Šiaurės Korėjos agentai nuotoliniu būdu infiltravosi į JAV įmones

Pažymima, kad JAV teisingumo departamentas sprendimą priėmė po to, kai kibernetinio saugumo ekspertai neseniai identifikavo, kad kai kurios iš 500 didžiausių pagal pajamas JAV bendrovių nukentėjo nuo Šiaurės Korėjos agentų sąmokslo. Jie naudojosi pavogtomis tapatybėmis ir sudėtingomis dirbtinio intelekto priemonėmis, kad įveiktų pokalbių ir įdarbinimo procesą.

JAV teisingumo departamentas teigė, kad apie 100 JAV bendrovių nežinodamos samdė su Šiaurės Korėjos režimu susijusius darbuotojus. KLDR agentų veikla apėmė JAV intelektinės nuosavybės ir virtualios valiutos vagystes.

Viena iš bendrovių, nukentėjusių nuo Šiaurės Korėjos veiklos, buvo neįvardyta Kalifornijoje įsikūrusi gynybos rangovė. Kai kurie jos techniniai duomenys ir failai buvo pažeisti ir išsiųsti į užsienį.

„Ateityje potencialia auka gali tapti bet kuri vyriausybinių užsakymų bendrovė, kurioje dirbama nuotoliniu būdu“, – žurnalistams sakė FTB pareigūnas, pageidavęs likti nežinomas.

Leidinys pridūrė, kad Šiaurės Korėjos agentams dažnai padeda žmonės, valdantys vadinamuosius „nešiojamųjų kompiuterių ūkius“ visoje JAV. JAV teisingumo departamentas apieškojo 29 tokias vietas 16-oje valstijų, o FTB konfiskavo apie 200 nešiojamųjų kompiuterių, taip pat dešimtis finansinių sąskaitų ir apgaulingų interneto svetainių, naudojamų pinigams plauti.

Be to, Šiaurės Korėjos agentams padėjo asmenys iš Jungtinių Valstijų, Kinijos, Jungtinių Arabų Emyratų ir Taivano. Jie padėjo agentams sėkmingai įsiskverbti į JAV bendroves.

Konkrečiai, JAV pilietis Zhenxingas Wangas buvo suimtas ir apkaltintas dalyvavimu daugelį metų trukusiame sąmoksle. JAV teisingumo departamentas teigė, kad jis buvo susijęs su maždaug 80 JAV piliečių tapatybės vagyste.

Be to, keturi Šiaurės Korėjos piliečiai buvo atskirai apkaltinti pavogę 900 000 JAV dolerių virtualiąja valiuta iš dviejų neįvardytų bendrovių. Be to, JAV valstybės departamentas siūlo 5 mln. dolerių atlygį už informaciją, galinčią sutrukdyti Šiaurės Korėjos finansinei ir kitai neteisėtai veiklai, rašo „Unian“.