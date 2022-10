Didžiausioje Baltijos šalyse verslo technologijų parodoje Ukraina pristatė savo pasiekimus

Dvi dienas ekspertai iš įvairių šalių diskutavo apie naujausios kartos mokėjimų sprendimus reklamos kampanijoms, naujausias skaitmeninės rinkodaros priemones ir jų teikiamas galimybes. Taip pat apie išmaniąsias technologijas, skirtas įmonių plėtrai ir žmogiškųjų išteklių efektyvumo didinimui.

Kartu su konferencijomis vyko paroda, kurioje 90 įmonių iš 15 šalių pristatė savo technologinius sprendimus ir pažangias verslo technologijų funkcijas. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos remiami Ukrainos prekybos namai kartu su Europos programinės įrangos inžinerijos asociacija (EASE) parodoje pristatė Ukrainos IT pramonę.

Asociacijos EASE prezidentas Vladyslavas Savčenko sako, kad dėl stendo koncepcijos klausimų nekilo: „Ukraina buvo ir tebėra pagrindinė technologinė Europos šalis. Per karą niekas nepasikeitė: toliau tobuliname ir diegiame savo programinės ir aparatinės įrangos naujoves pasaulinėje ekosistemoje. Specialiai parodai parengėme spausdintą ir skaitmeninę reklaminę medžiagą apie Ukrainos IT ir pakvietėme joje dalyvauti partnerius, vykdančius technologinę plėtrą“.

IT verslininkas atkreipė dėmesį, kad viena iš asociacijos misijų nuo pat pradžių buvo ir yra populiarinti Ukrainos IT prekės ženklą pasaulio bendruomenėje, ir ši užduotis yra sistemingai įgyvendinama.

„Riga Comm“ yra svarbus Baltijos šalių IT pramonės įvykis. Todėl mielai pasinaudojome galimybe atkreipti rinkos dėmesį į naują kokybę ir pritraukti naujų klientų bei partnerių EASE asociacijos gyventojams“, – teigė jis.

Nacionaliniame stende Ukraina pademonstravo stipriausius šalies bendrovių pasiekimus:

„AgTech“ startuolio „FarmFleet“ projektas, padedantis struktūrizuoti užsakomųjų paslaugų rinką žemės ūkyje;

žaliuzės su saulės elementais, kuriuos pagamino startuolis „SolarGaps“;

HD kameros naminiams gyvūnams iš „Petcube“;

„Magic Innovations“ sukurtą monumentalų 3D žemėlapį;

„Kampov Technology“ VR turinį švietimo įstaigoms ir pramonės įmonėms.

„Didžiuojamės, kad net ir sunkiais laikais Ukraina ir toliau yra šiuolaikinio verslo ateities dalis ir visam pasauliui pasakoja apie savo inovatyvias paslaugas ir produktus“, – teigiama spaudos pranešime.