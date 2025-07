Rusai kuria „pirmą tokią sistemą pasaulyje“: tikina, kad ji valdys dronus be žmogaus įsikišimo

Rusijos pajėgos paskelbė apie naujos ginkluotės sistemos „Diktion“ kūrimą – ji esą leis visiškai automatizuoti dronų veiklą mūšio lauke. Pasak valstybinės žiniasklaidos, remiantis bendrovės „AviaTechnoLab“ duomenimis, tikslas – sukurti sistemą, kuri galėtų savarankiškai valdyti bepiločius palei fronto liniją.

Sistemos idėja – decentralizuotas lizdų tinklas, iš kurio galima paleisti įvairių tipų dronus ir juos įkrauti. Kūrėjai teigia, kad viena sistema „Diktion“ galėtų autonomiškai kontroliuoti iki 100 kvadratinių kilometrų mūšio lauko.

Teigiama, jog programinė įranga leis naudoti įvairių gamintojų bepoločius orlaivius. Lizdai bus pritaikyti FPV (angl. first person view), žvalgybiniams, savižudžiams, perėmėjams ir didesniems bombonešiams dronams.

Teoriškai sistema veiktų taip, kad lizdai būtų išdėstomi ir užmaskuojami palei fronto liniją. Žvalgybiniai dronai aptiktų taikinius ir perduotų koordinates vadavietei, kur būtų sprendžiama dėl smūgių. Tačiau tai atskleidžia esminį trūkumą – sunaikinus vadavietę, visa „Diktion“ sistema tam tikrame sektoriuje galėtų tapti neveiksni. Nors tai nebūtų lengva užduotis, toks scenarijus visiškai įmanomas.

Net jei sistema techniškai gali veikti kelis mėnesius be žmogaus, kaip teigia rusų šaltiniai, lizdus vis tiek reikės periodiškai įkrauti ir prižiūrėti. Be to, patys lizdai gali būti aptikti ir sunaikinti, o tai reiškia, kad dronų operatoriams vis tiek tektų grįžti į priešakines pozicijas, kad pataisytų ar atkurtų sistemos veikimą – tai prieštarauja sistemos tikslui saugoti personalą nuo pavojaus.

„Sukursime paprastą ir nebrangią sistemą, patikimą kaip „Kalašnikovo“ automatas, kur dronas kainuoja tik 40–50 tūkst. rublių (apie 500 JAV dolerių), – teigė „AviaTechnoLab“. – Karių grupė greitai išdėlios lizdus ir pasitrauks – visa kita padarys sistema.“

Nors dronai iš tiesų tapo nebrangiu ir plačiai naudojamu koviniu įrankiu, lieka abejonių, ar tokia „revoliucinė“ sistema bus tokia veiksminga, kaip teigia kūrėjai – net jei ji ir būtų pirmoji tokio tipo pasaulyje, rašo „Defense Express“.