Skambutis be žodžių: įdiegė paslaugą, kuri palengvina bendravimą turintiems klausos negalią ir ne tik

„Įsivaizduokite, kad skambinate artimajam, kuris prastai girdi. Užuot šaukę į ragelį, galite tiesiog rašyti žinutę pokalbio metu – o tekstas iškart pasirodo jo ekrane. Ši technologija atveria naujas galimybes ne tik kurtiesiems ar neprigirdintiems, bet ir visiems, kuriems patogiau ar paprasčiau bendrauti raštu“, – sako M. Kondratas.
Remiantis Lietuvos kurčiųjų draugijos (LKD) duomenimis, Lietuvoje gyvena apie 5 tūkst. kurčiųjų ir apie 30 tūkst. neprigirdinčiųjų. Anot M. Kondrato, mobiliojo ryšio operatoriaus tinkle veikiančios naujovės tikslas – sujungti žmones technologiškai ir padėti jiems jaustis lygiaverčiais pokalbio dalyviais.
Naujoji teksto realiuoju laiku (angl. Real-time text) paslauga leidžia skambučio metu rašyti, o ne kalbėti. Įjungus šią funkciją, tekstas jūsų telefone iškart, raidė po raidės, pasirodo kito asmens ekrane, taip sukuria sklandų ir nenutrūkstamą dialogą. Nors ši paslauga sukurta padėti žmonėms, turintiems klausos ar kalbos sutrikimų, ja gali naudotis ir visi kiti.
„Suteikdami galimybę žmonėms bendrauti be barjerų, tikime, kad kiekvieno balsas yra svarbus ir vertingas. Tai svarbus žingsnis į visuomenę, kurioje technologijos padeda kurti ryšius ir mažina atskirtį“, – teigia M. Kondratas.
Nuo 2025 m. birželio įsigaliojusi ES Prieinamumo direktyva glaudžiai susijusi su naująja RTT paslauga, kuri puikiai atliepia šios direktyvos tikslą. RTT paslauga yra pavyzdys, kaip galima palengvinti kasdienį gyvenimą žmonėms, kuriems bendravimas balsu kelia iššūkių. Tai kartu yra ir konkretus būdas įgyvendinti ES Prieinamumo direktyvos reikalavimus.
Kaip aktyvuoti rašymo skambučio metu funkciją savo telefone?
Pirmiausia, abu skambučio dalyviai turi būti „Telia“ klientai ir naudoti VoLTE (angl. Voice over LTE) technologiją. Ji leidžia balso skambučius atlikti ir priimti per 4G arba 5G ryšio tinklą. VoLTE pokalbiai vyksta per spartųjį mobilųjį internetą. Antra, susirašinėjimo realiuoju laiku paslauga veikia tik mobiliuosiuose skambučiuose, o praradus 4G/5G ryšį, tekstinė dalis nutrūksta.
Norint įjungti realiojo laiko teksto (RTT) funkciją „Samsung“ telefone, galima eiti į Nustatymus. Ten reikia pasirinkti „Prieiga neįgaliesiems“, tada „Klausos gerinimo priemonės“ ir pasirinkti „Realaus laiko tekstas“. Kad aktyvuotumėte šią funkciją, reikia pasirinkti „RTT skambinimo mygtukas“ ir nustatyti jį kaip „Visada matoma“.
„Apple“ telefonuose RTT funkciją galima įjungti per nustatymus, pasirinkus skiltį „Accessibility“, tuomet – „RTT/TTY“, ir aktyvuojant RTT/TTY parinktį. Jei naudojamas telefonas su dviem SIM kortelėmis, reikės nurodyti, kuri kortelė bus naudojama RTT skambučiams. Taip pat galima pasirinkti, ar tekstas bus siunčiamas iškart rašant (angl. Send immediately), ar tik parašius visą žinutę.
RTT skambučiai nekainuoja papildomai ir yra apmokestinami kaip įprasti balso skambučiai pagal vartotojo turimą planą, rašoma pranešime žiniasklaidai.