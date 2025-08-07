Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Mokslas ir ITIšmanyk

Antras dublis? Rusai gamina nepasiteisinusių ginklų naują versiją

2025 m. rugpjūčio 7 d. 21:00
Lrytas.lt
Rusija pristatė naują bepilotį orlaivį „MiS-150“, pavadintą „Baba Yaga“ analogu, kurio naudingoji apkrova gali siekti 15 kg, rašo „Defense Express“.
Daugiau nuotraukų (1)
2024 m. vasaros viduryje žiniasklaida pranešė apie tai, kad Rusija serijiniu būdu gamina „MiS-35“– žvalgybinį-smogiamąjį bepilotį orlaivį, tarp rusų karių žinomą kaip „mini Baba Jaga“. Tuo metu rusai tvirtino, kad dronas jau naudojamas mūšio lauke.
Tačiau, kaip dabar praneša rusiški šaltiniai, praktikoje „MiS-35“ net 70 proc. atvejų buvo naudojamas humanitarinėms misijoms — kitaip tariant, dažniausiai dronas gabeno krovinius, o ne vykdė smogiamąsias užduotis
Tikriausiai dėl mažos naudingosios apkrovos rusų „MiS-35“ kūrėjai nusprendė sukurti sunkesnę šio bepiločio orlaivio versiją, kuriai buvo suteiktas pavadinimas „MiS-150“.
Šis naujasis modelis dabar laikomas visaverčiu Ukrainos bepiločio orlaivio „Vampyras“, kurį rusų pajėgos pavadino „Baba Jaga“, analogu.
Palyginimui, mažesniojo drono maksimali naudingoji apkrova buvo 4,5 kg, o MiS-150 naudingoji apkrova – 15 kg. Drono veikimo nuotolis padidėjo nuo 9 km iki 12 km.
Pažymima, kad „MiS-150“ bus įrengta sistema „Povodyr“, kuri leidžia dronui išvengti elektroninės kovos sistemų poveikio.
ginkluotėdronasanalogai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.