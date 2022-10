„Nordcurrent“ vartotojams visame pasaulyje pristato naują detektyvinį žaidimą

Pasirinkimų žaidimas

Žaidimus 20 metų Lietuvoje kurianti studija „Nordcurrent“ pasauliui pristato naują žaidimą mobiliesiems įrenginiams „Murder By Choice“. Galvosūkių kategorijos detektyvo žanro žaidimas kviečia nusikelti į atokią salą Karibuose, kurioje įvykdoma žmogžudystė.

Žaidėjai „įsikūniję“ į pagrindinės herojės, žurnalistės Carlos Page, vaidmenį, aiškinasi paslaptingą bylą. Tiesa, kiekvieno žaidžiančio patirtis žaidime – unikali. Individualūs pasirinkimai lemia tyrimo eigą.

„Turime patirties detektyvinių žaidimų kūrime. Prieš ketverius metus išleidome žaidimą „Murder in the Alps“, kuris sulaukė didelės tarptautinės sėkmės. Natūralu, kad šį kartą patys sau kėlėme iššūkį. Svarstėme, ką dar nematyto galime pasiūlyti žaidėjams, kad jie išbandytų ir šį mūsų žaidimą.

Būtent istorijos išsišakojimas, priklausomas nuo žaidėjo pasirinkimų tapo pagrindine, kūrybine žaidimo idėja. Sukūrėme žaidimą, kuriame patys žaidėjai nulems įvykių eigą. Žaidėjų laukia daug pasirinkimų keliaujant per visą žaidimo istoriją. Kai kurie iš jų bus lengvesni nei kiti. Pažadame, kad žaidėjai susidurs su kebliomis situacijomis, kuriose nebus akivaizdaus pasirinkimo. Šie momentai padaro „Murder by Choice“ unikaliu“, – pasakoja Murder By Choice žaidimo prodiuseris Lukas Garliauskas.

Tarptautinė sėkmė

Kurti detektyvinius žaidimus „Nordcurrent“ studijoje motyvuoja ir ankstesniojo „Murder in the Alps“ žaidimo sėkmė. 2018 metais išleisto žaidimo parsisiuntimai viršija 20 mln. kartų, o pats žaidimas sulaukė didelio susidomėjimo bei bendruomenės pripažinimo. Jis pelnė daugybę apdovanojimų, įskaitant „Google Play“ geriausio 2018 m. „casual“ kategorijos žaidimo titulą.

„Murder in the Alps“ taip pat buvo nominuotas geriausios istorijos ir geriausio mobiliojo žaidimo kategorijose 2019 m. Vidurio ir Rytų Europos žaidimų apdovanojimuose (CEEGA).

Vaizdo žaidimų kūrybos ir leidybos įmonė „Nordcurrent“ yra didžiausia studija Lietuvoje, veiklą pradėjusi dar 2002 metais. Studijos pajamos 2021 metais sudarė 62,75 mln. eurų, o pelnas (EBITDA) siekė 1,44 mln. eurų. Vilniuje, Dnipro, Odesos bei Varšuvos miestuose dirba daugiau nei 250 darbuotojų. Pasaulinius žaidimus kurianti įmonė iš viso yra sukūrusi bei išleidusi daugiau nei 50 žaidimų įvairioms platformoms, o žaidimų atsisiuntimai viršija 500 mln. kartų.