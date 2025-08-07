Antras dublis? Rusai gamina nepasiteisinusių ginklų naują versiją

2024 m. vasaros viduryje žiniasklaida pranešė apie tai, kad Rusija serijiniu būdu gamina „MiS-35“– žvalgybinį-smogiamąjį bepilotį orlaivį, tarp rusų karių žinomą kaip „mini Baba Jaga“. Tuo metu rusai tvirtino, kad dronas jau naudojamas mūšio lauke.
Tačiau, kaip dabar praneša rusiški šaltiniai, praktikoje „MiS-35“ net 70 proc. atvejų buvo naudojamas humanitarinėms misijoms — kitaip tariant, dažniausiai dronas gabeno krovinius, o ne vykdė smogiamąsias užduotis
Tikriausiai dėl mažos naudingosios apkrovos rusų „MiS-35“ kūrėjai nusprendė sukurti sunkesnę šio bepiločio orlaivio versiją, kuriai buvo suteiktas pavadinimas „MiS-150“.
Šis naujasis modelis dabar laikomas visaverčiu Ukrainos bepiločio orlaivio „Vampyras“, kurį rusų pajėgos pavadino „Baba Jaga“, analogu.
Palyginimui, mažesniojo drono maksimali naudingoji apkrova buvo 4,5 kg, o MiS-150 naudingoji apkrova – 15 kg. Drono veikimo nuotolis padidėjo nuo 9 km iki 12 km.
Pažymima, kad „MiS-150“ bus įrengta sistema „Povodyr“, kuri leidžia dronui išvengti elektroninės kovos sistemų poveikio.