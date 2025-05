„Kalibr“ prieš „Tomahawk“: ar Rusijos raketa pranoksta JAV technologiją?

Nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios 2022 m. vasario 24 d. Rusija plačiai naudoja „Kalibr“ raketas, jomis smogdama į taikinius pietinėje ir rytinėje Ukrainoje.

Tuo tarpu JAV išplėtė raketų „Tomahawk“ dislokavimą Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, atkreipdama dėmesį į iš laivų paleidžiamų sparnuotųjų raketų strateginę reikšmę.

Tačiau kaip „Kalibr“ raketos atrodo palyginti su JAV sparnuotosiomis raketomis „Tomahawk“? Štai abiejų ginklų sistemų palyginimas.

Veikimo nuotolis

Sparnuotųjų raketų nuotolis gali skirtis priklausomai nuo paleidimo sąlygų, aukščio ir skrydžio profilio. Rusijos „Kalibr“ raketų šeimos sausumos atakoms skirta versija „3M-14 Kalibr“ pasižymi maždaug 1500 – 2500 km. nuotoliu.

JAV karinio jūrų laivyno „Tomahawk Block IV“ ir „Block V“ variantų nuotolis siekia apie 1600 km. Nors „Tomahawk“ raketos nepasiekia tokio didelio nuotolio kaip kai kurie „Kalibr“ variantai, jos turi realaus laiko perorientavimo pranašumą: tai reiškia, kad jos gali aptikti, identifikuoti ir smogti tikslui beveik iškart po jo aptikimo – dažnai per kelias minutes ar sekundes, naudodamos tiesioginius arba beveik momentinius duomenis iš jutiklių ar žvalgybos sistemų.

JAV raketų „Tomahawk“ dislokavimas

JAV „Tomahawk“ sparnuotąsias raketas dislokuoja daugiausia savo „Ohio“ klasės raketiniuose povandeniniuose laivuose – pavyzdžiui, „USS Michigan“. Šie povandeniniai laivai gali gabenti iki 154 „Tomahawk“ raketų ir buvo pastebėti veikiantys strateginėse vietose – pavyzdžiui, vakarų Ramiajame vandenyne.

Be to, JAV karinio jūrų laivyno eskadriniai minininkai ir kreiseriai, turintys vertikaliąias paleidimo sistemas, gali paleisti raketas „Tomahawk“ – taip išplečiant jų veikimo spindulį įvairiose operacinėse zonose. JAV taip pat stiprina savo raketų pajėgumus Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, planuodama dislokuoti sausumos raketas „Tomahawk“ tokiose vietovėse kaip Japonija.

Atsižvelgiant į sparnuotųjų raketų „Tomahawk“ maždaug 1600 km siekiantį veikimo nuotolį, JAV raketų dislokavimas leidžia smogti į taikinius visoje Rytų Azijoje, įskaitant Kinijos, Šiaurės Korėjos ir Rusijos Tolimųjų Rytų dalis, taip pat Artimųjų Rytų ir Europos regionuose, priklausomai nuo povandeninių laivų ar antvandeninių laivų, iš kurių jos paleidžiamos, dislokavimo vietos.

Tačiau be raketų dislokavimo arčiau potencialių taikinių, jos negalėtų smogti giliai Kinijos ir Rusijos viduje.

Rusijos raketų „Kalibr“ dislokavimas

Rusija aktyviai dislokuoja sparnuotąsias raketas „Kalibr“ įvairiose karinėse jūrų platformose. Pažymėtina, kad Rusijos karinis jūrų laivynas dislokavo raketomis „Kalibr“ ginkluotus laivus Viduržemio jūroje, sustiprindamas savo strateginę poziciją regione. Be to, Rusijos povandeniniai laivai – pavyzdžiui, „Krasnojarsk“ – per pratybas Ramiajame vandenyne paleido raketas „Kalibr“, pademonstruodami šių raketų operatyvinį universalumą.

