Grėsmė neišnyks? Anot ekspertų, Rusija turi strateginį pranašumą prieš Vakarus

Cituodamas žinomo JAV generolo žodžius, amerikiečių leidinys „War on the Rocks“ įspėja, kad Rusija turi strateginį pranašumą prieš Vakarus, nepaisant to, kad daug praranda Ukrainoje.

Šių metų balandį JAV pajėgų Europoje vadas generolas Christopheris G. Cavoli pareiškė, kad 2025 m. Rusijos kariuomenė turėtų gauti 1500 tankų ir 3000 įvairių šarvuotų mašinų.

Tikėtina, kad į šį skaičių įeina naujai sukurti, modernizuoti ar atkurti karinės technikos vienetai.

Iš to galima daryti išvadą, kad Rusija turėtų būti pajėgi tęsti kovines operacijas Ukrainoje, atsižvelgiant į dabartinius nuostolių lygius, dar bent dvejus metus.

Atsižvelgiant į Kremliaus vidaus politiką ir realius Rusijos gynybos pramonės pajėgumus, naujausiame „War on the Rocks“ straipsnyje teigiama, kad Rusijos karinė grėsmė vargu ar greitai išnyks.

Straipsnyje pabrėžiama, kad Rusijos strateginė laikysena yra ilgalaikė, ir pažymima, kad Rusija „gali sau leisti nukentėti Ukrainoje“ ir gali „prarasti tris kartus daugiau kareivių nei Ukraina, ir vis tiek santykinai nukentėti mažiau“. Analitikai teigia, kad Rusijos ekonomika auga sparčiau nei Europos ekonomika.

Žvelgiant plačiau, net jei Rusijos gynybos pramonė ir pasiekė savo gamybos lubas – ypač gaminant naujus tankus „T-90“ – dabartinės produkcijos vis dar pakanka kariuomenės operaciniams poreikiams patenkinti, įskaitant puolamųjų operacijų prieš Ukrainos ginkluotasias pajėgas tęsimą.

2024 m. Rusijos pramonė sugebėjo pagaminti 250 000 artilerijos sviedinių per mėnesį: prognozuojama, kad šis tempas išliks ir 2025 m. Palyginimui, JAV pramonė šiuo metu pagamina vidutiniškai 30 000 sviedinių per mėnesį, o Europa – apie 80 000 sviedinių per mėnesį.

Kalbant apie Rusijos mobilizacinį pajėgumą, autoriai nurodo, kad iki 2035 m. joje vis dar turėtų būti apie 20 mln. šaukiamojo amžiaus (20–44 m.) vyrų – t. y. daugiau nei visi Ukrainos gyventojai 2023 m.

Kalbant apie ekonomiką, iki 2025 m. rudens rusams gali tekti susiveržti diržus ir sumažinti socialines išlaidas. Tai, priduria „Defense Express“, paradoksaliai gali dar labiau palengvinti Kremliaus pastangas verbuoti naujus karius, nes vyriausybė siūlo dideles išmokas naujiems kareiviams pritraukti.

Net ir iki 40 proc. Ukrainos valstybės biudžeto lėšų skyrimo karo veiksmams gali nepakakti, kad būtų destabilizuota Rusijos politinė sistema. Tokio dydžio išlaidos sudaro tik apie 7 proc. Rusijos BVP.

Remdamiesi istorinėmis paralelėmis, ekspertai pažymi, kad aštuntajame dešimtmetyje Sovietų sąjungos karinės išlaidos pasiekė aukščiausią lygį – 20 proc. BVP.

Tik peržengus šią ribą ekonominės problemos paaštrėjo tiek, kad galiausiai prislėgė Sovietų Sąjungą ir lėmė jos žlugimą. Kaip toli šiandieninei Rusijai iki tokio taško, rodo šis infografikas:

Parengta pagal „Defense Express“.