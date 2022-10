Tausoti ir gamtą, ir finansus įmanoma: kaip išmanūs įrankiai gali padėti išleisti mažiau?

Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas tikina, kad mobiliosiose aplikacijose įdiegtos funkcijos leidžia lengvai planuoti išlaidas, pirkinius bei rasti išskirtines nuolaidas.

Daiktų perdavimui iš rankų į rankas – „Olio“. Ši programėlė vienija kaimynus bendram tikslui – užkirsti kelią maisto produktų ir nereikalingų daiktų švaistymui. Turintys „Olio“ gali lengvai dovanoti maistą ar namuose per daug vietos užimančius daiktus – tereikia susikurti paskyrą ir sudaryti atiduodamų daiktų sąrašą. Tuomet kiti programėlės naudotojai, gyvenantys netoliese, gali vos kelių mygtukų paspaudimu susitarti dėl daiktų atsiėmimo. Be to, programėlėje bendraminčiai gali dalyvauti ir įvairiose diskusijose apie tvarumą, ekologiją bei aplinkai draugiškus įpročius.

Planuojantiems pirkinius – „Mano akcijos“. Šioje programėlėje galite peržiūrėti didžiausių prekybos tinklų reklaminius leidinius, įvairiausias akcijas ir nuolaidų kuponus. Tai ne tik padeda sutaupyti pinigų, tačiau ir skatina planuoti apsipirkimus bei būsimos savaitės meniu. Programėlėje galite lengvai išsifiltruoti mėgstamiausias parduotuves ir sekti jų skelbiamas nuolaidas. Taip pat tokiu būdu prisidėsite ir prie aplinkos tausojimo – užuot parduotuvėje vartę popierinį nuolaidų katalogą, kurį vėliau tektų išmesti, visą informaciją galite peržiūrėti savo telefone.

Norintiems išmesti mažiau maisto – „Nosh“. Su maisto švaistymo problema nusprendė kovoti „Nosh“ – lengvai valdoma programėle leidžia stebėti namuose esančio maisto galiojimo datą. Produktus galite pridėti net keliais būdais: suvedant jų pavadinimus, nuskaitant brūkšninį kodą ar pirkimo kvitą. Ranka įveskite jų galiojimo laiką ir visą informaciją turėsite vienoje vietoje. Programėlės ekrane galima peržiūrėti galiojimo bei tinkamumo vartoti datas ir taip lengvai nustatyti, kuriuos maisto produktus reikia sunaudoti pirmiausia. Taip pat čia rasite ir įvairiausius receptus, kurie yra parinkti pagal jūsų šaldytuve ar sandėliuke esančius maisto produktus. Be to, galėsite susidaryti ir pirkinių sąrašą, kurį programėlė papildys išanalizavusi jūsų pirkimo įpročius ir produktus, kurių dažniausiai nepavyksta sunaudoti laiku. „Nosh“ padeda sutaupyti ne tik pinigų bei maisto produktų – jos kūrėjai apskaičiavo, kad ši programėlė iki šiol padėjo sutaupyti 41,94 tonos CO2 emisijų.

Siekiantiems tvarumo spintoje – „Vinted“. Šią elektroninę prekyvietę žino daugelis – čia lengva ne tik parduoti turimus drabužius, aksesuarus ar interjero detales, bet ir įsigyti naujų. Taip jūs ne tik sutaupote ar išvengiate apsipirkimo masinės produkcijos drabužių parduotuvėse, bet ir prisidedate prie švaresnės aplinkos. „Vinted“ naudotojai kelių mygtukų paspaudimu gali ne tik parduoti prekes, bet ir jomis mainytis. Programėlės kūrėjai stengiasi apsaugoti vartotojus nuo galimų rizikų – pavyzdžiui, galima ne tik matyti atsiliepimus apie kitus narius, tačiau ir tai, ar jie yra patvirtinę savo el. paštą, čia veikia pinigų grąžinimo ir nesąžiningų narių raportavimo sistema.