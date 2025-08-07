Sprogimas kaip iš filmo: po ukrainiečių smūgio mažas taikinys virto milžinišku ugnies kamuoliu

Automobilis judėjo fronto link, kai buvo pastebėtas ukrainiečių ir atakuotas dronu. Įgulai pavyko iššokti ir pabėgti dar prieš smūgį. Įvykęs sprogimas labai stiprus – automobilis buvo visiškai sunaikintas.
Vaizdo įraše užfiksuota akimirka primena veiksmo filmo sceną: milžiniškas ugnies kamuolys, skeveldros, tiršti dūmai ir liepsnos.
Toks galingas sprogimas leidžia daryti išvadą, kad automobilyje buvo nemažai sprogstamųjų medžiagų.
Tai dar kartą patvirtina, kad Rusijos kariuomenė, stokodama specializuotos technikos, vis dažniau naudoja civilinį transportą kariniams tikslams – net ir nešarvuotus automobilius.
Tokie sprendimai tampa mirtinomis klaidomis, kai karo lauke dominuoja nauja realybė – dronais grindžiama šiuolaikinė karyba.
