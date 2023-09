Dirbtinis intelektas, dronai ir robotai: kaip ateityje bus pristatomos siuntos?

Pristatyti siuntas padeda dirbtinis intelektas

Anot logistikos bendrovės „Itella Logistics“ komercijos ir pardavimų direktoriaus Baltijos šalims Gedimino Mickaus, viena iš sričių, į kurią investuoja siuntų pristatymo bendrovės, yra kurjerių maršrutų optimizavimas. Siekiant, kad siuntų pristatymas būtų kuo efektyvesnis, pasitelkiami dirbtinio intelekto įrankiai, padedantys siuntas išvežioti per kuo trumpesnį laiką, sunaudojant kuo mažiau kuro ir padarant kuo mažesnį poveikį aplinkai. Mašininio mokymosi algoritmai padeda parinkti kurjeriams greitesnį maršrutą, išvengti važinėjimo pirmyn-atgal ar tomis pačiomis vietomis keletą kartų. Šioms sistemoms tampant vis pažangesnėms siuntų logistika tampa vis efektyvesnė.

„Pristatant siuntas nemažai laiko prarandama ieškant reikiamo įvažiavimo į kiemą, įėjimo į patalpas ar parkavimo vietos judrioje gatvėje, todėl didinant siuntų pristatymo efektyvumą daug dėmesio skiriama paskutiniosios mylios, paskutiniųjų metrų sklandumui. Testuojami įvairūs geoerdvinės navigacijos sprendimai, kurie į įprastą žemėlapių aplinką integruoja ankstesnių pristatymų tuo pačiu adresu patirtį, kitų kurjerių patarimus, naujausią eismo informaciją. Tai padeda kurjeriams lengviau susiorientuoti, išvengti klaidų ir siuntas pristatyti greičiau“, – sako G. Mickus.

Vis daugiau dėmesio kurjeriam-dronams ir robotams

Optimizuojant siuntų pristatymo procesą taip pat siekiama jį automatizuoti bei robotizuoti. Tam testuojamos ir pasitelkiamos dronų, robotų bei autonominių automobilių galimybės. Pavyzdžiui, e. prekybos gigantė „Amazon“ jau nuo 2016 m. su tikslu dronais siuntas pristatyti greičiau nei per 30 minučių plėtoja „Prime Air“ paslaugą. Kol kas ji yra tik bandomojoje stadijoje, tačiau dronų potencialas logistikoje yra išties didelis. Skaičiuojama, kad tokiu būdu pristatyti siuntas yra iki 90 proc. pigiau nei automobiliais.

„Jau dabar šios technologijos sparčiai skinasi kelią į siuntų pristatymų rinką. Pavyzdžiui, Estijos ir JAV technologijų kompanija „Starship“ teigia savo autonominiais robotais-kurjeriais įvykdžiusi jau 5 mln. pristatymų. Kompanijos robotus galima sutikti JAV, Didžiosios Britanijos, Estijos, Suomijos ir Vokietijos miestų gatvėse. Panašią paslaugą vysto ir jau minėta kompanija „Amazon“, – sako G. Mickus.

Technologijos žmogaus nepakeis

Nepaisant technologijų proveržio ir įvairių inovacijų siuntų pristatymo srityje, G. Mickaus teigimu, žmogiškasis faktorius vis tiek išlieka labai svarbus. Dalis technologinių naujovių turi apribojimų, be to, svarbu ir žmogiškasis ryšys, todėl be siuntas pristatančių kurjerių neapsieisime ir ateityje – technologijos žmogaus pilnai nepakeis.

„Teigti, kad dronai ir robotai pilnai perims siuntų pristatymo darbus iš žmonių, turbūt būtų per drąsu. Dronas galbūt ir gali pristatyti siuntą ant individualaus gyvenamojo namo pievelės, tačiau vargu, ar yra labai praktiškas mieste, kur žmonės gyvena daugiabučiuose, o naviguoti tarp pastatų, inžinerinių tinklų ir infrastruktūros bepiločiui gali būti išties sudėtinga. Tuo tarpu robotai-kurjeriai – bent jau tokie, kokie jie yra dabar – taip pat turi nemažai apribojimų – pavyzdžiui, negali lipti laiptais, tad suteikiamo patogumo prasme su žmonėmis konkuruoti negali. Kol kas sunku pasakyti, kiek plačiai tokios technologijos bus naudojamos. Automatizacija išties perspektyvi ir įdomi sritis, tačiau pristatant siuntas į namus svarbus ir žmogiškasis ryšys – kultūringas ir malonus kurjeris, greitis, siuntos perdavimas iš rankų į rankas“, – sako G. Mickus.

Paštomatai modernėja ir jų daugėja

G. Mickaus teigimu, nepaisant investicijų į dronus ir robotus, kol kas bene geriausią kaštų, greičio, geros vartotojo patirties ir patogumo santykį pristatant siuntas suteikia paštomatai, todėl galima tikėtis tolimesnės jų plėtros ir technologinės pažangos. Anot jo, taip, kaip šiuo metu kiekviename gyvenamajame name yra įrengiamos pašto dėžutės, taip šalia kiekvieno gyvenamųjų namų, tikėtina, taps įprasta turėti paštomatą. Be to, įrengiama ir vis daugiau specializuotų paštomatų – pavyzdžiui, maistomatų, į kuriuos pristatomi maisto produktai.

„Paštomatų įrengiama ne tik vis daugiau, tačiau jie tampa ir vis pažangesni, efektyviam jų valdymui pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Jis naudojamas, pavyzdžiui, paštomatų skyrelių užpildymui analizuoti ir prognozuoti“, – sako G. Mickus.

G. Mickaus manymu, kad ir kokia būtų siuntų pristatymo ateitis, dar bent kurį laiką ji neįsivaizduojama be paštomatų, kurie įsitvirtino kaip gyventojams vienas patogiausių, o taip pat ir aplinkai draugiškiausių, siuntų pristatymo būdų. Dėl to paštomatų paslaugų rinka turėtų toliau augti ir tapti vis inovatyvesnė.