teritorijose nuolat veikė chazarai pietryčiuose ir variagai šiaurės vakaruose. Variagai (Væringjar) – tai vikingai, daugiausia iš Švedijos kilę šiauriečiai, kurie upėmis atplaukė į rytus ir įsikūrė žemėse, kurias patys vadino Gardaríke (Miestų karalyste) ir netrukus iš slavų genčių pradėjo rinkti duoklę.

Ipatijaus (Voluinės) metraštyje rašoma, kad 862 m. slavai stojo į kovą su variagais ir išvijo juos iš savo žemių. Tačiau netrukus po to, neturėdami centralizuotos valdžios, vėl įsivėlė į tarpgentinius konfliktus. Sakoma, kad šios slavų gentys nusprendė leisti variagams valdyti jas pagal tam tikrus įstatymus, kad turėtų centralizuotą valdžią.

Vis dėlto tiksliai nėra žinoma, ar šiauriečiai valdovai buvo „pakviesti“ valdyti slavų genčių, ar jie savo valdžią primetė jėga. Tačiau žinoma, kad trys žymiausi variagų vadai įsikūrė žymiausiuose slavų miestuose kaip valdovai. Tai buvo Sinėjus, Truvoras ir Riurikas – ir jie valdė atitinkamai Izborską, Beloozerą ir Novgorodą. Ilgainiui išgyveno tik Riurikas, ir jis tapo vieninteliu visos karalystės valdovu – ir galingos valdovų dinastijos, vadinamos riurikaičiais, kuri valdė Rusią iki 1610 m., pradininku.

Kaip šiauriečiai tapo slavais

Tačiau kas buvo tie rusai, kurių žemes pradėjo valdyti riurikaičiai? Apie tai ginčijamasi iki šiol. Pats rusų pavadinimas galėjo kilti iš protoslavų kalbos žodžio „rusъ“, kuris reiškia „šviesiaplaukis“. Tačiau ar tai buvo į slavų žemes atvykę šiauriečiai, ar patys slavai, tvirtai pasakyti negalima. Šiaip ar taip, nedidelė šiauriečių populiacija, atvykusi valdyti slavų, greitai asimiliavosi slavų visuomenėje ir kultūroje, o jų šiaurietiški vardai slavizavosi.

879 m. mirus Riurikui, jo giminaitis kunigaikštis Olegas (Helgi) tapo regentu – nes Riuriko sūnus Igoris (Ingvar) dar buvo per jaunas valdyti. Praėjus metams po tapimo regentu Olegas su savo pajėgomis Dniepro upe išplaukė iš Novgorodo į Kijevą ir pakeliui užėmė kelis miestus. Jis nužudė du Kijevo šiauriečius vadus Askoldą ir Dirą, užėmė miestą ir padarė jį visos Rusios žemių sostine, taip sukurdamas Kijevo Rusios pagrindą.

Iš Kijevo Olegas Novgorodietis vadovavo tolesniems žygiams palei daugelį upių į slavų žemes. Jis užkariavo slavus, apmokestino juos ir sustiprino savo valdžią. Kijevo Rusios teritorija buvo labai pelninga, ir įžengę į Rusios žemes šiauriečiai tai aiškiai suprato. Per slavų žemes driekėsi svarbiausi prekybos keliai, o regione buvo gausu gamtos išteklių, vergų ir kailių. Šie ekonominiai veiksniai Kijevo Rusiai suteikė turtų ir galios tolesniam klestėjimui ir augimui.

Iš savo naujosios sostinės Kijevo Olegas netrukus pradėjo ambicingą žygį į Bizantijos imperijos širdį – Konstantinopolį. 907 m. su slavų kariais jis sėkmingai užpuolė Konstantinopolį ir pritvirtino savo skydą prie jo vartų. Užpuolimas baigėsi prekybos sutartimi, kuri buvo labai naudinga Kijevo Rusiai.

Olego įpėdinis buvo Igoris. Jis tęsė Kijevo Rusios ekspansiją ir du kartus apgulė Konstantinopolį (941 ir 944 m.). 945 m. jis sudarė palankią taikos sutartį su bizantiečiais. Tais pačiais metais renkantį duoklę kunigaikštį Igorį slavai nužudė: sulenkė du aukštus jaunus beržus, surišo kunigaikštį tarp jų ir leido jiems atsitiesti, taip suplėšydami didiką į gabalus. Valdžią perėmė sūnus – legendinis Kijevo kunigaikštis Sviatoslavas I.

Idealus Kijevo Rusios karys

Kijevo Rusios istorijoje Sviatoslavas buvo pirmasis riurikaičių valdovas, valdęs dinastiją slavišku vardu (Sviato Slav – šventasis slavas) – o tai rodo, kaip šiauriečiai sparčiai jie asimiliavosi į slavų visuomenę. Žinoma, gali būti, kad Sviatoslavas buvo pavadintas siekiant dar labiau nuraminti slavų gentis.

Sviatoslavas valdė Kijeve nuo 945 m. iki mirties 972 m., ir jis yra vienas žymiausių Kijevo Rusios valdovų. Jo valdymas pasižymėjo nuolatinėmis ir sėkmingomis karinėmis kampanijomis rytuose ir pietuose, kurios tiesiogiai lėmė dviejų labai galingų darinių – Pirmosios Bulgarijos imperijos ir Chazarijos – žlugimą.

Sviatoslavo valdymas aiškiai demonstravo tikrąjį riurikaičių valdymo pobūdį. Jis dar labiau suskaldė slavus ir iš Kijevo vadovavo užkariavimams, kuriais sėkmingai tramdė pusiau nepriklausomas rytų slavų gentis. Jis nugalėjo alanus ir Volgos bulgarus, tuo pat metu dažnai sudarinėjo sąjungas su tradiciniais slavų priešais pečenegais ir magūrais.

