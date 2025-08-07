Vasarą prenumeruok Lrytas PREMIUM vos už 12,99 € metams ir gauk bilietą į koncertą Taujėnų dvare dovanų
Mokslas ir ITIšmanyk

Sprogimas kaip iš filmo: po ukrainiečių smūgio mažas taikinys virto milžinišku ugnies kamuoliu

2025 m. rugpjūčio 7 d. 09:32
Lrytas.lt
Ukrainos kariai pataikė į taikinį, kuris iš pirmo žvilgsnio galėjo pasirodyti nereikšmingas – paprastą civilinę transporto priemonę „Lada“. Tačiau smūgis sukėlė milžinišką sprogimą, iš karto išdavusį tikrąjį automobilio paskirtį – jis gabeno amuniciją.
Daugiau nuotraukų (1)
Automobilis judėjo fronto link, kai buvo pastebėtas ukrainiečių ir atakuotas dronu. Įgulai pavyko iššokti ir pabėgti dar prieš smūgį. Įvykęs sprogimas labai stiprus – automobilis buvo visiškai sunaikintas.
Vaizdo įraše užfiksuota akimirka primena veiksmo filmo sceną: milžiniškas ugnies kamuolys, skeveldros, tiršti dūmai ir liepsnos.
Toks galingas sprogimas leidžia daryti išvadą, kad automobilyje buvo nemažai sprogstamųjų medžiagų.
Tai dar kartą patvirtina, kad Rusijos kariuomenė, stokodama specializuotos technikos, vis dažniau naudoja civilinį transportą kariniams tikslams – net ir nešarvuotus automobilius.
Tokie sprendimai tampa mirtinomis klaidomis, kai karo lauke dominuoja nauja realybė – dronais grindžiama šiuolaikinė karyba.
ginkluotėamunicijaAutomobilis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.