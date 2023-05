Prireikė tik vieno šūvio, kad būtų likviduota rusų minosvaidžio pozicija, veikianti Bachmuto rajone.

Atitinkamas vaizdo įrašas paskelbtas oficialiame „Šiaurės“ operatyvinės vadovybės puslapyje socialiniame tinkle „Facebook“, praneša „Ukrinform“.

„26-osios artilerijos brigados, pavadintos kapralo Romano Daškevičiaus vardu, kovotojai sunaikino minosvaidžio poziciją Bachmuto kryptyje“, – rašoma pranešime.

„Krab“ yra 155 mm NATO reikalavimus atitinkanti savaeigė vikšrinė haubica, kurią Lenkijoje suprojektavo bendrovė „Huta Stalowa Wola“, sujungusi Pietų Korėjos „K9 Thunder“ važiuoklę su britų „BAE Systems“ „AS-90M Braveheart“ bokšteliu, prancūzų „Nexter Systems“ 52 kalibro ilgavamzdžiu pabūklu ir lenkų „WB Electronics“ artilerijos ugnies valdymo sistema „Topaz“.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos 2022 m. pavasario pabaigoje iš Lenkijos gavo 18 savaeigių haubicų „Krab“. Be to, Kijevas ir Varšuva pasirašė sutartį dėl 54 vienetų lenkiškų savaeigių pabūklų tiekimo Ukrainai.

Ukrainos kariškiai, kurie aktyviai naikina užpuolikus „krabais“, „ArmyInform“ dar praėjusį rudenį papasakojo, kokius privalumus šis savaeigis pabūklas turi mūšio lauke. Pabrėžiama, kad šauliai į lenkų „Krab“ „persėdo“ iš sovietinių savaeigių pabūklų „2S5 Hiacint“, todėl turėjo galimybę palyginti šias dvi kovines mašinas.

Pavyzdžiui, baterijos vadas Artiomas pažymi, kad dėl automatinio orientavimo įmanoma surengti to paties taikinio apšaudymą iš skirtingų taškų, t. y. šių savaeigių pabūklų mūšio lauke nereikia išrikiuoti į eilę, jas galima kiek įmanoma labiau išskirstyti – bet taikytis į vieną taikinį. „Mums taip pat labai gerai sekasi su pataikymo tikslumu. Naikiname viską“, – sakė Artiomas.

O pabūklo vairuotojas Vladyslavas akcentavo apie aukštą šios haubicos saugumą: pasak jo, sprogimai įvyko po pačiais pabūklais, tačiau „Krab“ išgyveno. Be to, Ukrainos specialistai jau išmoko atlikti remonto darbus.

Pabūklo vairuotojas taip pat atkreipė dėmesį į mašinos manevringumą: nepaisant 48 tonų svorio, „Krab“ gali išvystyti 70 km/val. greitį ir puikiai įveikia pelkes bei kitas sudėtingas vietas.

Be to, Artiomas pažymi, kad „Krab“ savaeigiai pabūklai pagaminti „žmonėms“ ir yra daug patogesni nei sovietiniai analogai. Be to, šių haubicų programinė įranga gerokai sumažina įgulos apkrovą.

Be to, vienos tokios haubicos vamzdis jau atlaikė dvigubai daugiau šūvių, nei jam buvo numatyta. Tai teigiama „Radio Svoboda“ paskelbtame vaizdo įraše.

Reportaže rodomas ginklas, kuris, kaip teigia įgula, iš visų Ukrainos ginkluotųjų pajėgų turimų savaeigių artilerijos pabūklų „Krab“ paleido daugiausiai šūvių.

Kaip pažymima, šia „Krab“ haubica jau iššauta 3500 šūvių – nors lenkų gamintojai deklaravo, kad vamzdis gali atlaikyti kuklius 1500 šūvių. Tai byloja ir apie kovos intensyvumą regione, kurioje veikia šis savaeigis ginklas, rašo „Defense Express“.

Kartu verta pažymėti, kad gamintojas tikriausiai šiek tiek neįvertino vamzdžio galimybių. Tačiau palyginimui, rusų ir sovietų gamybos savaeigių patrankų pabūklo vamzdžio resursas yra 2–3 tūkst. šūvių – po to jį tenka keisti.

Parengta pagal „Defense Express“.