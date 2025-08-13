Rusija gavo naują pažangių naikintuvų partiją

„Su-34“ yra dvivietis naikintuvas-bombonešis su dviem varikliais. Jo sparnų ilgis – 14,7 m, o paties lėktuvo ilgis – 23,34 m.
Anot leidinio, „Su-34“ yra vienas pažangiausių Rusijos naikintuvų-bombonešių, galintis suduoti tikslius smūgius antžeminiams, jūrų ir oro taikiniams, įskaitant oro gynybos sistemomis saugomą infrastruktūrą, dideliais atstumais. Jis naudoja tiek valdomą, tiek nevaldomą amuniciją, taip pat gali vykdyti žvalgybos užduotis.
Šį naikintuvas-bombonešis buvo plačiai naudojamas pastarojo meto Rusijos karinėse operacijose – įskaitant operacijas Ukrainoje. Į orlaivį integruotos modernios taikinių nustatymo ir navigacijos sistemos leidžia jam efektyviai veikti sudėtingoje aplinkoje.
Atvirųjų šaltinių žvalgybos grupės „Oryx“ duomenimis, nuo plataus masto karo su Ukraina pradžios Rusija neteko mažiausiai 37 „Su-34“ ir vieno „Su-34M“. Šis skaičius apima tik vizualiai patvirtintus nuostolius ir gali būti mažesnis už tikrąjį sunaikintų orlaivių skaičių.
UAC pažymėjo, kad Rusijos gynybos ministerijai taip pat ruošiamasi perduoti papildomas kitų tipų orlaivių partijas, rašo „Defence Blog“.
karinė technikakaro aviacijanaikintuvai
