Telefoniniams sukčiams metų pabaigoje – nemalonus siurprizas: blokuos kelis kartus daugiau skambučių

„Mobiliojo ryšio operatoriai turi būti žingsniu priekyje sukčių. Mūsų atsakomybė yra sustabdyti apgavikus dar prieš jiems pasiekiant žmogaus ausis. Todėl nuo metų pabaigos bus įvestos griežtesnės apsaugos priemonės, pradėsime glaudžiau bendradarbiauti su kitais operatoriais, blokuodami įtartinus skambučius iš užsienio“, – sako V. Bučinskas.

Anot eksperto, dabar sukčiai dažnai skambina iš suklastotų lietuviškų numerių, pavyzdžiui, apsimesdami kito operatoriaus klientu. Dėl to sunku pasakyti, ar numeris tikras ir aktyvus, ar jį naudoja sukčiai.

Netrukus, dalindamiesi duomenimis, operatoriai galės tiksliai patikrinti numerio statusą ir blokuoti sukčių skambučius, net jei jie naudoja suklastotus numerius iš kitų tinklų. Šį pokytį įgyvendinti padeda Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).

3 milijonai kartų, kai sukčiai liko „ant ledo“

Per pirmąjį 2025 m. pusmetį „Telia“ sustabdė beveik 3 milijonus telefoninių sukčių skambučių. Tokie skambučiai, ypač iš užsienio, yra tikrinami papildomais analizės filtrais, padedančiais atpažinti apgavikus. Artimiausiu metu šį skaičių dar labiau padidins operatorių bendradarbiavimas.

„Jau dabar skiriame didžiules pastangas klientų saugumui užtikrinti, tačiau nauji mechanizmai atvers dar platesnes galimybes efektyviau atpažinti įtartinus skambučius. Kai bus identifikuotas sukčių skambutis, ši informacija bus nedelsiant perduota kitiems operatoriams, leidžiant koordinuotai blokuoti bet kokius bandymus susisiekti su vartotojais naudojant tą patį netikrą numerį“, – sako V. Bučinskas.

Telefoniniai sukčiai veikia ne tik per skambučius, bet ir per SMS žinutes. Jose dažnai pasitaiko kenksmingų „fišingo“ (angl. phishing) nuorodų. Tai populiariausias būdas išvilioti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, jautrius duomenis ar el. bankininkystės prisijungimus. Dėl to telekomunikacijų bendrovė naudoja specialias priemones, kurios filtruoja SMS su galimai apgaulingomis nuorodomis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį užblokuota beveik 33 tūkst. tokių trumpųjų žinučių. Naujieji saugumo sprendimai leis šį skaičių didinti ir reaguoti dar greičiau.

Saugumas – mūsų visų rankose

Kova su telefoniniais sukčiais šiandien yra daugiau nei tik techninis iššūkis. Tai nuolatinis tobulėjimo procesas, lenktynės, kuriose technologijos, operatorių bendradarbiavimas ir vartotojų sąmoningumas turi veikti kaip vienas mechanizmas.

„Kažkada buvome pirmieji Lietuvoje, įdiegę automatinę sukčių blokavimo sistemą. Tačiau vagišiai tobulėja – jie naudoja dirbtinį intelektą ir kitas technologijas, kad apgaulės būtų dar suktesnės. Todėl šiandien nebegalime veikti pavieniui. Informacijos dalijimasis tarp operatorių tampa esminis“, – sako V. Bučinskas.