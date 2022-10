Karo analitikai: Lenkija ruošiasi pasitikti marodierių ordas ir stoti į kovą

Jūsų dėmesiui – spalio 27 dienos apžvalga.

Politinis strateginis lygmuo

Vladimiras Putinas didina įtampą pasaulyje. Trečiadienį Kremliaus galva „surengė strateginio atgrasymo pajėgų pratybas“. Jų metu patikrintas Rusijos ginkluotųjų pajėgų planas, skirtas strateginių puolamųjų pajėgų masiniam branduoliniam smūgiui, atsakant į priešo branduolinį smūgį. Kremlius praneša, kad vadovaujant pačiam V.Putinui, buvo paleistos sparnuotosios ir balistinės raketos, į orą kilo bombonešiai „TU-95“.

Pratybų metu, Archangelsko srityje iš Plesecko valstybinio kosmodromo buvo paleista tarpžemyninė balistinė raketa „Yars“, o iš Barenco jūros – balistinė raketa „Sineva“. Pratybose taip pat dalyvavo strateginiai raketiniai bombonešiai, kurie paleido sparnuotąsias raketas. Pratybos baigėsi visų numatytų užduočių įvykdymu ir „visos raketos pasiekė taikinius“.

Lenkijos Senatas priėmė rezoliuciją, kuria Rusijos Federacijos valdžios institucijos pripažįstamos teroristiniu režimu. Rezoliucijoje Senatas primena, jog „2022 m. vasario 24 d. Rusijos Federacijos ginkluotosios pajėgos pradėjo žiaurų karą prieš Ukrainą“, kuriuo siekiama „ištrinti suverenią šalį iš žemėlapio ir sunaikinti ukrainiečių tautą“. Lenkijos senatoriai dėl rezoliucijos balsavo vienbalsiai.

Dokumente taip pat pabrėžiama, kad „visi šie valstybinio terorizmo aktai <...> gerai žinomi iš istorijos puslapių“. Senatoriai primena, kad „europiečiai tikėjo, jog niekada nesusidurs su genocidu ir karo nusikaltimais, tačiau V.Putinas ir jo smurto aparatas sugrįžo prie žiaurių stalinistinių ir nacistinių režimų praktikų“. Lenkija ragina kitas šalis pripažinti Rusijos vyriausybę teroristiniu režimu.

Lenkija ne tik skelbia teisingas rezoliucijas ir teikia pagalbą Ukrainai, tačiau ir sparčiai ginkluojasi. 2022 m. Lenkija maždaug dvigubai padidino ginkluotąsias pajėgas iki 300 000 karių ir gynybai skyrė 3 proc. BVP. Ginkluotės didinimą sudaro ir maždaug 1000 naujų tankų, 600 naujų haubicų, atakos lėktuvai ir kita amunicija. Kitais metais bus papildomai pašaukta 20 000 karių.

Lenkija ruošiasi pasitikti marodierių ordas ir stoti į kovą.

Vladimiro Putino propagandistė Olga Skabejeva nepraleido pro akis Lietuvos kariuomenės vado generolo leitenanto Valdemaro Rupšio „nenoro atiduoti Ukrainai Lietuvos haubicų „PzH 2000“ ir oro gynybos sistemų NASAMS“. „Turiu turėti įrankių. Mes negalime atlikti darbo be pajėgumų, tačiau mūsų turimi pajėgumai yra tokie, kad nebegalime „nusirengti“, sakė Lietuvos kariuomenės vadas.

Paremti ginklu žudomą kaimyną šaltai skaičiuojant, kad jis pribaigs nusikaltėlį ar laikyti ginklą užpečky, laukiant, kol banditas perlips mūsų tvorą? Klausimas pamąstymui.

Vokietijos prezidentas Frankas Walteris Steinmeieris po vizito Kyjive pareiškė, kad padėtis Ukrainoje yra daug baisesnė, nei įsivaizduojama Vokietijoje. Kelionės metu F.W.Steinmeieris buvo priverstas apie dvi valandas praleisti vienoje iš Černihivo srities slėptuvių, nes šalyje buvo paskelbtas oro pavojus.

