Moksleivių polinkis į IT: kaip jį pastebėti ir puoselėti?

Šiemet pirmą kartą visoje Lietuvoje įgyvendinamame moksleivių „Nacionalinio IT iššūkio“ projekte dalyvaujančios Molėtų progimnazijos IT mokytoja Jurgita Kniaziukienė išskiria 3 pagrindinius ženklus, atskleidžiančius vaiko polinkį į technologijų ir kompiuterijos mokslus, ir pataria, kaip padėti ugdyti bei stiprinti IT specialybėms reikalingas vaiko savybes.

Polinkis konstruoti ir kurti sekas

Viena iš pagrindinių užuominų, kad vaikui yra artima IT sritis, anot J. Kniaziukienės, gali būti jo polinkis konstruoti, dėlioti, kurti įvairias struktūras – pavyzdžiui, žaidžiant konstruktoriais. Šį pomėgį dažnai lydi dėmesys nuoseklioms sekoms, įvykių eiliškumui, logiškam sprendimų pagrindimui ir argumentacijai.

„Tokiomis savybėmis pasižyminčiam moksleiviui ateityje gali būti artimos programavimo, algoritmų projektavimo, IT sistemų architektūros kūrimo užduotys. Dėl to minėtus vaiko pomėgius reikėtų palaikyti ir skatinti. Pavyzdžiui, renkant vaikui gimtadienio dovaną verta pamąstyti apie problemų sprendimo įgūdžius, kūrybiškumą, loginį mąstymą, gebėjimą pastebėti priežastinius ryšius ugdyti padedančius žaidimus ar dėliones“, – pataria J. Kniaziukienė.

Pomėgis eksperimentuoti ir ieškoti originalių sprendimų

Kitas vaikų pomėgis, į kurį J. Kniaziukienė tėvams ir mokytojams pataria nenumoti ranka, yra bandymas kurti įvairių daiktų prototipus, eksperimentavimas, domėjimasis elektronika ir technologijomis. Anot IT mokytojos, ypač ryškus signalas, kad vaikui yra artima technologijų sritis – siekis automatizuoti sprendimus, panaudoti įvairius jutiklius, savarankiški bandymai programuoti.

„Tokiu atveju verta pagalvoti apie techninės kūrybos, robotikos, programavimo būrelius, kurie padės ugdyti ir puoselėti vaiko talentus, ankstyvame amžiuje paklos pamatus sėkmingai karjerai technologijų srityje. Be to, tokie būreliai suteiks vaikui prasmingą užsiėmimą ir padės nukreipti jo energiją naudinga linkme“, – pažymi J. Kniaziukienė.

Noras pasinerti į logines užduotis

Moksleivio polinkį IT sričiai taip pat, anot pedagogės, gali išduoti ir noras pasinerti į matematines bei logines užduotis, visuomet kelti klausimus, ieškoti naujų būdų rezultatui pasiekti. Jei be viso to vaikas taip pat dar domisi mokslo naujienomis, seka technologijų raidą, nemaža tikimybė, kad IT srityje jis jausis, kaip žuvis vandenyje.

„Svarbu, kad tokių vaiko polinkių pro akis nepraleistų ir mokytojai, o pagal moksleivių poreikius gebėtų pasiūlyti sudėtingesnių, įdomesnių, naujų iššūkių keliančių užduočių. Taip pat verta paskatinti vaikus, kuriems ši sritis artima, dalyvauti įvairiuose edukaciniuose konkursuose ir projektuose, ne tik mokyklos, bet ir universitetų ar verslo įmonių organizuojamuose renginiuose, kurie padėtų artimiau susipažinti su IT sritimi, jos specifika ir specialybėmis“, – sako J. Kniaziukienė.

Svarbu išsivaduoti iš stereotipų: IT – ne tik berniukams

J. Kniaziukienė pabrėžia, kad siekiant pastebėti vaikų talentus technologijų srityje labai svarbu išsivaduoti iš stereotipų. Tėvai ir mokytojai dar neretai yra linkę šioje srityje labiau pastebėti berniukų, o ne mergaičių, gebėjimus.

„Merginos išties griauna nusistovėjusius stereotipus, kad IT pasaulis yra tik vaikinams. Matome, kad jos kuo puikiausiai atlieka IT užduotis, tyrinėja, vadovauja projektų komandoms ir turi reikiamų savybių sėkmingai karjerai šioje srityje“, – sako J. Kniaziukienė.

Pedagogė priduria, kad, nors šiuolaikiniai moksleiviai puikiai nardo žaidimų pasaulyje, yra pasitikintys savimi, aktyviai veikia įvairiose socialinių tinklų platformose ir programėlėse, tačiau programuoti ir konstruoti jiems dažnai dar yra iššūkis, nes tam reikia kruopštumo, užsispyrimo, daug kartų bandyti, kol viskas veiks taip, kaip reikia. Dėl to, anot mokytojos, moksleivius IT pamokose svarbu sudominti, palaikyti ir paskatinti.

Mokyklos priėmė „Nacionalinį IT iššūkį“

Vos prieš mėnesį startavusio technologijų švietimo projekto „Nacionalinis IT iššūkis“ rezultatai patvirtina mokytojos žodžius – daugiau nei 650 mokyklų ir 5000 mokinių iš visos Lietuvos įsitraukė į projektą. „Telia Global Services Lithuania“ organizuojamo ir prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamo projekto tikslas – ne tik suteiki moksleiviams naudingų žinių, bet ir sudominti IT specialybėmis.

„Nacionalinio IT iššūkio“ projekto vadovas Dominykas Maisiejus sako, kad dažnai moksleiviams domėtis IT sritimi sutrukdo tai, kad apie ją ir jos suteikiamas galimybes per mažai žino.

„Prieiga prie šiandienos poreikius atitinkančių technologijų žinių yra labai svarbi ugdant jaunųjų kartų raštingumą. Svarbu, kad tokios žinios būtų prieinamos ne tik didžiųjų miestų, bet ir regionų moksleiviams. Tam reikalingas patrauklus mokymo turinys, o taip pat ir mokytojų įsitraukimas, atvirumas naujiems ugdymo metodams, nuolatinis jų pačių žinių atnaujinimas. Dėl to „Nacionalinis IT iššūkis“, nors pirmiausiai yra orientuotas į moksleivius, tačiau jų dėmesio siekia įtraukiant ir mokytojus“, – pasakoja D. Maisiejus.

Visos šalies moksleiviai iki mokslo metų pabaigos žinias kaups „Telia Global Services Lithuania“ ir projekto partnerių „Code Academy“ specialistų parengtose nuotolinėse pamokose, kurių metu susipažins su IT sričių įvairove, darbui IT srityje reikalingomis kompetencijomis, o – visų svarbiausia – įgis praktinių programavimo pagrindų.