Ukrainiečiai smogė rusams nauju ginklu

24-oji atskiroji mechanizuotoji brigada paviešino filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuotas sėkmingas bepiločio orlaivio smūgis į rusų karių koncentracijos vietą laikinai okupuotoje Bachmuto dalyje.
Ukrainos gynėjai sėkmingai nusitaikė į laikiną rusų kariuomenės dislokacijos vietą okupuotame Bachmuto mieste, panaudodami naują šalyje pagamintą fiksuoto sparno bepilotį orlaivį „Privet-299“. Šis smūgis papildė vis gausėjantį Ukrainos bepiločių orlaivių karinių laimėjimų sąrašą ir pademonstravo didėjančius šalies vidaus pajėgumus tiksliųjų smūgių srityje.
Apie ataką pranešė 24-oji atskiroji mechanizuotoji brigada. Oficialiame pranešime brigada pranešė: „Bachmutas. Smūgis į laikiną priešo personalo buvimo vietą. Gero poilsio, okupantai!“ Prie pranešimo buvo pridėtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas smūgio momentas.
Bepiločio orlaivio „Privet-299“ panaudojimas yra dar vienas Ukrainos bepiločių orlaivių arsenalo šuolis į priekį. Fiksuoto sparno dronai pasižymi didesniu skrydžio nuotoliu ir didesne ištverme nei daugiasraigčiai bepiločiai orlaiviai, todėl jie ypač tinkami smūgiams priešo kontroliuojamos teritorijos gilumoje. Nors oficialios specifikacijos neatskleidžiamos, ginklo operacinis debiutas intensyvios kovos zonoje rodo, kad jis yra parengtas dislokuoti mūšio lauke.
Bachmutas, kuriame nuo Rusijos invazijos pradžios vyko vieni aršiausių mūšių, tebėra ginčytina teritorija, kurioje abi pusės nuolat siekia taktinių pranašumų. Smūgiai laikinoms kariuomenės koncentracijos vietoms yra platesnių Ukrainos pastangų mažinti rusų karines pajėgas ir trikdyti dalinių rotaciją regione dalis.
Šio smūgio sėkmė taip pat rodo, kad pereinama prie didesnio šalyje sukurtų ir pagamintų ginklų naudojimo, mažinant priklausomybę nuo užsienio sistemų. Ukrainos inžinieriai ir kariniai daliniai glaudžiai bendradarbiauja siekdami greitai sukurti, išbandyti ir dislokuoti fronto reikmėms pritaikytus kovinių bepiločių orlaivių modelius, rašo „Defense Express“.
ginkluotėdronasbepilotis orlaivis
Rodyti daugiau žymių