Fotografas patarė, kaip telefonu sukurti įspūdingą makrofotografiją

Nors daugeliui fotografas Vilmantas Žilinskas geriausiai žinomas kaip vestuvių bei žinomų žmonių fotografas, odontologų bei grožio specialistų bendruomenėse jis jau ne vienerius metus vertinamas kaip makrofotografijos profesionalas.

„Prieš 5 metus pažįstamai odontologei paprašius pamokyti jos kolektyvą, kaip gražiai fotografuoti dantis, mano mokymai sparčiai evoliucionavo – iš to net gimė prekės ženklas. Šiandien juos jau yra išklausę daugiau kaip 250 odontologų Lietuvoje ir už jos ribų. Specializuotus mokymus parengiau ir grožio meistrams – su jais taip pat teko keliauti po Europą“, – pasakoja V. Žilinskas.

Puikiai išmanydamas šią sritį, fotografas dalijasi įžvalgomis ir naudingais patarimais, kaip kiekvienas, turintis išmanųjį telefoną, gali užfiksuoti įspūdingą makro kadrą.

Kuo žavi makrofotografija?

Makrofotografija – tai ne tik būdas priartėti, bet ir galimybė pažvelgti į pasaulį visiškai naujomis akimis, įsitikinęs fotografas. Pasak V. Žilinsko, ji padeda išvysti tai, kas kasdienybėje dažnai lieka nepastebėta.

„Tikriausiai visi prisimename biologijos pamokas, kai pirmą kartą pažvelgėme pro mikroskopą – tas įspūdis išlieka ilgam. Tai dar viena neįprasta plotmė, tarsi kelionė į nematomą dimensiją, kur kiekvienas smulkiausias objektas tampa meno kūriniu“, – sako V. Žilinskas.

Anot fotografo, makrofotografija yra prieinama kiekvienam – tereikia atidumo ir šiek tiek smalsumo. „Pamenu, kai nusipirkau savo pirmąjį telefoną, kuris turėjo makro funkciją – modeliais tapo beveik visi namie po ranka rasti daiktai – nuo per palangę ropojančios boružės iki namiškių akių rainelių, – juokiasi jis. – Tad neieškokite ypatingo įkvėpimo. Tiesiog pabandykite pažvelgti į kasdienius daiktus kitu kampu – jie nustebins patys.“

Ko reikia tobulam makro kadrui?

Norėdami išgauti tobulą makrofotografijos kadrą, visų pirma pasirūpinkite stabilumu. Kad išvengtumėte susiliejusio vaizdo – naudokite trikojį arba atramą, taip būsite tikri, kad kadras tikrai pavyks.

Ne ką mažiau svarbus aspektas – apšvietimas. „Nors natūrali šviesa dažniausiai suteikia geriausius rezultatus, šiuo atveju ji gali būti per silpna arba netinkamos krypties. Todėl stenkitės fotografuoti esant stipriam apšvietimui (tiesioginėje saulėje) arba pasitelkite dirbtinį apšvietimą“, – pataria V. Žilinskas. Be to, jei norisi įnešti daugiau kūrybiškumo, verta paieškoti tokio kampo, iš kurio šviesa kurtų įdomiausią efektą ar išryškintų netikėtas detales.

Galiausiai, prieš paspaudžiant fotografavimo mygtuką, lieka dar vienas itin svarbus žingsnis – fokusavimas. „Makrofotografijoje fokusas tampa tikru iššūkiu dėl labai siauro ryškumo gylio. Rekomenduoju naudoti rankinį fokusavimą ir patiems tiksliai pasirinkti norimą tašką. Tai padarius, svarbu nekeisti atstumo tarp įrenginio ir objekto – net ir kelių milimetrų pokytis gali reikšti visiškai „pabėgusį“ fokusą“, – aiškina V. Žilinskas.

Dažniausios klaidos

Daug laiko skirdamas makrofotografijos mokymams, fotografas Vilmantas Žilinskas pastebi dažniausiai pasitaikančias pradedančiųjų klaidas – skubėjimą ir per mažą dėmesį detalėms: „Makrofotografija reikalauja kantrybės ir kruopštumo. Jeigu turite šias savybes, tuomet telieka susirasti, ką fotografuoti, ir kaip tą šedevrą gerai apšviesti.“

Dar viena dažna problema – šešėlis, kuris atsiranda dėl labai arti objekto esančio telefono. V. Žilinskas taip pat akcentuoja, kad makrofotografijoje būtina laikytis estetikos ir kompozicijos principų. „Net ir smulkiausi objektai turėtų būti pateikiami estetiškai. Rekomenduoju pasidomėti apie aukso pjūvio, spiralinės ar trečdalių kompozicijos taisykles“, – priduria jis.

Išmanieji telefonai – vis arčiau profesionalios technikos

Nors makrofotografija reikalauja tikslumo, tinkamai pasirinkta įranga viską palengvina. Anot Vilmanto Žilinsko, šiuolaikiniai išmanieji telefonai stebina savo galimybėmis. „Mane patį žavi tai, ką šiandien gali telefonų kameros. Nors optiniai parametrai ar sensoriaus dydis vis dar nusileidžia profesionaliai technikai, tačiau programinio apdorojimo algoritmai, kurie sujungia įvairios informacijos sluoksnius į vieną nuotrauką, leidžia iš karto pasiekti labai gerą rezultatą“, – įsitikinęs jis.

Vienas tokių įrenginių – „Samsung Galaxy S25 Ultra“. Šis flagmanas aprūpintas naujos kartos sensoriais, leidžiančiais itin tiksliai fiksuoti detales iš arti. Priartėjus prie objekto, telefonas automatiškai perjungia į makro režimą, o dirbtinis intelektas įvertina apšvietimą, atstumą ir paviršiaus tekstūrą – visa tai tam, kad vaizdas būtų kuo natūralesnis ir ryškesnis.

Makrofotografijos režimas leidžia užfiksuoti net smulkiausius objektus – nuo vabzdžio sparno gyslų iki smėlio grūdelio tekstūros, neprarandant spalvų ar aštrumo. Pažangi vaizdo stabilizacija padeda išlaikyti ryškų kadrą net fotografuojant ranka. Be to, makrofunkcijos veikia ir filmuojant – galima įamžinti, pavyzdžiui, augančią sėklą ar krentantį vandens lašą. Visa tai atveria dar daugiau kūrybinių galimybių visiems, norintiems atrasti nematomą pasaulį visiškai nauju kampu.