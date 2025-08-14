Galinga Rusijos raketa tapo dar pavojingesnė: Ukrainos žvalgyba įspėjo apie jos modernizaciją

Rusai nuolat gamina raketas – tačiau tai, ką jie pagamina, iškart panaudoja smūgiams prieš Ukrainą. Kartu jie gerina savo raketų taiklumą.
Apie tai interviu leidiniui „Suspilne“ sakė Ukrainos gynybos viceministras, GUR (Ukrainos vyriausiosios žvalgybos valdybos) vado pavaduotojas generolas majoras Vadimas Skibickis.
„Mes tai pastebėjome pagal sparnuotąsias raketas „Kh-101“ bei raketas „Kalibr“ ir „Kinžal“, – teigė jis.
Jis atkreipė dėmesį į šių raketų smūgių tikslumą. V. Skibickis priminė atakas prieš Starokostiantynivo karini oro uostą, kai „Kinžal“ raketos nuo taikinio nukrypo 3–15 km. atsumu. Taip pat jis priminė atvejį, kai 2022 m. rusai bandė smogti „Artemo“ raketų gamyklai Kyjive, tačiau tris kartus jų sparnuotosios raketos pataikė į didelį civilinį pastatą.
Karininkas pažymėjo, kad tai yra tarptautinių sankcijų Rusijai pasekmė – ir nors rusai bando sukurti savo navigacijos sistemą, ji vis dar neprilygsta amerikietiškoms.
Vis dėlto, kaip akcentavo GUR atstovas, Rusija vis tiek sėkmingai tobulina savo ginkluotę:
„Mes tai matome, pavyzdžiui, pagal balistinę raketą „Iskander“. Ji tapo tikslesnė ir manevringesnė“, – įsitikinęs jis.
Vasaros viduryje aviacijos ekspertas Bohdanas Dolince teigė, kad Rusijos pajėgumas gaminti balistines raketas „Iskander“ siekia nuo 50 iki 70 vienetų per mėnesį.
Liepos 31 d. okupantai į Kyjivą paleido 8 sparnuotąsias raketas „Iskander-K“, iš kurių buvo numuštos tik 3. Ukrainos karinių oro pajėgų štabo komunikacijos skyriaus vadovas Jurijus Ihnatas tuomet aiškino, kad priešas savo naudai išnaudojo reljefo ypatybes ir itin mažą raketos skrydžio aukštį, rašo UNIAN.
Anksčiau naujienų portalui Lrytas apie „Iskander“ raketų galimybes pasakojo Lietuvos kariuomenės atsargos majoras ir ginkluotės entuziastas Darius Antanaitis.
Pasak jo, taktinės balistinės raketos „9M723 Iskander“, dar vadinamos „SS-26 Stone“, yra trumpojo nuotolio ir gali apšaudyti taikinius esančius 500 km atstumu nuo paleidėjo. Raketos ilgis – 7,3 metro, skersmuo – beveik metras. Raketa sveria apie 4 tonas, iš jų 700 kg sudaro sprogmenys.