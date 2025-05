„Kažkas ne taip“: Rusijai naktį nepavyko paleisti grėsmingo ginklo

Portalo teigimu, jei „RS-24“ būtų buvusi paleista iš Sverdlovsko srities, rusai būtų galėję stebėti raketos paleidimą. Atitinkamos nuotraukos ir vaizdo įrašai greičiausiai būtų pasirodę internete.

Be to, raketos skrydis galėjo būti stebimas didelėje Sibiro ir Tolimųjų Rytų teritorijoje nuo Chanty Mansijsko iki Magadano. Tačiau joks skrydžio vaizdo įrašas nebuvo paskelbtas. Portalas „Defence Express“ mano, kad paleidimas neįvyko – tikriausiai dėl to, kad „kažkas nutiko ne taip“.

Bandymų atšaukimo priežastis šiuo metu nežinoma. Analitikai spėja, kad tai gali būti susiję su nesėkmingais „RS-24“ paleidimais 2023 m., kai raketos du kartus iš eilės nukrypo nuo kurso. Atsižvelgiant į tai, kad prieš skrydį atliekami bet kurios raketos bandymai, Kremlius vargu ar bus suinteresuotas demonstruoti savo branduolinio atgrasymo priemonės nesėkmę artėjančių diktatoriaus Vladimiro Putino ir JAV prezidento Donaldo Trumpo derybų fone.

Taip pat įmanoma, kad pirmojo skrydžio etapo metu iškart po paleidimo įvyko nenormali situacija. Nepaisant to, kad „Jars“ yra patobulinta „Topol“ raketa, visada išlieka nesėkmės rizika, teigia „Defense Express“.

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Dezinformacijos kontrpriemonių centro vadovas Andrejus Kovalenko taip pat priminė, kad 2024 m. rusai nesėkmingai antrą kartą paleido tarpžemyninę balistinę raketą „Orešnik“ – o tai įvyko beveik netrukus po pirmojo paleidimo 2024 m. lapkritį.

Šįkart raketa, žvalgybos duomenimis, turėjo būti paleista iš Sverdlovsko srities, kur dislokuotas Rusijos raketinių pajėgų 31-osios armijos 42-osios divizijos 433-iasis pulkas. Anot „Defence Express“, tai neįprasta vieta paleisti raketą „Jars“, kuri paprastai bandoma Plesecko kosmodrome.

Kaip anksčiau paskelbė portalas, aiškiai demonstruodama strateginį bauginimą Rusija paskelbė 2025 m. gegužės 19 d. atlikti vadinamąjį mokomąjį kovinį tarpžemyninės balistinės raketos „Jars“ paleidimą. Šis žingsnis turėjo būti vertinamas kaip demonstracija, kuria siekiama daryti spaudimą Ukrainai, taip pat NATO ir Europos Sąjungos valstybėms narėms.

Remiantis Ukrainos gynybos žvalgybos pranešimu, paleidimą turėjo atlikti Rusijos strateginių raketinių pajėgų 31-osios armijos 42-osios divizijos 433-iasis pulkas, priklausantis Rusijos strateginėms raketinėms pajėgoms. Raketa su imitacine kovine galvute turėjo būti paleista iš mobilios antžeminės sistemos netoli Svobodny gyvenvietės Rusijos Sverdlovsko srityje.

„RS-24 Jars“ yra trijų pakopų kietojo kuro ICBM, kurios veikimo nuotolis viršija 10 000 km ir gali gabenti kelias branduolines kovines galvutes.

Nors šiame paleidime turėjo būti panaudotas ne kovinis užtaisas, šis veiksmas turėjo pabrėžti, kad Rusija, vykstant karui su Ukraina ir blogėjant santykiams su Vakarais, ir toliau remiasi branduoliniu ginklavimusi kaip psichologinio karo priemone.

Kaip anksčiau pranešė „Defense Express“, neseniai „Ukrinform“ paskelbtame pareiškime Ukrainos gynybos žvalgybos vadovo pavaduotojas generolas majoras Vadimas Skibitskis atskleidė, kad Rusija ir toliau vykdo intensyvią raketų gamybos programą. Daugiausia dėmesio ir toliau skiriama atsargoms, kurios buvo išeikvotos per neseniai įvykdytus raketų smūgius, papildyti.

Pasak V. Skibitskio, tarp prioritetinių gaminamų raketų yra „Kh-101“ ir „Kalibr“ įrenginiai, kurie buvo neatsiejama Rusijos arsenalo dalis. Papildymo pastangos atspindi nuolatinį įsipareigojimą užtikrinti, kad šalies raketiniai pajėgumai būtų išlaikyti nepaisant didelio naudojimo mūšio lauke, rašo „Defense Express“.

Parengta pagal „New Voice“ ir „Defense Express“.