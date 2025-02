Ekspertas įspėja: įsilaužta į „Vičiūnų grupės“ svetaines, jose lankytis – pavojinga

„Nueikime į svetainę vici.eu. Pasirinkime lietuvišką svetainę“ – vaizdo įraše komentuoja D. Povilaitis, filmuodamas naršyklės ekrane matomą vaizdą. Vaizdo įraše matyti, kad užėjus į lietuvišką svetainės versiją, antivirusinė programa „ESET“ iškart parodo pranešimą apie grėsmę.

Identiška situacija nutinka apsilankius ir kitose dvejuose „Vičiūnų grupei“ priklausančiose svetainėse.

Kaip portalui Lrytas D. teigė Povilaitis, pirmieji įsilaužimo ženklai buvo pastebėti penktadienį, apie ką jis informavo Lietuvos IT saugumo bendruomenę.

Pirmadienio vidurdienį Lryto žurnalistui bandant pakartoti užfiksuotus įsilaužimo į svetaines atvejus, 12 val. 45 min. vici.eu lietuviška svetainė neįsikrovė išvis, o bandant paseikti ne per tiesioginį adresą, bet iš „Google“ paieškos sistemos, parodomas tuščias puslapis su gupės logotipu ir pranešimu „We'll be back soon! Sorry for the inconvenience but we’re performing some maintenance at the moment. We’ll be back online shortly! †The Vici Team” (liet. Netrukus sugrįšime! Atsiprašome už nepatogumus, bet šiuo metu atliekame tam tikrą techninę priežiūrą. Netrukus vėl pradėsime veikti! „Vici“ komanda).

Kitas tris portalui žinomas svetaines antivirusinė programa „ESET“ automatiškai užblokuodavo ir neleisdavo į jas įeiti. Antivirusinė programa „Bitdefender“ taip pat įspėjo apie žalingą turinį interneto sraute.

„Tikėtina, kad čia tik atspindys didesnių problemų „VICI“ grupėje, – socialiniame tinkle „LinkedIn“ rašo D. Povilaitis.

Portalas Lrytas 13 val. išsiuntė „Vičiūnų Grupei“ prašymą pakomentuoti padėtį, bet kol kas negavo atsakymo.