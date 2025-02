Tyrimai: šiemet įmonių IT biudžetai augs, bet naujovėms vietos neliks

2025-ųjų IT biudžeto prioritetų viršuje ir toliau išlieka kibernetinė sauga. Remiantis IT valdymo įrankio kūrėjų atliktu tyrimu, jau šiemet daugiau nei pusė įmonių padidino IT biudžetus vien tik dėl išaugusių saugumo grėsmių, ir tai yra 12 procentinių punktų daugiau nei 2023-aisiais. Saugumo sprendimai įmonėms kainuos vidutiniškai 52 proc. daugiau nei pernai, todėl ši sritis pareikalaus precedento neturinčių investicijų.

„Biudžeto augimą lemia ne tik didėjančios saugumo sprendimų kainos, bet ir būtinybė atnaujinti senėjančią įrangą. Pavyzdžiui, 2025 m. spalį baigiasi „Windows 10“ palaikymas, todėl įmonėms teks keisti dar pandemijos metu įsigytus kompiuterius. Ir tai tik vienas iš daugelio priverstinių atnaujinimų, kurie kitąmet pareikalaus didelių investicijų“, – pastebi „Telia“ verslo klientų padalinio vadovas Aurimas Žlibinas.

„Spiceworks“ tyrimas atskleidžia, kad 45 proc. įmonių biudžetą veikia infliacija, tačiau dar didesnį spaudimą kelia darbo rinkos pokyčiai. IT specialistų atlyginimai ne tik auga sparčiau nei infliacija, bet ir sudaro vis didesnę bendrų technologinių investicijų dalį.

Šią tendenciją sustiprina kvalifikuotų darbuotojų trūkumas – net 57 proc. įmonių pripažįsta sunkiai randančios reikiamos kompetencijos specialistų.

Dirbtinis intelektas (DI) išlieka viena karščiausių technologijų tendencijų, tačiau jo diegimas reikalauja nemažų investicijų. „Gartner“ prognozės rodo, kad kitąmet net 54 proc. įmonių planuoja didinti išlaidas generatyviniam DI, tačiau analitikai pastebi, kad technologija jau slenka į „nusivylimo fazę“.

„Lokaliai veikiančio DI galimybėmis aprūpinti kompiuteriai tampa standartu, bet jiems vis dar trūksta kasdieniame darbe panaudojamų aplikacijų, kurios išnaudotų tokią nepigiai kainuojančią techninę įrangą“, – aiškina „Telia“ atstovas.

„Gartner“ duomenimis, nepaisant mažėjančių lūkesčių, investicijos į DI infrastruktūrą auga – išlaidos DI serveriams 2025 m. pasieks 202 mlrd. dolerių ir dvigubai viršys tradicinių serverių pardavimus.

Anot „Spiceworks“ analizės, nepaisant rekordinių IT biudžetų, devynios iš dešimties įmonių kitąmet planuoja įgyvendinti įvairias taupymo priemones. Dažniausiai organizacijos žada atsisakyti nereikalingos infrastruktūros, peržiūrėti esamas sutartis bei konsoliduoti pasikartojančias technologijas. Maždaug ketvirtadalis apklaustų įmonių taip pat svarsto pristabdyti naujus IT projektus.