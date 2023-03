„TikTok“ dienos suskaičiuotos? Rekomenduoja patikrinti šiuos privatumo nustatymus

„Vien ES šalyse „TikTok“ programėle kas mėnesį naudojasi daugiau kaip 125 mln. vartotojų. Netylant diskusijoms apie „TikTok“ kaupiamus perteklinius vartotojų duomenis ir siekiant juos apsaugoti, vertėtų patikrinti kelis esminius privatumo nustatymus“, – pranešime žiniasklaidai sako „Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas.

Programėlė itin populiari ir Lietuvoje: daugiau kaip 326 tūkst. lietuvių ja naudojasi bent kartą per savaitę, rodo unikalus tyrimas „Socialinių tinklų naudojimas Lietuvoje 2022“, atliktas „Bitės Profų“ užsakymu.

Pasirūpinkite saugumu nedelsiant

Vakarų valstybės nerimauja dėl socialinių tinklų milžiną valdančios Kinijos prieigos prie viso pasaulio programėlės naudotojų duomenų ir galimo jų panaudojimo tikslinei reklamai ar politinėms manipuliacijoms. Todėl kai kurios institucijos liepia išinstaliuoti programėlę iš darbui naudojamų įrenginių, primygtinai rekomenduoja juo nesinaudoti ir asmeniniuose įrenginiuose.

„Soc. tinklas renka perteklinę informaciją apie savo vartotojus – prašo prieigos prie lokacijos, kalendoriaus, nuskaito visų telefone esančių programėlių ir kitų soc. tinklų paskyrų duomenis ir kt. Jei naudojatės šiuo soc. tinklu, papildomą dėmesį savo privatumui rekomenduoju skirti jau dabar“, – sako išmaniųjų įrenginių ekspertas M. Vrubliauskas.

Kelios praktiškos gudrybės

Privatumo poreikiai skiriasi priklausomai nuo programėlės naudojimo tikslų ir įpročių.

„Jei kuriate ir dalinatės viešu turiniu ir siekiate, kad jį pamatytų kuo platesnė auditorija, šie privatumo nustatymai to pasiekti nepadės. Tačiau jei tik stebite jums rekomenduojamus vaizdo įrašus, atlikite kelis veiksmus“, – pataria M. Vrubliauskas.

Anot jo, pirmasis žingsnis – patikrinti programėlei suteiktus leidimus savo telefone.

„iPhone“ naudotojai juos gali rasti telefono nustatymuose (angl. „Settings“) pasirinkę „TikTok“ programėlės nustatymus. „Android“ išmaniuosiuose šiuos nustatymus rasite telefono nustatymuose (angl. „Settings“) pasirinkę „Programos“ (angl. „Apps“) ir ten pasirinkę reikiamą programėlę. Jei „TikTok“ naudojate tik vaizdo įrašų žiūrėjimui, rekomenduoju šiai programėlei nesuteikti prieigos prie jūsų kontaktų, mikrofono, kameros, nuotraukų ir „iPhone“ telefonuose išjungti stebėjimo funkciją (angl. „Allow Tracking“), o „Android“ išmaniuosiuose nesuteikti prieigos vietovei (angl. „Location“)“, – pataria M. Vrubliauskas.

„TikTok“ programėlė prašo leisti bendrinti jūsų telefono adresų knygos kontaktus arba susieti „Facebook“ ir „TikTok“ paskyras. M. Vrubliauskas rekomenduoja jums įdomių žmonių paskyrų ieškoti naudojantis paieškos laukeliu, atsisakant susieti ir nuskaityti visus kontaktus.

„Norėdami patikrinti esamus nustatymus, atidarykite programėlę ir spustelėkite savo profilį, o tuomet tris brūkšnelius viršutiniame dešiniajame kampe. Bakstelėkite „Nustatymai ir privatumas“ (angl. „Settings and privacy“), tuomet pasirinkite „Privatumas“ (angl. „Privacy“) ir „Sinchronizuoti kontaktus ir „Facebook“ draugus“ (angl. „Sync contacts and Facebook friends“). Jei anksčiau jau buvote pasirinkę sinchronizuoti kontaktus, čia galite juos pašalinti ir nebeleisti jų bendrinti ateityje“, – sako M. Vrubliauskas.

Susipažinkite su savo duomenimis

Anot specialisto, verta susipažinti su kai kuriais „TikTok“ sukauptais duomenimis apie jus.

„Programėlėje eikite į „Nustatymai ir privatumas“ (angl. „Settings and privacy“), pasirinkite „Paskyra“ (angl. „Account“) ir „Atsisiųsti duomenis“ (angl. „Download your data“). Duomenis perskaityti bus lengviau, jei juos atsisiųsite teksto formatu (angl. „Select file format – TXT“). Pateikus užklausą duomenis gausite per porą dienų. Kai failas bus paruoštas atsisiųsti, apie tai būsite informuoti programėlės pranešimu“, – pasakoja M. Vrubliauskas.

Jei „TikTok“ programėlės kol kas atsisakyti neketinate, išmaniųjų įrenginių ekspertas siūlo dar vieną būdą, kaip šiuo soc. tinklu naudotis labiau saugant savo privatumą.

„Kaupiamų duomenų kiekį sumažinsite „TikTok“ naršydami neprisijungę ir neturėdami paskyros. Naudojantis „TikTok“ svečio režimu, bendrovė vis tiek galės rinkti duomenis apie jūsų IP adresą ir įrenginį, kuriuo naudojatės, tačiau dalį duomenų, tokių kaip kontaktai, informacija apie veiklą kitose programėlėse ir kt. galėsite apsaugoti“, – tikina M. Vrubliauskas.