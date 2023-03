„Microsoft“ pristatė naująsias „Windows 11“ funkcijas

„Microsoft“ pristatė kelias naujienas:

Dirbtiniu intelektu grįsta „Bing“ naršyklė: netrukus šimtai milijonų „Windows 11“ vartotojų galės naudotis šia nauja technologija, kuri leis ieškoti, bendrauti, atsakinėti į klausimus ir kurti turinį tiesiai iš „Windows“ užduočių juostos. Jei vartotojai naudojasi „Bing“ išankstine peržiūra, jiems tereikia įdiegti šios dienos „Windows 11“ atnaujinimą, kad galėtų naudotis naujuoju paieškos langeliu. Visi norintys prisijungti prie išankstinės „Bing“ peržiūros prašomi užsiregistruoti šiame laukiančiųjų sąraše.

„iPhone“ susiejimas su „Windows 11“: „iPhone vartotojai galės susieti savo telefonus tiesiogiai su „Windows 11“ kompiuteriu, naudodami naują išankstinę peržiūrą „Phone Link for iOS“. Be to, vartotojai pastebės patobulintus jutiklius, , viso ekrano valdiklius ir sparčią prieigą prie visuotinai prieinamos „Windows 365“ programos.

Naujos DI funkcijos „Start“ mygtuke: į„Windows 11“ įtrauktos ir naujos dirbtinio intelekto funkcijos „Start“ mygtuke, taip pat –nuolatiniai atnaujinimai, dėl kurių operacinė sistema taps tvaresnė ir dar labiau prieinama, „Microsoft“ įsipareigojus užtikrinti nuolatinę kokybišką ir patogią vartotojų patirtį naudojantis visa sistema ir programomis.

Brailio raštas: naujos prieinamumo funkcijos apima ekrano palaikymą Brailio raštu ir patobulintą prieigą balsu pagrindinėse programose.

Energijos taupymas: naujos energijos vartojimo rekomendacijos palengvina vartotojo galimybes taupyti ir daryti kuo mažesnį poveikį aplinkai.

Daug daugiau informacijos apie naujas funkcijas ir kaip jomis pasinaudoti galima rasti „Microsoft“ tinklaraščio įraše.