Rusai panaudojo naują, nežinomą raketą prieš Ukrainą: štai kas žinoma

Rugpjūčio 7 d. vienas iš atvirųjų šaltinių stebėsenos kanalų pranešė, kad užfiksavo „Banderol“ tipo sparnuotosios raketos skrydį iš pietų Mykolajivo kryptimi.
Vėliau „Telegram“ kanalas „war_home“ paskelbė numuštos raketos nuotrauką. Paaiškėjo, kad tai kitas, dar neidentifikuotas modelis, kuris išoriškai primena britų–prancūzų raketą „Storm Shadow“, tačiau pagal koncepciją artimesnis ukrainietiškai „Peklo“.
„Banderol“ – taip pat naujas priešo ginklas, apie kurį pirmą kartą pranešta šių metų pavasarį. Iš pradžių manyta, kad tai dronas, tačiau vėliau nustatyta, kad tai „S8000“ tipo sparnuotoji raketa.
Ji pirmą kartą pastebėta Kapustino Jaro poligone ir yra vizualiai panaši į amerikietišką raketą „AGM-158C LRASM“ (angl. Long Range Anti-Ship Missile). „Banderol“ yra santykinai pigi raketa, kurios veikimo nuotolis siekia iki 500 km.
Raketoje „Banderol“ įrengtas kiniškas turboreaktyvinis variklis „SW800Pro-A95“, be to, ji turi ir nemažai vakarietiškos gamybos komponentų. Kovinė skeveldrinė–sprogstamoji galvutė sveria 114,3 kg.
Kadangi naujoji paslaptinga rusiška raketa koncepcija primena „Peklo“, verta priminti ir šį ukrainietišką ginklą.
Pirmą kartą „Peklo“ buvo pristatyta 2024 m. pabaigoje, ir tai yra nedidelė sparnuotoji raketa, nors ji dažnai vadinama „dronu-raketa“.
Ji gali skristi iki 700 km atstumu, pasiekia iki 700 km/val. greitį, jos ilgis – apie 2 m, o kovinė galvutė sveria daugiau nei 50 kg. Raketą varo mažas turboreaktyvinis variklis, rašo „Defense Express“.
ginkluotėraketaKaras Ukrainoje naujienos
Rodyti daugiau žymių