Svarbi sukaktis: Lietuvoje 10-tą kartą rengiami geriausių žaidimų rinkimai

Kaip teigia vienas „LT Game Awards 2024“ organizatorių ir LŽKA pirmininkas Rytis Jadzevičius, praėjusieji metai Lietuvos žaidimų industrijai buvo itin aktyvūs – sulaukta rekordinio paraiškų skaičiaus.

„Jau dabar matyti, kad praėję metai Lietuvos žaidimų kūrėjams buvo aktyvūs – sulaukėme rekordinio paraiškų skaičiaus, tad visas žaidimų sąrašas, iš kurio ir publika galės rinkti geriausią, viršija 40 darbų. Tuo metu nominacijoms atrinktas taip pat rekordinis 22 žaidimų skaičius. Dar viena tendencija, kuri šiemet nuteikia džiugiai – platus žaidimų pasiskirstymas tarp skirtingų nominacijų. Šiuose rinkimuose turime tiek labai stiprių žaidimų vaikams, tiek labai stiprių žaidimų mobiliems įrenginiams ar išskirtinių stalo žaidimų. Todėl kiekvienoje kategorijoje – stipri konkurencija bei ryški intriga“, – sako R. Jadzevičius.

Žaidėjų skaičius visame pasaulyje auga

Kasmet augantis kokybiškų Lietuvoje sukurtų žaidimų skaičius, kaip išskiria R. Jadzevičius, koreliuoja su nuolat augančiu žaidėjų skaičiumi visame pasaulyje.

„Remiantis žaidimų rinkos analitikais „Newzoo“, šiuo metu pasaulyje yra apie 3,42 mlrd. aktyvių vaizdo žaidimų žaidėjų. Šioje statistikoje įdomu ir tai, kad vos per aštuonerius metus šis skaičius išaugo daugiau nei 1 milijardu, todėl turime sparčiai augančią industriją, kuri tampa vis patrauklesnė ne tik žaidėjams, bet ir žaidimų kūrėjams. Šiuo metu žaidimų rinka vertinama 188 mlrd. dolerių ir nepaisant sudėtingos praėjusių metų situacijos sugrįžo į augimo tendenciją. Planuojama, kad iki 2027 m. žaidimų rinkos vertė viršys 213 mlrd. dolerių, todėl įdomu stebėti, kaip vis labiau kiekvienais metais prie to prisideda ir studijos ar pavieniai kūrėjai iš Lietuvos“, – išskiria vienas „LT Game Awards 2024“ organizatorių.

Bus renkamas dešimtmečio žaidimas

Pasak R. Jadzevičiaus, viena labiausiai išskirtinių šių metų nominacijų – dešimtmečio žaidimas, sukurtas Lietuvoje.

„Kadangi Lietuvos žaidimų kūrėjų apdovanojimus organizuojame jau 10-ą kartą, šiemet turime ir specialią vienetinę nominaciją – mėgstamiausias dešimtmečio žaidimas. Šia proga kviesime publiką rinkti ne tik geriausią praėjusių metų žaidimą, bet ir labiausiai patikusį iš ankstesnių darbų, kurie iki šiol yra pelnę metų žaidimo titulus. Tai – svarbus etapas ne tik įvertinant ir pažymint 10 žaidimų kūrimo metų Lietuvoje, bet ir pradedant naująjį etapą, kuris leis toliau plėstis tiek šalies kūrėjams, tiek ir mūsų organizuojamiems apdovanojimams“, – teigia Rytis Jadzevičius.

Dėl dešimtmečio žaidimo vardo šiemet varžysis šie praeityje geriausiais pripažinti Lietuvoje kurti žaidimai: „Cooking Fever“, „Gremlins, Inc.“, „Human Fall Flat“, „Murder in the Alps“, „Inmost“, „Johnny Trigger“, „Time Loader“, „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ ir „Punch Club 2“.

Be dešimtmečio žaidimo, šiemet apdovanojimus „LT Game Awards 2024“ sudarys dar 10 kategorijų: geriausias 2024 metų žaidimas, geriausias asmeninių kompiuterių ar žaidimų konsolių žaidimas, geriausias žaidimas išmaniesiems įrenginiams, geriausias stalo žaidimas, geriausias garsas, geriausias meninis stilius, geriausias žaidimas vaikams, geriausias „Game Jam“ metu sukurtas žaidimas, apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus industrijai ir žaidėjų balso apdovanojimas. Visą nominantų, už kuriuos kviečiama balsuoti ir visuomenė, sąrašą galima rasti čia

Lietuvos žaidimų apdovanojimus „LT Game Awards 2024“ organizuoja Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija, jos veiklą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, renginio partneris LRT.lt. Apdovanojimų ceremonija bus transliuojama portale LRT.lt ir kanale „LRT Plius“.