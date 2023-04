„LinkedIn“ panašėja į „Tinder“: parodykite susidomėjimą ir laukite, kol darbdavys jums parašys

„Aplikacija „LinkedIn“ naudojasi daugybė žmonių, kurie šiuo metu ieško darbo. Nuo šiol šį procesą gerokai palengvina ir atsinaujinusios „LinkedIn“ darbo paieškos funkcijos. Dabar vartotojai galės palyginti savo įgūdžius su įmonės reikalavimais arba iš karto informuoti įmones, kad domisi konkrečiais darbo pasiūlymais“, – sako A. Lukošius.

Parodykite susidomėjimą

Pagrindinė „LinkedIn“ pristatyta nauja funkcija vadinasi „Signal Your Interest“. Ji praneša darbdaviams, kad jūs domitės pateiktais darbo pasiūlymais. Ši funkcija naudinga tiems, kurie nenori viešai skelbti, kad ieško darbo. Tokiu būdu tik įmonės, kurios ieško darbuotojų, matys jūsų asmeninį profilį ir ten esančią informaciją. Kai pamatote darbo skelbimą, kuris jus sudomina, pakanka spustelti mygtuką „Signal Your Interest“. Tokiu būdu įmonė, į kurią aplikavote, lengvai pastebės jūsų susidomėjimą.

Paieška paprastesnė pažįstamų rate

Kitas aplikacijos nustatymas, kuris pasitarnaus darbo paieškoje, vadinasi „Hiring in Your Network“. Su šia funkcija jūs matysite įmonių, kuriose dirba jūsų pažįstami, artimieji ar draugai naujausius darbo skelbimus. Tai suteikia daugiau šansų įsidarbinti. Jeigu įmonėje, kurioje aplikuojate, dirba jūsų pažįstamas, didesnis šansas, kad jūsų profilį arba aplikaciją paprasčiau pastebės ir darbdaviai. Ši funkcija taip pat filtruoja darbo skelbimus pagal jūsų buvimo vietą, darbo pareigas ar sritį, kurioje norite įsidarbinti.

Nebijokite ieškoti darbo viešai

Naujasis „LinkedIn“ nustatymas, kuris vadinasi „Open-To-Work“, leidžia pranešti darbdaviams apie tai, kad šiuo metu ieškote darbo. Tai matoma vien iš jūsų profilio nuotraukos – joje prisegamas specialus reklaminis užrašas, kad esate atviras darbo pasiūlymams. Su šia funkcija savo darbo paiešką galite sukonkretinti ir pasirinkti jus dominančias darbo sritis ir matyti tik, pavyzdžiui, IT ir technologijų darbo skelbimus. Šis nustatymas iš esmės viešai praneša, kad ieškote darbo – tai žinos tiek įmonės, kurios pamatys jūsų profilį, tiek jus programėlėje sekantys žmonės bei artimieji. Be to, jeigu įsigalinsite šią funkciją, gausite pranešimus apie naujausius ir jums aktualius darbo pasiūlymus.

Žinokite, ar jūsų įgūdžiai atitinka lūkesčius

Funkcija „Skills Match“ ypač vertinga, kadangi joje galite matyti, kokių savybių ir įgūdžių reikalauja skirtingos įmonės. Pavyzdžiui, galite matyti kokio išsilavinimo reikalauja įmonė ir kokių patirčių žmones priima į darbą. Šis įrankis naudoja netgi dirbtinį intelektą (DI), kuris automatiškai analizuoja darbo skelbimą ir jūsų profilį. Tokiu principu jūsų profilyje pažymėti įgūdžiai ir įmonės reikalavimai lyginami tarpusavyje. Taip lengviau suprasti, kokius įgūdžius jau turite, o kokių – dar turėtumėte pasimokyti.

Jūsų CV gali būti matomas tik įmonėms

„LinkedIn“ programėlė suteikia galimybę laisvai dalintis savo gyvenimo aprašymu su įvairiomis įmonėmis. Savo gyvenimo aprašymą galite padaryti matomą visiems darbdaviams. Ši funkcija labai praverčia, jeigu norite padidinti savo matomumą ir sulaukti daugiau darbo pasiūlymų. Tai pagreitina darbo paiešką ir palengvina darbinimosi procesą tiek jums, tiek darbdaviams. Verta paminėti ir tai, kad ši funkcija pasiekiama visiems vartotojams, kurie turi „LinkedIn“ prenumeratą „LinkedIn Premium Career“ arba „LinkedIn Premium Business“.