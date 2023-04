Ukrainiečiai pristatė naują droną – „galvos skausmą“ rusams Juodojoje jūroje

Remiantis dev.ua pranešimu, naujosios sistemos veikimo nuotolis bus 1200 km ir 400 km.

UUV sudarytas iš vamzdinio korpuso, tačiau su dideliu kiliu ir horizontaliais stabilizatoriais viduryje. Kiekvieno horizontalaus stabilizatoriaus gale įrengti varomieji įrenginiai. Jie naudojami ir vairavimui, ir judėjimui – o tai turėtų užtikrinti didelį manevringumą. Bepilotis turi iškilusį stiebą su optine kamera.

Kaip teigia atvirųjų šaltinių žvalgybos analitikas H. I. Suttonas, stebintis karo jūroje tendencijas, „Toloka UUV“ yra natūrali Ukrainos jūrų bepiločių, kurie veikia sprogmenų prikrauti antvandeniniai laivai be įgulos, evoliucija. Būdamas povandenine transporto priemone, toks dronas yra mažiau pažeidžiamas ir sunkiau neutralizuojamas ugnimi. Be to, jo kovinė galvutė smogia žemiau vaterlinijos, todėl egzistuoja didesnė tikimybė, kad taikinys nuskęs.

Pasak H. I. Suttono, ši koncepcija „panaši į Balkanų karo metu kroatų ir neseniai iraniečių naudotus įrenginius“, tačiau „Tolokos“ konstrukcija nuo jų skiriasi“. Jis taip pat teigia, kad „tai koncepcija, kuri turi daug prasmės“.

„Rusijos karinis jūrų laivynas turi naują problemą Juodojoje jūroje“, – daro išvadą analitikas.

Okupuotame Sevastopolyje neseniai nugriaudėjo sprogimai, pranešta apie Ukrainos antžeminių dronų ataką. Ukrainos jūrinis dronas tąkart sėkmingai atakavo rusų 68-osios pakrančių gynybos laivų brigados bazę Sevastopolyje.

Parengta pagal „Defense Express“.