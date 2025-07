Maskvos priešlėktuvinė gynyba – bejėgė: atskleidė Ukrainos drono ypatumus

Ekspertai priminė, kad ši gamykla labiau žinoma dėl šovinių (ypač 12 kalibro) ir jų kapsulių gamybos. Tačiau žinoma, kad ši įmonė taip pat buvo atsakinga už granatų užtaisų ir specialios pirotechninės policijos įrangos gamybą. Savo ruožtu nuo 2022 m. ši gamykla galimai pradėjo gaminti ir kitus tokio tipo gaminius – pavyzdžiui, kovinių dalinių įrangą.

„Turimoje vaizdinėje medžiagoje, kurią nufilmavo vietiniai gyventojai, užfiksuotas ir bepiločių skrydis, ir sėkmingi daugkartiniai jų pataikymai Krasnozavodsko gamyklos teritorijoje. Iš viso suskaičiuota net septyni sprogimai. Būtent dėl šios filmuotos medžiagos taip pat pavyko identifikuoti atakoje dalyvavusių ukrainietiškų bepiločių modelį. Kalbama apie bepilotį „FP-1“, kuris viešai buvo parodytas ne taip seniai – tik gegužės mėnesį. Tarp paskelbtų jo charakteristikų – iki 1600 kilometrų skrydžio nuotolis ir iki 120 kg naudingasis krovinys“ – pabrėžė „Defense Express“.

Analitikai teigia, kad vaizdo įraše šis bepilotis gali būti panašus į „Лютый“ – nes jie buvo suprojektuoti pagal dvisparnį dizainą ir taip pat turi sujungtą apverstos V formos uodegą. Kita vertus, „FP-1“, palyginti su „Лютый“, turi tiesų platų sparną ir siaurą fiuzeliažą.

Ekspertų teigimu, ši ataka svarbi, nes Krasnozavodsko chemijos gamykla yra Maskvos priešlėktuvinės gynybos sistemos aprėpties zonoje. Būtent Krasnozavodsko miestas yra netoli vadinamojo „Maskvos didžiojo žiedo“ (žiedinio kelio, kuris buvo nutiestas šeštajame dešimtmetyje Maskvos priešlėktuvinės gynybos pozicijų zonų logistikai). Todėl nuo šių metų jis išliko pirmąja Maskvos priešlėktuvinės gynybos sistemos linija.

„Tačiau nepaisant to, kad „FP-1“ ne tik prasiveržė iki taikinio, esančio į šiaurę nuo Maskvos, turimoje filmuotoje medžiagoje nematyti ir negirdėti, kaip veikia atitinkama priešlėktuvinės gynybos įranga. Be to, tai ne pirma šio bepiločio ataka šioje teritorijoje. Mat liepos 4-osios naktį tie patys Ukrainos tolimojo nuotolio bepiločiai atakavo Taikomosios chemijos mokslinio tyrimo institutą Sergijev Posado mieste, kuris yra tik už 12 km nuo Krasnozavodsko“, – komentuoja specialistai.

Pasak analitikų, tai reiškia, kad kalbama apie rezultatą, kai Ukrainos bepiločiai orlaiviai gali nuolat atakuoti Rusijos karines įmones Maskvos regione. Tuo tarpu „FP-1“ dėl savo galingos kovinės galvutės jau dabar gali būti efektyviai naudojamas prieš panašius pramonės objektus, rašo „Unian“.