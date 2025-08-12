Atskleidė, koks dronas įvykdė istorinius smūgius į rusų sraigtasparnius: nustebins, kiek jis kainuoja

Ukrainos saugumo tarnyba (SSU) atskleidė, kokiu tiksliai dronu specialioji grupė „Alfa“ pernai ore smogė į du rusų sraigtasparnius.
Neseniai „UNITED24“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame pasakojama, kaip ir kuo jiems pernai pavyko smogti dviem rusų sraigtasparniams skrydžio metu.
2024 m. rugpjūčio 7 d. pranešta, kad neidentifikuotas dronas pataikė į rusų atakos sraigtasparnį „Mi-28“. Vos po kelių dienų įvyko panašus incidentas, kurio metu nukentėjo sraigtasparnis „Mi-8“. Tai tapo pirmaisiais istorijoje žinomais atvejais, kai dronas ore pataikė į sraigtasparnį.
Paaiškėjo, kad į abu sraigtasparnius pataikė ne priešlėktuvinės gynybos sistema ar standartinis FPV (angl. first person view) kvadrokopteris, kaip manyta iš pradžių, o Ukrainoje pagamintas bepilotis orlaivis „Darts“.
„Darts“ yra FPV dronas ir jis valdomas kaip įprastas FPV dronas, tačiau turi fiksuoto sparno konstrukciją. Dėl to jis gali nešti didesnę kovinę galvutę, nuskristi toliau ir pasiekti didesnį greitį nei įprasti FPV dronai, ir visa tai kainuoja palyginti nedaug – apie 1 000 JAV dolerių (mažiau nei 900 eurų). Ypač reikšminga tai, kad toks pigus dronas ore sugebėjo smogti į milijonus dolerių kainuojančius sraigtasparnius.
Dronas gali gabenti 4–5 kg kovinę galvutę 40–50 km atstumu ir pasiekti maždaug 160 km/val. greitį, rašo „Defense Express“.
dronassraigtasparniaiMi-8
