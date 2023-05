Iranas teigia sukūręs įspūdingą raketą, galingesnę už rusišką „Kinžal“ – ar verta sunerimti?

Iranas oficialiai paskelbė, kad išbandė hipergarsinę raketą, apie kurios kūrimą pirmą kartą viešai paskelbta 2022 m. lapkričio mėn. Apie tai pranešė Irano revoliucinės gvardijos aerokosminių pajėgų vadas Amiras-Ali Hajizadehas, kurį citavo Irano žiniasklaida.

Jis pažymėjo, kad ši raketa bus pademonstruota artimiausiu metu, taip pat paskelbė ir jos charakteristikas. Visų pirma, pasak aukšto rango Irano pareigūno, šios hipergarsinės raketos greitis yra 12–15 Machų, ji gali manevruoti tiek atmosferoje, tiek kosmose, taip pat gali pralaužti bet kokią priešraketinę gynybą.

„Defense Express“ teigia, kad Irano pusė gali sąmoningai pervertinti rodiklius. Tačiau, jei tikėtume Teherano paskelbtų naujų ginklų charakteristikomis, didžiausias Irano raketos greitis viršija rusiškos iš oro paleidžiamos balistinės raketos „Kh-47M2 Kinžal“ (NATO ataskaitinis pavadinimas „Killjoy“) ir sparnuotosios raketos „3M22 Zircon“ (NATO ataskaitinis pavadinimas „SS-N-33“), kurias Maskva taip pat vadina „hipergarsinėmis“, galimybes.

Konkrečiai, deklaruojamas maksimalus raketos „Kinžal“ greitis yra iki 12 Machų, o raketos „Zircon“ – apie 9 Machus. Be to, Teherano teigimu, Irano raketa gali pakilti į kosmosą, t. y. pasiekti bent 100 km aukštį, o rusų sukurtos raketos to nesugeba.

Jei šio ginklo charakteristikos pasitvirtintų, Iranas, kuriam jau dešimtmečius taikomos sankcijos, iš tiesų aplenktų Rusiją hipergarsinių raketų kūrimo srityje.

Pasak „Defense Express“, scenarijus, pagal kurį Rusijos federacija perduoda Iranui tam tikras raketų technologijas, gali būti gana realus. Toks scenarijus kelia grėsmę visam pasauliui, ypač šalims, kurias Teheranas oficialiai žada sunaikinti pirmai progai pasitaikius.

Parengta pagal „Defense Express“.