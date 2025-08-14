Sutriko socialinio tinklo „Facebook“ veikla

Techninius gedimus fiksuojančioje svetainėje „Downdetector“ nuo maždaug 11 val. 40 min. Lietuvos laiku buvo užfiksuotas pranešimų apie veikimo sutrikimus „Facebook“ pagausėjimas įvairiose pasaulio šalyse, taip pat ir Lietuvoje.
Šiuo metu vartotojai susiduria su prisijungimo problemomis – bandant prisijungti į „Facebook“ kai kuriems iššoka pranešimas apie būtinybę įjungti „Pažangią apsaugą“, o kitų prašoma prisijungti per naują.
Pasak vartotojų, sutrikimai fiksuojami tiek naudojantis programėle, tiek prisijungiant per naršyklę.