Rusijoje – sėkminga Ukrainos partizanų ataka: susprogdino galingą kovinį sraigtasparnį

Ukrainos partizanai padėjo sprogstamuosius užtaisus po Rusijos atakos sraigtasparniu „Mi-28“ karinėje bazėje Tverės regione Rusijoje.
Ukrainos partizaninis judėjimas paskelbė operacijos filmuotą medžiagą.
Siekdami sunaikinti rusišką sraigtasparnį, partizanai įsiveržė į Rusijos 344-ojo kariuomenės aviacijos centro, vykdančio personalo kovinį rengimą ir perkvalifikavimą, teritoriją. Šis centras yra įsikūręs netoli Toržoko miesto Tverės srityje.
Partizanai padėjo du nedidelius sprogstamuosius užtaisus po „Mi-28“, stovėjusio atviroje aikštelėje netoli pakilimo tako.
Rusijos sraigtasparnio sprogimas nebuvo užfiksuotas vaizdo įraše. Pranešime nurodoma, kad Rusijos kareiviai nuslėpė faktą apie įsibrovimą į karinio dalinio teritoriją bei sabotažo įvykdymą.
Vietoj to partizanai kaip sėkmingos operacijos įrodymą cituoja vietinių gyventojų pranešimus, kurie pasakojo, kad buvo girdėti sprogimų garsai ir matyti dūmai.
„Mi-28“ yra atakos sraigtasparnis, skirtas kovinėms operacijoms didelės grėsmės aplinkoje. Orlaivis turi tandeminę dvivietę kabiną, pažangią avioniką ir stipriai šarvuotą fiuzeliažą. Sraigtasparnis pirmiausia naudojamas prieš antžeminius taikinius, įskaitant tankus ir šarvuotąsias transporto priemones, jame įrengta 30 mm „Šipunov 2A42“ automatinis pabūklas, prieštankinės valdomos ir nevaldomos raketos.
Sraigtasparnis skirtas veikti bet kokiu oru, dieną ir naktį. „Mi-28“ plačiai naudojamas Rusijos ginkluotosiose pajėgose ir buvo dislokuotas įvairiose kovų zonose, įskaitant Siriją ir Ukrainą.
Parengta pagal „Militarnyj“.
karinė technikasraigtasparnissunaikinimas
Rodyti daugiau žymių