Vis dėlto Sviatoslavas I tikriausiai buvo pirmasis riurikaičių valdovas, kuris buvo visiškai slavizuotas. Jo išvaizda yra gerai dokumentuota: valdovas nešiojo tradicinę slavišką šoninę plaukų sruogą, turėjo didelius ūsus ir prisiekinėjo slavų dievams Perunui ir Velesui (baltiškame panteone pastarieji atitiktų Perkūną ir Velnią/Vėliną).

Labai sėkmingas ir įtakingas Sviatoslavo valdymas netikėtai baigėsi 972 m. Siekdami padidinti pečenegų bei Kijevo Rusios nesantaiką, bizantiečiai papirko pečenegų chaną, kad šis nužudytų Sviatoslavą. Nužudymas buvo atliktas prie Chorticos krioklių. Pasakojama, kad pečenegų chanas iš Sviatoslavo kaukolės padarė taurę.

Po Sviatoslavo mirties Kijevo Rusios istorijoje prasidėjo lemiamas laikotarpis. Valdovas turėjo tris sūnus: du – Olegą ir Jaropolką – nuo nežinomos žmonos, o vieną – Vladimirą – nuo vergės, slavės tarnaitės, vardu Maluša. Po Sviatoslavo mirties įtampa tarp trijų sūnų išaugo.

Ši įtampa pasiekė kulminaciją ir 976 m. tarp Jaropolko ir Olego kilo karas. Olegas žuvo, o sužinojęs apie brolio mirtį, bijodamas dėl savo gyvybės Vladimiras pabėgo į Skandinaviją, pas savo pusbrolį Haakoną Sigurdssoną. Ten jis surinko vikingų samdinių pajėgas ir 980 m. grįžo į savo žemes, kur išdavikiškai nužudė Jaropolką ir tapo vieninteliu Kijevo Rusios valdovu.

Kijevo Rusios galybės viršūnė

Vladimirui tapus valdovu, Kijevo Rusia pasiekė didžiausią galią ir įtaką. Vladimiras tapo didžiuoju kunigaikščiu Vladimiru Didžiuoju ir toliau nuolat plėtė savo žemes. Dėl to meto politinės įtakos jis atsisakė pagoniškojo slavų tikėjimo ir ėmėsi oficialiai christianizuoti Kijevo Rusią.

Kaip ir buvo galima tikėtis, Vladimirui mirus, jo sūnūs iš karto pradėjo kariauti dėl teisės valdyti. Sviatopolkas I nužudė tris savo brolius – bet galiausiai jį nugalėjo brolis Jaroslavas.

Jaroslavas I – arba Jaroslavas Išmintingasis – Kijevo Rusią valdė ilgą laiką, ir per tą laiką valstybė pasiekė absoliutų karinės, kultūrinės ir politinės galios viršūnę. Jaroslavas sėkmingai įtvirtino savo valdžią, apsaugojo visas sienas ir sėkmingai vykdė kampaniją prieš Bizantiją. Be to, pradėjo svarbų teisinių papročių kodifikavimą, kuris virto teisės kodeksu – pirmuoju tokio pobūdžio Kijevo Rusios istorijoje.\

Deja, po Jaroslavo I mirties Kijevo Rusios galia ėmė pamažu smukti. Daugiau galios įgijo regioniniai klanai ir valdovai, o tai labai suskaldė valstybę. Be to, paveldėjimas darėsi vis problematiškesnis, broliai nuolat kariavo ir žudė vienas kitą. Dėl šių nesantaikų atsirado ryškus susiskaldymas ir konfliktai tarp didžiųjų miestų. Dėl šių konfliktų susikūrė Novgorodo respublika ir Polocko kunigaikštystė, kurios kovojo dėl valdžios. Šiaurėje slavai pradėjo formuoti teritoriją, kuri vėliau tapo Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės pagrindu – ir tai buvo dar vienas Kijevo Rusios žemių susiskaldymas. Dėl šių regioninių nesutarimų taip pat susikūrė dar viena kunigaikštystė – Vladimiro-Suzdalės.

Visi šie nesutarimai ir susiskaldymas sukūrė labai nestabilią politinę padėtį regione ir iš esmės lėmė, kad kadaise buvusi galinga Kijevo Rusia patyrė nuosmukį. Kai XIII amžiuje į Kijevo Rusios žemes įsiveržė mongolai, Kijevo Rusia galutinai sunyko. Kijevo Rusios žemės vėl buvo suvienytos tik 1547 m., kai, valdant Ivanui IV Rūsčiajam, susikūrė Rusijos imperija.

Tiek sėkmę, tiek nesėkmę nulėmė godumas

Kijevo Rusios istorija yra tikrai įdomi ir spalvinga. Nors valstybė egzistavo ne itin ilgai, jos svarbos negalima paneigti. Kaip beveik visada būna su didelėmis, galingomis ir turtingomis tautomis bei dinastijomis, godumas įvarė destabilizuojantį pleištą tarp brolių, sūnų ir tėvų – ir galiausiai lėmė žlugimą.

Vikingams buvo būdingas godumas. Jie slavų žemėse įžvelgė galios ir turtų potencialą – ir pasinaudojo galimybėmis. Tačiau iš visų vikingų tik vienas iškilo į aukštumas – Riurikas. Jis ir jo palikuonys valdė šimtmečius ir atliko didžius darbus, turėjusius didelę įtaką pasaulio istorijos raidai. Šie darbai lėmė Rusijos imperijos atsiradimą ir daugelį kitų svarbių įvykių, o be Kijevo Rusios Europa šiandien atrodytų visiškai kitaip.

Parengta pagal „Ancient Origins“.