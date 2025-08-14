Dvi atostogaujančių problemos užsienyje: brangus ryšys ir pamestas telefonas

Ne ES šalyse ryšys vis dar kainuoja brangiai
Kelionėse po Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) šalis daugumos Lietuvos operatorių vartotojai už mobilųjį ryšį moka tiek pat, kiek namuose (išimtis šiuo metu taikoma virtualiajam operatoriui UAB „Teledema“). Tačiau šis principas negalioja už ES ribų – tarp tokių šalių yra ir dažnai lankomos vietos, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė, Monakas, Šveicarija ar Turkija.
„Svarbu nepamiršti, kad šios šalys nėra ES/EEE narės. Todėl jose taikomos kitokios roaming kainos – jos gali būti ženkliai didesnės, todėl labai svarbu dar iki kelionės pasitikslinti įkainius“, – sako RRT Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyriausiasis patarėjas Marijus Balnys.
Anot jo, net keliaujant netoli Monako, telefonas gali automatiškai prisijungti prie šios šalies operatoriaus tinklo, tokiu atveju sąskaitos už interneto naudojimą ar skambučius kainuos gerokai daugiau, nei ES šalyse.
RRT taip pat įspėja keliaujančius prie ES išorinių sienų – pasienyje su Baltarusija ar Rusija mobilusis telefonas gali prisijungti prie už ES ribų veikiančio tinklo.
„Norėdami išvengti netikėtų mokesčių, rekomenduojame išjungti automatinį tinklo pasirinkimą ir rankiniu būdu nustatyti lietuvišką arba ES šalies operatorių“, – pataria M. Balnys.
Praradus telefoną – svarbu greitai reaguoti
Ekspertai pataria: pametus ar praradus telefoną užsienyje svarbiausia kuo greičiau imtis veiksmų, kad būtų apsaugoti jūsų duomenys ir išvengta papildomų išlaidų.
Pirmiausia būtina susisiekti su savo mobiliojo ryšio operatoriumi ir užblokuoti SIM kortelę, kad niekas negalėtų naudotis jūsų telefono ryšiu – skambinti, naršyti internete, siųsti SMS ar atsiskaityti per telefono sąskaitą.
Antras žingsnis – įrenginio IMEI kodo blokavimas. Tai galima padaryti turint telefono pirkimo dokumentus, todėl prieš kelionę svarbu juos išsisaugoti, pavyzdžiui, elektroniniame pašte. Užblokavus IMEI, telefonas tampa bevertis: jis paprasčiausiai neveiks jokiuose tinkluose. Tokį blokavimą galima atlikti kreipiantis į savo operatorių arba įrenginio pardavėją.
„Jei telefonas buvo pavogtas ar jį pametėte, būtina atlikti du dalykus – susisiekus su savo operatoriumi blokuoti SIM kortelę, kad nebūtų galima pasinaudoti telefono paslaugomis (skambinti, pirkti per telefono sąskaitą ir pan.), ir blokuoti paties įrenginio IMEI – tada pats įrenginys tampa bevertis, nes paslaugos jame paprasčiausiai neveiks. Tam, kad galėtumėte įrenginį blokuoti, reikia turėti pirkimo dokumentus. Kreiptis reikėtų į savo operatorių arba įrangos pardavėją“, – sako M. Balnys.
Tačiau, jei dar yra nors menkiausia tikimybė surasti įrenginį, skubėti blokuoti IMEI nereikėtų, nes po šio veiksmo nebelieka galimybės nustatyti telefono buvimo vietos.
Ekspertas taip pat pataria iš anksto pasirūpinti telefono apsauga – naudoti ekrano slaptažodį, biometrinį atpažinimą, apsaugoti programėles papildomais slaptažodžiais, reguliariai kurti atsargines nuotraukų ir dokumentų kopijas bei žinoti, kaip pasinaudoti nuotolinio duomenų ištrynimo funkcija, rašoma pranešime žiniasklaidai.
tarptinklinis ryšyspamestas telefonasRyšių reguliavimo tarnyba (RRT)
