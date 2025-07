Šamanas Jėzus, technologijų vizionieriai ir seniausias pasaulio tikėjimas: apie šamanizmą pasisakė antropologas

Atrodo, kad Vakarų pasaulyje šamanizmas išgyvena pakilimą. Remiantis naujausiais Jungtinės Karalystės gyventojų surašymo duomenimis, 2011–2021 m. Anglijoje ir Velse žmonių, savo religiją apibūdinančių kaip „šamanizmą“, skaičius išaugo daugiau nei dešimt kartų. Tiesa, tai vis dar tik 8000 asmenų – nuo 650 – tačiau turint omenyje, kad per tą laiką beveik 50 proc. išaugo skaičius asmenų, teigiančių, kad jie „neturi jokios religijos“, tai kiek netikėta. Be to, apklausos JAV rodo, kad šimtai tūkstančių žmonių reguliariai konsultuojasi su šamanais.