Geriausia Europos raketa numušė pirmąjį Rusijos lėktuvą

„Yra patvirtintas lėktuvas, – neseniai vykusiame pramonės renginyje sakė Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Ihnatas. Ukraina iš Prancūzijos ir Italijos gavo atskiras „SAMP/T“ baterijas su radarais ir paleidimo įrenginiais. 500 mln. dolerių vertės „SAMP/T“ baterija gali smogti orlaiviams ir raketoms už 150 kilometrų.

Tai vienintelė vakarietiška alternatyva „Patriot“, kurių maždaug šešias baterijas Ukraina gavo iš JAV, Vokietijos, Rumunijos ir Nyderlandų.

Kijevui labai reikia atsarginio plano, kaip perimti Rusijos lėktuvus ir raketas, vyraujant geopolitiniam chaosui, kurį sukėlė vis labiau Rusijai palanki JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija.

Reikalaudamas, kad Ukraina baigtų karą, kurio pati nepradėjo, D. Trumpas praėjusio mėnesio pabaigoje sustabdė JAV pagalbą Ukrainai ir sutiko ją atnaujinti tik po to, kai Ukrainos pareigūnai įsipareigojo laikytis sunkiai įgyvendinamos paliaubų sistemos, kuriai reikėtų Rusijos sutikimo – sutikimo, kurio gali būti neįmanoma gauti, rašo „Forbes“.

Praėjusį mėnesį išrinktasis Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paragino Europą siekti „strateginės nepriklausomybės“ nuo Jungtinių Valstijų, kurios, vadovaujamos D. Trumpo, grasino priversti Kanadą ir Danijai priklausančią Grenlandiją tapti JAV dalimi.

Neturėdama patikimos prieigos prie amerikiečių „Patriot“, Ukraina gali prarasti – bent jau laikinai – didžiąją dalį apsaugos nuo Rusijos bombardavimo.

Septynios gyvybiškai svarbios raketų baterijos

Šiuo metu Ukrainos karinių oro pajėgų turimos dvi „SAMP/T“ ir šešios „Patriot“ baterijos teoriškai turėtų užtikrinti daugiau nei minimalią tolimojo nuotolio oro erdvės gynybą didžiuosiuose Ukrainos miestuose. Pernai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad jo šaliai reikia bent septynių geriausių priešlėktuvinės gynybos baterijų.

Pagrindinė abiejų sistemų problema – raketų tiekimas. Neaišku, kiek raketų Ukraina gavo, tačiau verta paminėti, kad tai buvo pagrindinė naujiena, kai buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija pasirūpino, kad Ukraina gautų 90 „Patriot“ raketų iš Izraelio atsargų.

JAV įmonė „Lockheed Martin“ per metus pagamina apie 500 „Patriot“ raketų – iki 2027 m. tikisi padidinti jų gamybą iki 650 per metus. Vokietijoje statoma nauja „Patriot“ raketų gamykla, tačiau jai prireiks ne vienerių metų, kad būtų parengta. O ir „Lockheed“ planuojama pasaulinė „Patriot“ gamyba – tik 750 raketų per metus.

„SAMP/T“ naudojamų raketų „Aster“ – dar mažiau. Prancūzija ir Italija 2022 m. užsakė 700 „Aster“. Prancūzija, Italija ir Jungtinė Karalystė, kurios šaudo „Aster“ iš karo laivų, praėjusią savaitę sumokėjo už papildomas 220 raketų. Kai kurios iš šių raketų gali patekti į Ukrainą. Labiau tikėtina, kad jos pakeis senesnes „Aster“, kurias šios trys šalys dovanoja Kijevui.

Tačiau Europos raketų gamintojams MBDA reikia maždaug dvejų metų, kad pagamintų vieną „Aster“. Tai keliais mėnesiais ilgiau, nei „Lockheed“ užtrunka pagaminti „Patriot“ – ir aiškiai per lėtai, kad išgelbėtų Ukrainą, apibendrina „Forbes“.