Visiems Vakarų politikams, kurie vienaip ar kitaip savo „Twitter“, „Facebook“ ir kitose platformose skelbia audringus pareiškimus ir pasiūlymus, derėtų atvykti į Ukrainą ir viską patirti savo kailiu.

Bruzda JK senjorai. Teigiama, jog vidutinio britų namų ūkio metinė sąskaita už energiją nuo spalio mėn. padidės iki 3549 svarų sterlingų per metus. Britanijos pensininkai eina į gatves su plakatais „heat or eat“ – šildytis ar valgyti. Remiantis į vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo gerinimą orientuotos labdaros organizacijos „Center for Ageing Better“ duomenimis, 2021 m. apie 2 mln. pensininkų jau gyveno skurde.

Dauguma JK pensininkų gauna bazinę valstybinę pensiją, kurios dydis yra 141,85 svaro sterlingų per savaitę (apie 170 JAV dolerių) arba apie 7400 svarų sterlingų (8770 JAV dolerių) per metus. „Atostogos – praeitis, socialinis gyvenimas – praeitis“, – skundžiasi JK senjorai. CNN skelbia, jog NHS duomenimis, 2021 m. Anglijoje ir Velse beveik 10 000 (patiksliname – 8500) žmonių mirė (galimai) dėl to, kad jų namuose buvo per šalta – 20 proc. daugiau nei įprastą šaltesnę žiemą.

Na ką čia galime pasakyti. Giliau pasikapsčius, išsyk matyti, kad ten, angluose, rankeles bus prikišę Šimonytė su Kreiviu. Kaip gi kitaip?

Operacinis lygmuo

Artėja Mordoro pralaimėjimas. Ukrainiečiai lėtai, bet užtikrintai juda į priekį visuose fronto ruožuose. Chersone įrenginėjamos užtvaros technikai, sudarinėjami miesto gynybos nuo „banderovcų“ planai. Klausimas tik, kas juos vykdys? Rusija neišvengiamai praras Chersoną – o tai, savo ruožtu, paspartins Putlerio režimo griūtį. Ji gali būti staigi arba dar kiek užsitęsti – priklausimai nuo to, kaip elgsis V.Putino nekenčiantis Rusijos elitas.

Būtent todėl V.Putinui būtina Chersono praradimą „pakišti“ po „nešvarios bombos“ sprogimu, hidroelektrinės susprogdinimu, ar kitos technogeninės avarijos sukėlimu demonstruojant, kad neva siekta išgelbėti Rusijos karių gyvybes nuo barbarų ukrainiečių, todėl ir pasitraukta iš Chersono.

Tačiau tai nereiškia, kad V.Putinas ir režimas iki savo pabaigos bus mažiau pavojingi. Priešingai. Šarikovai ir švonderiai darys viską, kad parklupdytų Kyjivą, o Ukrainą paverstų vieta, netinkama gyventi.

Taktinis lygmuo

Okupantai intensyviai apšaudo Ukrainos kariuomenės pozicijas išilgai susidūrimo linijos, o kairiajame Dnipro krante vykdo aktyvią oro žvalgybą.

Okupantai praėjusią parą sudavė 18 oro, 4 raketinius smūgius, apšaudė 56 objektus iš reaktyvinių salvinių ugnies sistemų.

Į okupuotą Zaporižės srities teritoriją permetami prieš savaitę mobilizuoti Rusijos kariai. Pranešama, kad naujokai nedega motyvacija ir noru dalyvauti kovoje Ukrainos teritorijoje, daugėja dezertyravimo atvejų.

Auga okupantų nuostoliai. Į Golubivkos miesto ligoninę Luhansko srityje vien vakar pristatyta apie 100 sužeistų okupantų.

Ukrainos aviacija per praėjusią parą sudavė 5 smūgius. Smogta priešo ginkluotei, karinei technikai, gyvosios jėgos punktui, 3 atramos punktams ir priešlėktuvinių raketų kompleksui. Trečiadienį priešlėktuvinės gynybos daliniai numušė priešo sraigtasparnį „Ka-52“, raketą „X-59“ ir 17 priešo bepiločių orlaivių.

Raketinės artilerijos daliniai pataikė į 4 kontrolės punktus, 8 gyvosios jėgos vietas, 3 šaudmenų sandėlius bei 6 kitus svarbius priešo karinius objektus.

