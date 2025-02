Pabandžius atidžiau apžiūrėti apgadintą ginkluotę, paaiškėjo, kad Rusijos kariuomenė iš muziejų paėmė 45 mm prieštankinę sistemą „M-42“ – ir grąžino ją į tarnybą, nors jos naudojimas buvo nutrauktas 1946 m. Tačiau atrodo, kad viskas yra daug proziškiau.

Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į įdomią hipotezę, kurią išsakė „Defence24“ autoriai. Jie pažymi, kad socialiniuose tinkluose pasirodė daugybė nuotraukų, keliančių klausimą, ar rusai naudoja Antrojo pasaulinio karo laikų 45 mm ginklus.

Tačiau atidesnė analizė atskleidžia, kad ši rusų artilerija labiau panaši į 85 mm artilerijos sistemas „D-44“ arba „D-48“, pagamintus po Antrojo pasaulinio karo. Tačiau vietoj standartinių pabūklų jose sumontuoti 73 mm pabūklai „2A28 Grom“, naudojami sovietinėse pėstininkų kovos mašinose „BMP-1“.

Hipotezė, kad šiuo atveju kalbama apie rusiškus „hibridus“ atrodo logiška, turint omenyje, kad esama skirtingo kalibro šaudmenų.

„Defence Express“ pažymi, kad apie tokius eksperimentus Rusijos kariuomenėje pirmą kartą buvo pranešta 2024 m. vasarą.

Verta priminti, kad įprastinis „2A28 Grom“ šaudymo nuotolis yra iki 1,3 km, o maksimalus šūvio atstumas – iki 4,4 km, šaudymo greitis – 6–8 sviediniai per minutę. Visos šios charakteristikos leidžia manyti, kad rusai tokius „hibridus“ su pabūklus iš „BMP-1“ ir „D-44/48“ gali naudoti kaip sunkiąją pėstininkų priedangą savo gynybos fronte.

Be to, tai, kad atsirado tokių „hibridų“, reikėtų vertinti ne tik kaip rusų artilerijos problemų ženklą, bet ir kaip jų pastangų atkurti sovietmečio šarvuotąją techniką įrodymą. Priešingu atveju nebūtų priežasties išimti pabūklus iš „BMP-1“ ir montuoti jas ant platformų.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad Antrojo pasaulinio karo laikų 45 mm prieštankinių ginklų „M-42“ veikimo nuotolis siekė iki 4,5 km, o šaudymo greitis – iki 25 šūvių per minutę. 85 mm kalibro „D-44“ veikimo nuotolis siekė iki 15,8 kilometro, o ugnies greitis – 20–25 šūviai per minutę, o 85 mm kalibro „D-48“ veikimo nuotolis – 18,9 kilometro, o ugnies greitis – 15 šūvių per minutę, rašo „Defense Express“.