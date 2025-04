Įspėjo naudojančius „Skype“ – turite mažai laiko pereiti prie kitos programėlės

Prieš daugiau kaip 20 metų pasirodžiusi viena pirmųjų vaizdo skambučių programėlių pasaulyje – „Skype“ – sukurta visai netoli Lietuvos. 2003 metų rugpjūtį Švedijos ir Danijos verslininkai Niklas Zennstrom ir Janus Friis kartu su keturiais programuotojais iš Estijos pristatė pirmąją „Skype“ versiją.

„Tuo metu „Skype“ buvo tikra revoliucija skaitmeninių sprendimų rinkoje, nes pasiūlė nemokamus skambučius internetu su VoIP (angl. voice over Internet Protocol) technologija. Ši programėlė akimirksniu tapo populiaria alternatyva brangiems tarptautiniams skambučiams.

„Skype“ populiarumas dar labiau išaugo, kai po kelerių metų pristatė vaizdo skambučių galimybę. Pastaraisiais metais ja kasdien naudojosi daugiau kaip 40 milijonų žmonių visame pasaulyje“, – pasakoja „Bitės“ technologijų direktorius Mindaugas Rauba.

Bendravimo revoliucija

Nors „Skype“ padarė didelį proveržį, galiausiai šią programą pralenkė konkurentų sprendimai, siūlantys daugiau inovacijų ir integracijų su kitomis programomis.

„Ilgą laiką ši programa buvo laikoma inovatyvia, tačiau ją įsigijusi „Microsoft“ savo prioritetus nukreipė į tuo metu pažangesnį savo vystomą sprendimą – „Teams“. Tuo pačiu rinkoje jau vyko arši konkurencija – tokie sprendimai, kaip „Zoom“ ar „WhatsApp“, taip pat sparčiai reagavo į besikeičiančius žmonių bendravimo įpročius“, – prisimena M. Rauba.

Pasak jo, šiuo metu žmonės ne tik rašo žinutes ar skambina – bendravimas vis dažniau vyksta per vaizdo skambučius, grupinius pokalbius, bendrinant ekraną ar net dalijantis failais realiuoju laiku. Visa tai reikalauja ne tik gero interneto ryšio, bet ir sklandžios integracijos su kitomis platformomis, ko nebegalėjo pasiūlyti „Skype“.

Pamažu „Skype“ prarado vartotojų dėmesį, o „Microsoft“ pagrindiniu vaizdo skambučių ir susirašinėjimo sprendimu liko „Teams“. Todėl suprantama, jog nutraukdama „Skype“ veiklą, savininkė rekomenduoja pereiti būtent prie šios bendradarbiavimo platformos, pritaikytos tiek verslui, tiek asmeniniam naudojimui.

„Šiuo metu „Skype“ naudotojai turi galimybę pereiti prie nemokamos „Teams“ versijos, kuri siūlo daugelį pagrindinių funkcijų. Prisijungus prie „Microsoft Teams Free“ su tais pačiais „Skype“ prisijungimo duomenimis, visi kontaktai ir pokalbių istorija bus automatiškai perkelti, tad galima tęsti įprastą bendravimą su draugais ar artimaisiais“, – sako M. Rauba.

Nenorintys pereiti prie programos „Teams“ gali atsisiųsti arba ištrinti visus savo „Skype“ duomenis iki 2026 metų sausio. Vėliau visi „Skype“ likę duomenys bus automatiškai ištrinti.

Svarbiausia – geras ryšys

Besidairantiems kitų „Skype“ alternatyvų, M. Rauba siūlo atkreipti dėmesį į savo naudojamus įrenginius.

„Apple“ ekosistemos naudotojai gali rinktis nemokamą „FaceTime“, o „Android“ – „Google Meet“. Šios programėlės užtikrina kokybiškus vaizdo ir garso skambučius, leidžia lengvai bendrauti, organizuoti susitikimus ar dalintis ekranu. Vis labiau populiarėja ir „Zoom“, kuri pandemijos metu tapo vienu pagrindinių įrankių tiek darbui, tiek asmeniniam bendravimui – ši platforma iki šiol išlieka itin mėgstama dėl savo lankstumo ir paprasto naudojimo“, – pataria ekspertas.

Tarp kitų populiarių pasirinkimų gali būti ir šiuo metu plačiai naudojamos kitos nemokamos bendravimo programėlės „WhatsApp“ bei „Facebook Messenger“. Jos siūlo ne tik greitą susirašinėjimą, bet ir aukštos kokybės vaizdo skambučius, leidžiančius bendrauti tiek vienas su vienu, tiek grupėmis. Pašnekovas pažymi, kad svarbiausias visų šių sprendimų pamatas – kokybiškas interneto ryšys.

„Technologijos sparčiai juda į priekį, bet joms reikalingas pagrindas – platus, patikimas ryšys. Dėl to, kad mobilusis internetas tapo gerokai greitesnis ir stabilesnis, šiandien galime turėti aukštos kokybės vaizdo skambučius be trukdžių, jungtis į konferencijas, dalintis turiniu. Augantis vaizdo turinio vartojimas rodo, kad žmonės bendrauja per ekranus, teikia pirmenybę vaizdinei informacijai, tad investicijos į ryšio plėtrą yra kritiškai svarbios“, – sako M. Rauba.