Komentaras

Trečiadienį Vakarų ir Ukrainos adresu V.Putinas metė daug aštrių pareiškimų: Ukraina neva tiesiogiai kontroliuojama Jungtinių Valstijų, kurios ją naudoja kaip taraną ir prieš Rusiją, ir prieš Baltarusiją; Ukrainos teritorija buvo paversta karinių ir biologinių eksperimentų poligonu; Ukraina tapo JAV užsienio politikos įrankiu, praktiškai prarado suverenitetą; Rusijai tapo žinomi Ukrainos planai panaudoti „nešvariąją bombą“; Ukrainoje formuojasi juodoji ginklų rinka, kuri gali patekti į piktavalių rankas.

Galbūt šie V.Putino pareiškimai gali atrodyti kaip psichiškai nesveiko žmogaus klejonės, tačiau režimo supratimu, elgiamasi labai racionaliai, bandant iš paskutiniųjų įvaryti Vakarams baimės (tai kol kas sekasi) ir parodyti, kad Maskva nejuokauja.

Tačiau po kalakuto pasipūtimu slypi Kremliaus skystakiaušiškumas. Sergejus Šoigu trečiadienį paskambino Kinijos ir Indijos gynybos ministrams ir dar sykį pratestavo „partnerių“ pozicijas, pranešdamas apie Ukrainos ketinimus dėl „nešvarios bombos“. Kinija sureagavo neutraliai, o štai Indijos gynybos ministras Rajnathas Singhas pakartojo Indijos poziciją, kad reikia tęsti dialogą ir diplomatiją kuo greitesniam konflikto sprendimui. Jis pabrėžė, kad „nė viena pusė neturėtų rinktis branduolinio varianto, nes branduolinio ar radiologinio ginklo panaudojimo perspektyva prieštarauja pagrindiniams žmonijos principams“.

Putleris su savo karo ir saugumo vadais, matydamas neišvengiamai artėjantį pralaimėjimą ir vis tvirtėjančią NATO poziciją, galimai svarsto vienintelį likusį karo Ukrainoje perlaužimo variantą – smūgius į sprendimų priėmimų centrus, įskaitant prezidento biurą Kyjive bei visišką energetinės infrastruktūros sunaikinimą, paliekant ukrainiečius žiemą be šildymo ir šilto vandens, elektros energijos ir telekomunikacijų tinklo.

Tačiau ir šių planų, būdamas iš esmės bailys, V.Putinas nesiryžta imtis. Bisau Gvinėjos prezidento Umaro Sisoko Embalo pareiškimas Kyjive, kad Putinas paprašė per jį perduoti žinią Ukrainos prezidentui apie būtinybę pradėti derybas rodo, kad V.Putinas maldauja leisti jam laimėti. Kažką. Ir pradėti derybas. Ukrainos prezidentas atsakė, kad Rusija pirmiausia turi išmokti gerbti Ukrainos teritorinį vientisumą, suverenitetą ir sienas, kad toks dialogas užsimegztų.

Ir nors trečiadienį vakare Maskvos centre pasirodžius Federalinės apsaugos tarnybos šarvuota priešriaušinė technika galėjo būti skirta Vakarams parodyti Putlerio ketinimų rimtumą, V.Putinas neturėtų pradėti vykdyti plano „nešvari bomba“. Suprantama, kad tokios bombos panaudojimas reikalingas apkaltinti Kyjivą ir pateisinti masinius infrastruktūrą griaunančius smūgius, tačiau JAV ir vėl užbėgo tam už akių, prilygindama „nešvarios bomobos“ provokacijos įvykdymą branduolinio ginklo panaudojimui bei pažadėdama tokį pat katastrofišką Rusijai atsaką. Be to, vėlai vakare JAV žvalgyba pranešė, kad iki šiol neturi jokių duomenų apie branduolinio ar „nešvarios bombos“ panaudojimo ketinimą.

Belieka vienintelis logiškas ėjimas. Putino keitimas Putinu 2. Tik bėda, Kremliaus logika ir normalaus žmogaus logika yra du nesuderinami dalykai.

A.Navys ir M.Sėjūnas