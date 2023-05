Smūgis Rusijai: dėl vieno perimto tanko – milijardų dolerių nuostolis

Rusijai ginklų eksportas yra svarbi jos pajamų dalis, be to, žinoma, jis labai svarbus gynybos pramonės plėtrai ir tarptautinei įtakai. Tarp eksportuojamų šarvuotų transporto priemonių pagrindinis kovos tankas „T-90“ buvo pažiba.

Šį modernų tanką pavyko parduoti Azerbaidžanui, Alžyrui, Sirijai, Indijai, Irakui, Turkmėnistanui, Ugandai, Vietnamui, beveik sudarytos sutartys dėl tiekimo Egiptui ir Kuveitui. Vien sutartis dėl „T-90“ tiekimo Indijai su vietos gamybos licencija atnešė Rusijos iždui virš 4 mldr. eurų. Alžyro trijų etapų sutartis dėl 600 transporto priemonių papildė Rusijos turtą dar apie 3 mlrd. eurų.

Netgi sankcijos, įvestos Kremliui po Ukrainos Krymo aneksijos, 2016 m. neatbaidė Vietnamo nuo sandorio dėl 64 vienetų „T-90“. Slaptai pasirašyta sutartis buvo atskleista tik praėjus metams po jos sudarymo. Kiek pinigų Hanojus pasiūlė Rusijai, iki šiol nežinoma.

Be abejo, nuo tada, kai Rusija 2022 m. pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, buvo įvestos galingesnės sankcijos, kurios galėjo paveikti ir rusiškos ginkluotės pirkėjus. O šimtai Ukrainoje sunaikintų rusiškų tankų (įskaitant „T-90“) sudrebino Rusijos mitus apie jos „nenugalimą“ šarvuotąją techniką.

Tačiau skaudžiausią smūgį sudavė Ukrainos Generalinio štabo Trofėjų ir pažangiosios ginkluotės bei karinės technikos tyrimų centras – po to, kai jo specialistai nuodugniai ištyrė Ukrainos karių mūšyje perimto tanko „T-90“ sudedamąsias dalis.

Kai kurie rezultatai buvo paskelbti per specialią spaudos konferenciją, o papildomas detales atskleidė įstaigos vadovas Serhijus Bachurinas interviu „ArmyInform“. Visų pirma jis atkreipė dėmesį į kritines tanko variklio „V-92S2F“ problemas: variklio galios tiesiog nepakanka 46 tonas sveriančiai transporto priemonei. Išreklamuotoje „Kalina“ ugnies valdymo sistemoje yra vakarietiškų civiliniam naudojimui skirtų komponentų, be to, jos elektronika surinkta nesilaikant atsaprumo drėgmei reikalavimų, todėl kontaktai greitai pradeda oksiduotis ir galiausiai sugenda.

Išgirtoji naujoji automatinė užtaisymo sistema pasirodė esanti dar vienas mitas – nes norint papildyti šaudmenų kiekį, tenka išlipti iš tanko ir atsinešti juos savo rankomis iš bokštelio gale esančių atsargų.

Serhijus Bachurinas teigė, kad po to, kai tyrimo rezultatai buvo atskleisti visuomenei, „informacija sulaukė plataus atgarsio toli už Ukrainos ribų, daugelis tarptautinių bendrovių, kurios buvo sudariusios sutartis su Rusija dėl „T-90“ tiekimo, greitai nutraukė sutartis“.

„Sutarčių anuliavimas reiškia milijardus dolerių nuostolių Rusijai. Šie pinigai nebus išleisti didesniam ginklų kiekiui Rusijos kariuomenei, todėl jie nežudys mūsų karių mūšio lauke, mūsų piliečių, negriaus mūsų šalies“, – pažymėjo tyrimų centro vadovas.

Apibendrinant tai reiškia, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dėka ir viešai analizuojant pagrindinį Rusijos karinės technikos eksporto produktą, Ukraina gali būti sudaužiusi Rusijos viltis parduoti bet ką dešimtims metų į priekį. Tai ypač akivaizdu atsižvelgiant į problemas, su kuriomis Rusija susiduria parduodama ginklus net artimiausiems partneriams, teigia „Defense Express“.