Raketos „Kalibr“, kurių veikimo nuotolis siekia iki 2500 km, leidžia Rusijai panaudoti savo jėgą dideliais atstumais. Iš Viduržemio jūros raketos „Kalibr“ gali pasiekti taikinius visuose Artimuosiuose Rytuose ir dalyje Europos. Raketų dislokavimas Ramiajame vandenyne leidžia aprėpti Rytų Azijos teritorijas, įskaitant Japoniją ir Korėjos pusiasalį. Be to, Rusijos Juodosios jūros laivynas, aprūpintas raketomis „Kalibr“, kelia strateginę grėsmę Rytų Europos ir Kaukazo regionams.

Šis dislokavimas pabrėžia Rusijos ketinimus išlaikyti tvirtas ir lanksčias tolimojo nuotolio ginkluotės panaudojimo galimybes įvairuose regionuose.

Greitis

„Kalibr“ didžiąją skrydžio dalį skrenda mažesniu nei garso greičiu (0,8 macho), tačiau kaip teigiama, tam tikros versijos galutinėje skrydžio fazėje gali pasiekti 2,5–3,0 macho greitį.

„Tomahawk“ yra nuosekliu greičiu (0,74 macho) skrendanti ikigarsinė raketa, sukurta slaptam skrydžiui arti reljefo. Jos pastovus greitis leidžia ilgai skristi ir tiksliai naviguoti, tačiau jai trūksta greičio padidinimo galutinėje skrydžio fazėje.

Tikslumas

„Kalibr“ naudoja palydovinę navigacijos sistemą GLONASS ir inercinę navigaciją, kurios tikslumas pasitvirtino Sirijoje ir Ukrainoje. Nors oficialūs duomenys nėra prieinami, atvirųjų šaltinių vertinimai atskleidžia, kad jos pusinis skritulinis nuokrypis (CEP) yra keli metrai.

„Tomahawk“ naudoja GPS, TERCOM (reljefo kontūrų atitikimo) ir DSMAC (skaitmeninio vaizdo atitikimo) technologijas, užtikrinančias aukštą tikslumą. JAV karinio jūrų laivyno duomenimis, raketos CEP yra mažesnis nei 10 metrų, o jos tikslumas buvo įrodytas per dešimtmečius naudojimo Irake, Sirijoje ir Libijoje.

Galia

Abi raketos gali nešti 450 kg sprogstamąją kovinę galvutę. O „Kalibr“ gali gabenti ir branduolinius užtaisus.

„Tomahawk“ anksčiau turėjo branduolinę versiją („TLAM-N“), bet JAV ją išėmė iš ginkluotės 2000-aisiais. Dabartiniai variantai yra ginkluoti tik įprastinėmis galvutėmis.

Panaudojimo istorija

„Kalibr“ pirmą kartą panaudota 2015 m. Sirijoje – raketa buvo paleista iš Kaspijos jūros. Nuo tada ji buvo ne kartą panaudota Ukrainoje. Rusija teigia, kad šios raketos sudavė tikslius smūgius į infrastruktūros objektus.

„Tomahawk“ naudojimo istorija siekia operaciją „Dykumos audra“ (1991 m.). Ji sudavė daugiau nei 2000 smūgių įvairiose vietovėse, įskaitant Kosovą, Iraką, Afganistaną, Libiją ir Siriją.

Paleidimo platformos

„Kalibr“ yra universali raketa, paleidžiama iš laivų, povandeninių laivų ir tikriausiai iš antžeminių mobiliųjų paleidimo įrenginių.

Tuo tarpu „Tomahawk“ yra paleidžiama iš JAV karinio jūrų laivyno eskadrinių minininkų, kreiserių ir povandeninių laivų. Šiuo metu raketa integruojama į NATO sąjungininkų laivynus.

Abi raketos yra pritaikytos paleidimui iš įvairių platformų, tačiau „Kalibr“ yra pranašesnė netikėtų dislokavimų atveju.

Apibendrinimas

„Kalibr“ stebina greičiu ir nuotoliu, o „Tomahawk“ išsiskiria patikrintu veiksmingumu ir tikslumu. Abi raketos yra galingos, rašo „Newsweek“.