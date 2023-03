Nusprendėte ištrinti „Facebook“ profilį? Vos keliais mygtukų paspaudimais išsaugokite ir perkelkite nuotraukas

„Net 21 proc. Lietuvos gyventojų ateityje norėtų rečiau naudoti „Facebook“ soc. tinklą, rodo „Bitės Profų“ užsakymu atliktas tyrimas. Nusprendus palikti soc. tinklą, norimus duomenis saugant rankiniu būdu, užtruksite tikrai daug laiko, todėl soc. tinklas siūlo įrankį, kuris padės tai padaryti greičiau ir efektyviau“, – pranešime žiniasklaidai sako „Bitės Profas“ Martynas Vrubliauskas.

Kaip perkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus iš „Facebook“ į „Google Photos“?

Pasak išmaniųjų įrenginių specialisto, norimą informaciją daug patogiau laikyti „Google Photos“ platformoje – iš ten ji niekur nedings net ir pakeitus įrenginį, o tai padaryti galima atlikus keletą nesudėtingų žingsnių.

„Visų pirma, jums reikia prisijungti prie savo „Facebook“ paskyros kompiuteryje. Tada spustelti profilio piktogramą viršutiniame dešiniajame kampe ir pasirinkti „Nustatymai“ (angl. Settings) . Paspauskite „Jūsų „Facebook“ informacija“ (angl. Your „Facebook“ information), tuomet pamatysite eilutę „Perkelti savo informacijos kopiją“ (angl. Transfer a copy of your information“), spustelkite šalia jos esantį „Peržiūrėti“ (angl. View) ir pasirinkite „Google Photos“. Kitame puslapyje pasirinkite, kokias nuotraukas ir vaizdo įrašus norite perkelti“, – aiškina M. Vrubliauskas.

Anot specialisto, atlikus šiuos veiksmus, jums reikės prisijungti prie jūsų „Google“ paskyros – suvesti vartotojo vardą ir slaptažodį. Kai tai padarysite, būsite nukreipti atgal į „Facebook“ puslapį.

„Kai grįžote į „Facebook“, paspauskite mygtuką „Patvirtinti perkėlimą“ (angl. Confirm transfer). Tuomet jums reikės suvesti savo „Facebook“ paskyros slaptažodį, taip prasidės perkėlimo procesas“, – tvirtina išmaniųjų įrenginių specialistas.

Įvykdžius šiuos žingsnius, jūsų failai bus perkelti į „Google“ paskyrą. Norint rasti visas perkeltas nuotraukas ir vaizdo įrašus, jums tereikės atsidaryti pagrindinį „Google“ puslapį, viršutiniame dešiniame kampe spustelti programėlių piktogramą ir susirasti „Photos“ aplikaciją. Ją paspaudus, matysite visas savo perkeltas nuotraukas.